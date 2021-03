5 MMOs und Online-Spiele, die wir im April 2021 empfehlen

Wer sich bereits über das Spiel einen Überblick verschaffen möchte, findet hier einen ersten Anspielbericht: Outriders will als „fertiges Spiel“ kommen – Die Demo wirkt aber nicht so .

Wer Lust auf einen neuen Loot-Shooter hat, kann direkt am 1. April mit Outriders starten. Dann feiert das Spiel nämlich seinen Release. Ihr könnt also direkt zum Start dabei sein, neue Gebiete erkunden und Loot einsacken. Wer zuvor bereits die Demo gespielt hat, kann seinen Fortschritt sogar übernehmen.

Ihr könnt entweder alleine oder in einer Gruppe mit maximal drei Spielern losziehen und das Spiel erkunden. In Missionen sammelt ihr Ausrüstung, levelt eure Charaktere und werdet immer mächtiger.

Was ist das für ein Spiel? Bei Outriders handelt es sich um einen Third-Person-Loot-Shooter, der verschiedene Spielstile mischt. Die Entwickler selbst vergleichen sich am ehesten mit Diablo und dessen RPG-Faktor, optisch erinnert es an eine Mischung von Sci-Fi und Fantasy.

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler : People Can Fly | Plattform : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | Release-Datum : 01. April 2021 | Modell : Buy2Play

