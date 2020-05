Seit GTA Online kostenlos ist, kann ich wegen Cheatern kaum noch richtig spielen

Ja, GTA 5 Online gibt es gerade kostenlos und eigentlich ist das richtig toll. Doch Cheater sind jetzt ein großer Nachteil dabei. Das bekam unser Redakteur Patrick Freese schon selbst zu spüren.

Was ist neu? Seit Donnerstag, den 14. Mai, gibt es GTA 5 und den dazugehörigen Online-Modus kostenlos bei Epic Games.

Das ist einerseits toll, weil viele neue Spieler nun in diese ausgefeilte Online-Welt eintauchen können und man jetzt theoretisch mit allen Freunden zusammen spielen könnte.

Der große Nachteil daran ist aber, dass damit auch Cheater ganz leicht den Weg in den Multiplayer finden. Und wie ich selbst feststellen musste, sind diese nicht immer nur gönnerhaft unterwegs.

Lasst mich doch einfach spielen

Was ist das Problem? In GTA Online können Modder nett sein und lustige Dinge machen. Die lassen Geld auf andere Spieler regnen oder spawnen schnelle Supersportwagen, Panzer und mehr, um damit durch die Online-Welt zu heizen. Doch diese „Nettigkeit“ ist eher selten.

Modder und Cheater sind schon seit ich GTA Online spiele ein fader Beigeschmack, der mir immer wieder begegnet. Seit das Spiel kostenlos ist, haben sich die Begegnungen aber gehäuft.

Immer wieder treffe ich Mitspieler, die mit ihren Mod-Menüs das Wetter ändern (plötzlich liegt Schnee), Dinge wie riesige Flugzeuge auf den Straßen spawnen oder einfach auf einen Schlag alle Spieler gleichzeitig töten, die in einer Session stecken. Und das nervt einfach nur.

Plötzlich liegen überall dicke Flugzeuge rum und verstopfen den Highway – Einige Spieler steckten darin fest und konnten sich nicht mehr bewegen

Ein weiteres Beispiel: Nachdem ich gestern wegen Serverproblemen aus einem Heist flog, landete ich in einer neuen Online-Session. Plötzlich stand auf meinem Bildschirm „Spieler XX hat dich in sein Apartment eingeladen“. Ohne, dass ich mich dagegen wehren konnte, stand ich plötzlich in der Wohnung eines Spielers, die ich nach etwa einer Zehntelsekunde wieder automatisch verlassen musste, weil besagter Spieler mich wieder rauswarf.

Ich musste feststellen, dass der Spieler den ganzen Server auf diese Methode in sein Apartment bestellte und alle gleichzeitig das Haus verließen und dann vor der Tür in einem Pulk standen. Dann dauert es nicht lange, bis jemand dachte: Ha, jetzt werfe ich ne Bombe. Und zack: 15 Spieler gleichzeitig tot. Eigentlich war ich auf dem Weg zum Zeitrennen beim Casino, um mir fix 100.000 GTA-Dollar einzusammeln.

Wer spricht da? Patrick Freese hat in GTA Online schon über 600 Spielstunden gesammelt. In dieser Zeit ist er schon so einigen Hackern und Moddern über den Weg gelaufen, die mit ihren Cheats viel Einfluss auf die Online-Welt nahmen. Doch in den letzten Tagen häuften sich diese Begegnungen besonders.

Plötzlich war das Licht aus: Eine andere Begegnung mit einem Modder sorgte dafür, dass ich ohne Alternative die Session verlassen musste, in der ich mich nach vielen Fehlversuchen endlich mit einer Gruppe von Freunden traf. Grund dafür war, dass ein Modder das Licht ausschaltete. Plötzlich war einfach nur noch alles schwarz. Das einzige, was funktionierte, war der Chat. Und da meckerten Spieler fleißig darüber, was das für eine blöde Aktion sei.

Gemeinsam mit 3 Freunden mussten wir eine andere freie Session suchen, in der wir alle Platz hatten. Mit den aktuellen Server-Problemen ist das gar nicht so einfach.

Als Alternative bleibt da meistens nur noch, die Session zu verlassen und zu hoffen, dass in einer neuen Session keine Modder anzutreffen sind. In Solositzungen verdiene ich schließlich weniger Geld. Beim Verkaufen von Waren erhält man einen Geld-Bonus, wenn mehr Gegner in einer Lobby sind.

Spieler-Begegnungen mit Hackern und Riesenrobotern

Das ist los: Viele Spieler teilen ihre Erlebnisse mit Hackern/Cheatern/Moddern auf reddit und anderen sozialen Plattformen.

Reddit-Nutzer impunto zeigt einen Screenshot eines riesigen Transformers und schreibt dazu „Ich glaube, niemanden kümmert es noch, gebannt zu werden.“

So einen lächerlich großen Riesentransformer haben wir schon mal in GTA Online gesehen.

In diesem Beispiel von reddit-Nutzer TheMageLord wurden alle Spieler in einer Lobby in Käfige gesteckt und dann in dann in die Luft gejagt.

Gerade ist es also wirklich nicht leicht, als Spieler in einer Online-Session vernünftig spielen zu können.

Wenn ihr in GTA Online auf God-Mode-Hacker trefft, dann treibt sie doch mit dieser Waffe in den Wahnsinn. Der Blaster schubst die Hacker durch die Gegend und ihr könnt sie damit schön nerven. Wenn sie allerdings mit den gezeigten Riesentransformern vor euch stehen, dann könnt ihr meist auch nur noch die Session verlassen, um ihnen zu entkommen.

Hattet ihr in den letzten Tagen auch mehr Begegnungen mit Cheatern in GTA Online? Schreibt uns eure Erlebnisse doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.