Eine öffentliche Solo-Lobby in GTA 5 Online auf PC, PS4 oder Xbox One zu betreten, funktioniert mit Tricks. Dabei lässt sich sicherer Geld verdienen.

Um was geht es? Um in GTA Online viel Geld zu verdienen, muss man meistens in öffentlichen Lobbys spielen und geht damit ein Risiko ein. Gegnerische Spieler könnten einem die teuren virtuellen Waren zerstören, die man gewinnbringend verkaufen will. Da stehen Vermögen auf dem Spiel.

Zwar kann man in GTA Online auch Solo-Sessions starten, doch da kann man seine Waren nicht verkaufen und verdient entsprechend weniger Geld.

Spieler nutzen deshalb Tricks, um GTA Online eine schlechte Verbindung vorzugaukeln und sind dann plötzlich allein einer öffentlichen Sitzung.

Welche Tricks nutzt man für Solo-Sitzungen auf PC, PS4 und Xbox One?

So geht man vor: Auf dem PC und den Konsolen PS4 und Xbox One werden unterschiedliche Methoden genutzt. Diese Tricks kursieren bereits seit Jahren in der Community. Meist laden die Spieler erstmal in eine normale, öffentliche Sitzung mit anderen Spielen.

Am PC zieht man dann sein Internet-Kabel aus dem Rechner, wartet ein paar Sekunden und steckt es dann wieder in den PC. Schwupps, leert sich die ganze Session und man bleibt allein dort.

Alternativ kann man GTA Online über den Taskmanager ein paar Sekunden pausieren und danach erneut wieder starten. Der Effekt ist der Gleiche wie beim Kabel: Die Session leert sich.

Auf der PS4 ändert man den MTU-Wert bei den Internet-Einstellungen, um allein in öffentlichen Lobbys zu spielen.

Auf der Xbox One kann man NAT-Typ in den Einstellungen testen, um in eine Solo-Lobby zu geraten.

Diese „Tricks“ tauchen immer wieder in YouTube-Videos und Threads auf reddit auf. Besonders jetzt, wo sich viele Spieler kostenlos GTA 5 Online besorgen konnten, scheint das Thema interessant zu sein.

Fragen und Guides zum Thema Solo-Sessions in GTA Online gibt es in den letzten Tagen viele – Das zeigen die Screenshots von reddit und YouTube

Warum machen Spieler Solo-Sessions?

Das sagen die Spieler: Die Gründe, weshalb Spieler nach Solo-Lobbys suchen, sind unterschiedlich. Oft jedoch geht es dabei um Verkäufe.

Um in GTA Online viel Geld zu verdienen, kann man Warenhäuser füllen, indem man viele Kisten sammelt. Diese verkauft man, wenn man genug gesammelt hat, in einer großen Lieferung und erhält dafür möglicherweise Millionen von GTA-Dollar.

Bei diesem Verkauf besteht aber das Risiko, dass andere gegnerische Spieler die Fracht zerstören. Diese Art von Spielern zählt zu den 5 nervigsten Spieler-Typen in GTA Online.

Um diesem Risiko zu entgehen, nutzen Spieler den Trick mit den Solo-Sessions und spielen dann alleine in öffentlichen Lobbys. Zwar kassiert man dadurch, dass keine Gegner in der Session sind, keinen Verkaufsbonus. Doch der lukrative Verkauf ist damit gesichert.

Als weiteren Grund geben Spieler auch Hacker/Modder an, die andere mit ihren Godmode-Hacks einfach nur nerven.

Warum nutzt man keine Sessions mit Freunden? GTA Online selbst bietet zwar die Möglichkeit für Sessions, die man nur mit eingeladenen Spielern oder Freunden spielen kann. Doch dort kann man die angesprochenen Frachtverkäufe nicht durchführen.

Aus diesem Grund sehen sich Manche gezwungen, zu Tricks zu greifen.

Wenn ihr nicht auf die Solo-Sessions zurückgreifen wollt, dann macht ein anderer Trick eure Verkaufsmissionen in GTA Online viel einfacher.