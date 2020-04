GTA Online: Spieler erledigt God-Mode-Hacker, wird für Methode gefeiert

Griefer in GTA Online sind mit „God Mode“-Jets unterwegs. Ein Spieler fand nun eine geniale Lösung, diese göttlichen Gegner trotzdem zu töten.

Was ist passiert? Ein Spieler aus GTA Online teilte einen Clip mit der Community, wie er einen Jet-Griefer in seinem God-Mode-Gefährt niederstreckte. Die Art, wie er das geschafft hat, wird von den anderen Spielern gefeiert. „Das ist wohl der beste Gaming-Moment, den ich je sah. Ich ziehe meinen Hut“, schreibt einer.

Konter gegen God-Mode-Spieler in Jets

So sieht der Kill aus: Im Video von BigDaddyPapaw sieht man seinen Charakter direkt zu Beginn in freiem Fall aus dem Himmel stürzen. Vor ihm taucht nach wenigen Sekunden ein Jet auf, der dann in der Luft stehenbleibt und schwebt. Weil der Jet unzerstörbar ist, greift BigDaddyPapaw zur AP-Pistol und ballert dem Piloten den Kopf weg.

Das Video kommentiert er damit, dass zunächst mit seiner Avenger und seinem eigenen Jet angriff, was aber nicht funktionierte. Dann aber schlug er mit einer besonderen Methode zu, als der Griefer für einen Moment stillhielt.

In den Kommentaren wird der Schütze gelobt.

„Das ist wohl der beste Gaming-Moment, den ich je sah. Ich ziehe meinen Hut“

„God Tier“

„Mein Gott, das war befriedigend“

„Heilige Scheiße, das ist knallhart“

„Ich verbeuge mich“

Diesen lächerlich großen Transformer, den Hacker durch GTA Online steuerten, erledigt ihr mit der Methode aber nicht.

Warum zerstört man nicht einfach den Jet?

Darum ist das kompliziert: Wenn ihr selbst noch nicht auf „God Mode“-Jet-Griefer gestoßen seid, fragt ihr euch vermutlich, warum man nicht einfach deren Jet in die Luft jagt. Diese Art von Griefern nutzt einen Glitch, mit dem ihr Jet in den God-Mode kommt, nicht sie als Spieler selbst.

Es ist also nicht möglich, den Flieger einfach mit einer Ladung Raketen vom Himmel zu pusten. Ein frustrierendes Problem, wenn so ein Griefer in seinem unkaputtbaren Jet am Himmel hängt und einfach von oben auf die Map ballern kann.

Griefer in Kampf-Jets – Eine fiese Kombination

Ein Spieler schreibt: „Die müssen diesen God-Mode-Jet-Scheiß mal patchen. Es ist so nervig, wenn ich Lobbys beitrete und ich die [Jets] nicht mit Explosionsmunition abschießen kann.“ (via reddit)

Jetzt kennt ihr eine weitere Methode, um gegen Spieler im God-Mode vorzugehen. Begegnet ihr den God-Mode-Hackern auf dem Boden, treibt ihr sie mit dieser Waffe in den Wahnsinn. Denn auch, wenn diese unverwundbar sind, könnt ihr sie oft durch die Gegend schubsen.