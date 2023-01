In WoW könnt ihr in wenigen Tagen Tier-Set-Teile bauen – So geht’s

Ein neues Feature geht in World of Warcraft: Dragonflight schon bald live. Ihr braucht dann nicht mehr auf Loot-Glück hoffen, sondern könnt Tier-Sets selbst bauen.

Zu den begehrtesten Items in World of Warcraft Dragonflight gehören die Tier-Sets. Die sehen nicht nur richtig schick aus, sondern gewähren auch starke Boni, wenn ihr 2 oder 4 Gegenstände des Sets gleichzeitig tragt. Gerade Gruppen in den schwierigsten Spielinhalten setzen diese Boni für einen Beitritt voraus.

Doch an Tier-Sets zu kommen ist gar nicht so einfach. Denn entweder hat man Glück beim Besuch des Raids „Gewölbe der Inkarnationen“ oder man hofft eines der Set-Teile aus der wöchentlichen Schatzkammer zu ziehen.

Blizzard schafft hier Abhilfe. Mit dem wöchentlichen Reset vom 25. Januar – und damit dem Start von Patch 10.0.5 – könnt ihr Gegenstände in Tier-Sets umwandeln!

Wie funktioniert der Belebungskatalysator? Die kurze Antwort für alle, die den Katalysator bereits aus Shadowlands kennen: Im Grunde funktioniert das genau so wie damals.

Die etwas längere Antwort fällt so aus: Ab dem 25. Januar könnt ihr den Belebungskatalysator in Thaldraszus aufsuchen. Auf der nördlichen Seite von Tyrhold findet ihr die Konsole, direkt neben dem NPC Antuka.

In diese Konsole könnt ihr Gegenstände geben – etwa eine Brust aus „Mythisch+“ – und diese dann in die Tier-Set-Brust eurer Klasse umwandeln. Das Itemlevel des Gegenstandes wird bei der Umwandlung nicht verändert. Wenn ihr etwa eine Brust mit Itemlevel 410 in den Katalysator werft, dann wird das Tier-Set-Item danach auch Itemlevel 410 haben.

Die Sekundärattribute der Ausrüstung können sich ändern, denn sie orientieren sich an den Tier-Sets. Wenn ihr etwa eine „Mythisch+“-Brust mit Tempo und Meisterschaft habt, aber auf eurem Tier-Set befinden sich eigentlich Kritische Trefferwertung und Tempo, dann werden die beiden Werte umgewandelt.

Sollte euer Item Tertiärwerte (Lebensraub, Vermeidung, Geschwindigkeit) oder gar einen Sockelplatz haben, bleiben diese Boni bei der Umwandlung erhalten.

Bald könnt ihr Tier-Set-Items einfach herstellen.

Ebenfalls nicht verändert wird die Stufe der Aufwertung. Items aus „Mythisch+“ und PvP können mit Ehre oder Tapferkeitspunkten aufgewertet werden. Das ist auch nach der Umwandlung in ein Tier-Set-Teil weiterhin möglich, sofern die notwendigen Voraussetzungen (wie eine entsprechende Wertung) dafür erfüllt sind.

Welche Gegenstände können in Tier-Set-Teile umgewandelt werden? Grundsätzlich gilt, dass ihr fast alle Gegenstände aus Endgame-Aktivitäten am Belebungskatalysator umwandeln könnt. Das umfasst:

Beute aus mythischen Schlüsselsteindungeons

Beute aus PvP

Beute aus dem Schlachtzug „Gewölbe der Inkarnationen“

Epische Ausrüstung (T2) aus Urstürmen

Epische Ausrüstung (T2) des Kriegsmodus

Beute von Weltbossen

Beute aus der Großen Schatzkammer

Beachtet hierbei jedoch, dass lediglich Brust, Hände, Beine, Kopf und Schultern die Set-Boni gewähren. Die restlichen Gegenstände (Taille, Füße, Handgelenke, Rücken) sind nur optisch dem Set zugehörig.

Wie oft kann man den Belebungskatalysator verwenden? Grundsätzlich könnt ihr euch jede Woche eine Aufladung für den Belebungskatalysator erspielen. Es gibt nämlich jede Woche eine accountweite Quest, die von euch verlangt, dass ihr an Endgame-Aktivitäten teilnehmt. Darunter fällt „Mythisch+“, Schlachtzüge, PvP, aber auch einige Missionen in der offenen Welt. Ihr könnt den Fortschritt der Quest über mehrere Charaktere verteilen.

Wenn ihr die wöchentliche Quest abschließt, dann erhält jeder Charakter eures Accounts eine Aufladung für den Belebungskatalysator. Das umfasst auch Charaktere, die ihr erst in der Zukunft erstellt. Wenn ihr also etwa mit eurem Main-Charakter die Quest 3-mal abschließt, dann hätten auch alle eure anderen Charaktere 3 Aufladungen für den Katalysator.

Beachtet allerdings, dass das Maximum der gespeicherten Aufladungen pro Charakter bei 6 liegt. Da das Tier-Set aber nur 4 Teile benötigt, um den maximalen Bonus zu gewähren, sollten das mehr als genug Aufladungen sein.

Wenn ihr bisher noch nicht die Gelegenheit hattet, Tier-Set-Teile zu sammeln und euch noch Set-Boni fehlen, dürfte das bald ein Ende haben.

Was haltet ihr von diesem Feature? Eine gute Möglichkeit, um „Pech“ auszugleichen und trotzdem an Tier-Sets zu kommen? Oder sind die Sets somit viel zu einfach erhältlich?