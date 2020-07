Der Coop-RPG-Shooter Outriders zeigt sich in seinem neusten Broadcast von einer spannenden Seite. Es erinnert dabei an eine Mischung aus Diablo und Anthem. MeinMMO sprach außerdem mit den Entwicklern von People Can Fly, das Studio hinter Outriders.

Was ist Outriders? Der Coop-Shooter wurde auf der E3 2019 erstmalig vorgestellt. Dabei werden mehrere Stile gemischt und etwas ganz Neues kommt bei rum.

Die Entwickler vergleichen sich am ehesten mit Diablo und spielen dabei vor allem auf den RPG-Faktor an. Es soll aber auch ein Loot-Shooter sein, in dem ihr euch in Hubs trefft und von dort aus Missionen startet.

Nun gibt es einen neuen Broadcast zu Outriders. Dieser stellt die Geschichte vom Spiel etwas genauer vor, gibt aber auch spannende Einblicke in den Aufbau von Outriders.

Das ist der Broadcast: In ihrem mittlerweile 2. Broadcast zu Outriders wird insgesamt etwa 30 Minuten über das Spiel geredet und immer wieder gibt es Einblicke ins Spiel:

Was fällt auf? Auf den ersten Blick sieht der Shooter nach Destiny oder Anthem aus und das ist auch durchaus richtig. Vor allem der Vergleich zu Anthem drängt sich in vielen Belangen auf. Einer der größten Unterschiede ist allerdings das Konzept der Entwickler. Outriders ist kein Game-as-a-Service-Spiel, während Destiny oder Anthem das schon sind.

Die Vergleiche mit Anthem sind sonst ziemlich offensichtlich:

Es gibt Hubs, von denen ihr eure Missionen aus starten könnt

Euer Charakter hat nicht nur Waffen, sondern auch Fähigkeiten, die er leveln kann.

Überall ist Loot – Outriders ist genau wie Anthem ein Loot-Shooter

Viele Gegner und das Setting erinnern oftmals an Anthem

Anthem hat 4 Klassen, das gilt auch für Outriders

Es gibt kein PvP

Es spielt auf einem Planeten und nicht gleich auf mehreren oder sogar im Weltall

Was sagen die Entwickler zum Vergleich? Schaut man sich Outriders genauer an, dann wird ein Vergleich ebenfalls offensichtlicher: Es erinnert oftmals an Diablo.

Genau das sagen auch die Entwickler über ihr Spiel. In unserem Interview mit Bartosz und Bartek, den beiden Chefs von People Can Fly, haben wir über einen Vergleich zu anderen Spielen gesprochen.

Wir wollen uns mit Diablo vergleichen. Das Spiel verwandelt sich immer mehr und mehr in den Fantasy-Slasher, der für uns die größte Inspiration war. […] Wir wollen mehr Aufwand in die Skills und das item-basierende Gameplay investieren, anstatt nur in ein Shooter-Spiel.



Wir wollen eine starke Geschichte hinzufügen, um eine Basis für das Spiel zu schaffen, um es größer zu machen und es mehr auf andere Länder auszudehnen People Can Fly über Outriders

Gibt es Gameplay-Einblicke? Wenn ihr noch mehr von Outriders sehen wollt, dann legen wir euch das Video von unseren Kollegen der GameStar ans Herz. Sie konnten den Shooter bereits antesten:

Outriders soll ein RPG-Shooter für jedermann sein

Kann man als Shooter-Fan Spaß haben? Obwohl die Entwickler selbst den Vergleich zu Diablo ziehen, soll auch für Shooter-Fans etwas geboten werden. Dabei ist die Mischung zwischen den RPG-Elementen und den Shooter-Elementen wichtig.

Die Entwickler antworten auf die Frage, ob man auch als Shooter-Fan Spaß haben kann, wie folgt:

Outriders erfordert immer noch mechanische Skills wie ein Shooter. Euer Aim, Nachlade-Management und Positionierung ist wichtig. Aber wir haben diesem Kern-Shooter-Gameplay auch großartige Möglichkeiten der Kraft-Suswahl, Abklingzeit-Management und Kraftkombinationen hinzugefügt. Darüber hinaus haben wir eine Itemization und Klassen-Builds, die die Beherrschung der Synergien zwischen eurer Ausrüstung, euren Kräften und eurer Klassen-Builds erfordern, um die Stärke eures Charakters zu maximieren. People Can Fly über Outriders

Eure Klassen in Outriders haben nicht nur Waffen, sondern auch Fähigkeiten

Kann man nur im Team spielen? Outriders soll sich an jeden Spielertyp richten. Es ist egal, ob ihr alleine seid oder im Team spielt, Outriders passt sich an euch an.

So können eure Freunde immer wieder ins Spiel dazukommen oder es auch verlassen. Je nach der Spieleranzahl passen sich die Gegner an und ihr bekommt es mit mehr Gegnern zu tun. Auch die Schwierigkeit der Bosse wird mit der Spielzahl zunehmen.

Die Entwickler betonen, dass das Spielen im Single- und Multiplayer durchaus anders sein kann. Wenn ihr mehr Loot und eine größere Herausforderung haben wollt, dann solltet ihr im Multiplayer spielen.

Ein spannendes Konzept – Mit Zukunft?

Was versprechen die Entwickler? Outriders soll bereits zum Start fertig und komplett spielbar sein. Die Geschichte soll 40 Stunden lang andauern und 20 Kapitel beinhalten. Ihr sollt also direkt mit dem Kauf des Spiels eine Menge zu tun haben.

Das muss sich zeigen: Outriders verbinden gleich viele Konzepte miteinander, was sicherlich ein spannendes, neues Spielgefühl gibt.

Es muss aber zeigen, dass es nach dem Release relevant bleiben kann. Outriders setzt zwar nicht auf Game-as-a-Service, doch muss Spieler dennoch bei Laune halten.

Was sagt der Entwickler dazu? Zum Endgame von Outriders geben die Entwickler noch nicht allzu viele Eindrücke. So wird auch nicht gesagt, ob wir mit Raids oder Ähnlichem rechnen können.

Wir können sagen, dass für das Endgame noch viel mehr kommen wird, wie z.B. neue Schwierigkeiten, und ihr könnt auch zu Side-Quests zurückkehren, die ihr noch nicht gemacht habt, oder zu Bounties für bessere Belohnungen. People Can Fly im Interview

Sollte Outriders aber das Endgame spannend gestalten können und hier vielleicht nicht die gleichen Fehler wie Anthem machen, dann könnte der neue Shooter ein echter Geheimtipp für alle Fans von Destiny, Diablo und Co. sein.