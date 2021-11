Das Update zu Outriders ist da und die Spieler feiern es – „Endlich kann ich das Endgame genießen“

Mit New Horizon brachte Outriders erstmals seit Release frischen Content ins Spiel. Außerdem gab es einige Änderungen am Endgame. MeinMMO fasst für euch zusammen, wie das Update bei den Spielern ankommt.

Was ist New Horizon? Das ist das erste, große Content-Update für Outriders. Der Loot-Shooter hatte im April 2021 einen mehr als holprigen Start, mit zahlreichen Problemen zu kämpfen und etliche Spieler wieder verloren.

Den Großteil des Jahres hatten die Entwickler deshalb mit Bug-Fixes und anderen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Nun wurde ein großer Teil dieser Probleme behoben und mit New Horizon möchte man in die nächste Phase starten. Dafür brachte das Update einige Änderungen, die von der Community schon lange gewünscht waren.

Das Endgame und seine Expeditionen wurden ordentlich umgekrempelt. Es wird Endgame 2.0 genannt.

Tiago, der “Xur von Outriders” wurde endlich verbessert und ist nun nützlich.

Es gibt nun ein komplett kostenloses und einfach zu nutzendes Transmog-System.

Hinzu kamen einige Balance-Änderungen, die die Spieler für die härtesten Missionen stärker machen sollen.

Obendrauf gibt es noch vier brandneue Expeditionen.

Die vollständigen Patch-Notes findet ihr im Subreddit von Outriders. (via reddit)

Doch wie kommt das Update nun bei den Spielern an? Mittlerweile gibt es einige erste Stimmen und die klingen durchaus positiv. Wir fassen die Reaktionen auf das Update für euch zusammen.

Zuvor könnt ihr euch auch unseren Anspielbericht zum New-Horizon-Update durchlesen:

7 Monate nach Release ist Outriders endlich auch im Endgame gut

Expeditionen sind nun endlich genießbar

So reagieren die Spieler auf die Expeditionen: Das ist die wohl größte Neuerung am Update und zugleich die beliebteste.

Besonders positiv wird das Streichen des Timers aufgenommen. Zuvor war es in Expeditionen so, dass die Qualität der Belohnung davon abhing, wie schnell man eine solche Mission abschließen konnte.

Das führte zu Frust und einer einseitigen Build-Vielfalt. Da man schnelle Zeiten erreichen musste, bleib einem nichts anderes übrig, als DPS-Builds zu bauen, um so viel Schaden wie möglich auszuteilen.

Ohne den Timer verändern sich diese Missionen stark, obwohl sich am grundsätzlichen Inhalt nichts ändert.

So schreibt beispielsweise User ErikSievert: “Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich ein CT15 ganz alleine beenden kann. Jetzt kann ich es. Endlich bin ich nicht mehr an die Stufe meiner Ausrüstung gebunden. Ich kann endlich das Endgame genießen und es wird mir in den nächsten Tagen viele Stunden Spaß bringen.” (via reddit)

Ohne den Timer sei es jetzt möglich, taktisch vorzugehen und verschiedene Herangehensweisen auszuprobieren.

Auch die neuen Expeditionen kommen gut an. Rock_For_Life meint dazu: “Ich habe nur zwei gespielt, aber sie sind großartig. Sie verwenden zwar Feinde, die es bereits im Spiel gab, die aber nicht in den [alten] Expeditionen waren. Wieder gegen einen Schamanen zu kämpfen machte Spaß, aber ich liebe die Rückkehr des Spinnenbosses. Ich kann nicht abwarten, was die anderen beiden für mich bereithalten. Rundum gute Arbeit.” (via reddit)

Dennoch seien DPS-Builds immer noch im Vorteil und deutlich angenehmer zu spielen. Insgesamt sind viele Rückkehrer von den Änderungen an den Expeditionen überzeugt.

Es gibt aber noch einen anderen Teil des Updates, der für viele positiv auffällt: Transmog.

“So sollte Transmog in allen Spielen eingebaut werden”

Was ist das überhaupt? Mit einem Transmog-System könnt ihr das Aussehen eurer Rüstungen und Waffen unabhängig von ihren Werten festlegen. So bestimmt ihr, wie euer Charakter aussehen soll, ohne euren Build verändern zu müssen.

Das neue System erlaubt es euch in Outriders, jedes Teil in einer Transmog-Bibliothek freizuschalten. Dafür müsst ihr es lediglich im Inventar haben.

Habt ihr eine Variante einmal freigeschaltet, könnt ihr das Aussehen jederzeit für ein anderes Teil verwenden.

Das gilt auch klassenübergreifend, so könnt ihr beispielsweise mit einer legendären Pyromanten-Rüstung rumrennen, obwohl ihr den Assassinen spielt und so weiter.

Es gibt keine weiteren Kosten oder benötigten Ressourcen, ihr müsst eine Variante lediglich einmal gefunden haben. Leider gilt das nicht rückwirkend, ihr müsst also alles, was ihr früher einmal zerlegt oder verkauft habt, neu finden.

So kommt das System an: Spieler, die das System testen konnten, zeigen sich begeistert.

Rock_For_Life schreibt dazu: “Einfach, schnell und kostenlos. Unbegrenzt oft. Jeder Entwurf wird sofort zwischen allen unseren Charakteren geteilt. So muss es gemacht werden.”

Insgesamt wird das Update bei den Spielern also positiv gesehen, es gibt aber auch eine Einschränkungen.

Wer sollte sich das Update anschauen?

Das meint ein Spieler: User Godified hat dazu bereits eine klare Meinung. Er kann das Update nur Spielern empfehlen, die zuvor nicht alles erreicht haben:

Wenn du ein neuer oder zurückgekehrter Spieler bist, der ein Gelegenheits- oder langsamer Grinder war, der noch nicht alle legendären Gegenstände hatte, noch Auszeichnungen erreichen wollte und insgesamt noch etwas zu tun hatte? Großartiger Inhalt! […] Wenn du ein Endgame-Spieler bist, alles hast, jeden Gegenstand gefarmt hast und alle Auszeichnungen erreicht hast? Das Update gibt uns keinen Anreiz, für längere Zeit zurückzukehren. via reddit

Sobald man die neuen Inhalte gespielt habe, gäbe es nicht viel Weiteres zu entdecken. Hier verweist der Spieler aber auf das kommende Add-On, das für 2022 angekündigt wurde.

Damit die Spieler aber bis dahin dabei bleiben, sieht Godified keinen anderen Weg, als monatlich neuen Content zu liefern. Ob das geschehen wird, ist fraglich.

Denn Outriders definiert sich selbst nicht als Live-Service-Game wie The Division, Destiny 2 oder andere Online-Spiele.

Das neue Update bringt immerhin wieder eine positive Stimmung in die Community, die es seit dem Launch nicht mehr gab.

Was haltet ihr von dem Update? Konntet ihr es schon testen? Oder reicht euch das nicht, um Outriders erstmals oder wieder zu spielen?