Soll ich Outriders Worldslayer kaufen? Die Erweiterung im kurzen Check

Heute, am 30. Juni, ist die große Erweiterung Outriders Worldslayer für alle Verfügbar. Doch lohnt es sich, sie zu kaufen? In kurzen Check von MeinMMO könnt ihr das herausfinden – ganz egal, ob ihr das Basis-Spiel schon gesuchtet habt oder komplett neu einsteigen wollt.

Was ist Outriders Worldslayer? Outriders Worldslayer ist die große Erweiterung von Outriders, einem brutalen Loot-Shooter, der vor ungefähr 1 Jahr erschienen ist.

Das Basis-Spiel hatte anfangs mit verdammt nervigen Problemen und Bugs zu kämpfen, enttäuschte dazu im Endgame. Über die Monate haben die Entwickler von People Can Fly das Spiel aber stetig verbessert, spätestens das große Update New Horizon hat die größten Probleme der Community beseitigt.

Auch deshalb steht das Spiel zwar insgesamt bei einer ausgeglichenen Wertung auf Steam (64 % positiv nach über 42.500 Stimmen, Stand: 30. Juni 2022), konnte aber mit Reviews aus den letzten 30 Tagen weitestgehend positive Meinungen einsacken (77 % nach über 500 Stimmen, Stand: 30. Juni 2022).

Mit der großen Erweiterung Worldslayer will Outriders jetzt noch einen draufsetzen, das Spiel insgesamt größer machen und neues Endgame bieten.

Dieses Video bietet euch einen ausführlichen Blick auf alles, was Outriders Worldslayer zu bieten hat:

Das sind die wichtigsten Features von der Erweiterung:

Die Story-Kampagne wird fortgeführt, mit der neuen Übeltäterin Ereshkigal. Die Story dauert zwischen 4 und 8 Stunden, dazu kommen das neue Endgame.

Neue „Apokalypsengegenstände“ haben einen zusätzlichen Mod-Slot, was diese Waffen und Rüstungen nochmal stärker macht.

Es gibt 2 neue Upgrade-Pfade für eure Klasse, die euch teilweise stark verbessern.

Ein neues Schwierigkeitssystem: Apokalypsenränge ersetzen Weltstufen und gehen bis Level 40.

Eine neue Endgame-Activity, die klar für 3er-Teams gedachtist.

Es gibt viele neue Gegner-Typen und ordentlich neues Loot.

In unserem Vorabtest fanden wir, dass Worldslayer das Rad zwar nicht neu erfindet, aber das Spiel klar besser macht. Der Standard-Preis von knapp 40 € ist für das Gebotene in unseren Augen aber etwas zu hoch angesetzt:

Outriders Worldslayer im Anspiel-Test: Die Erweiterung bietet mehr vom Gleichen, aber besser

Checkliste – Sollte ich Outriders Worldslayer spielen?

Lohnt sich Outriders Worldslayer für mich? Damit ihr eine schnelle Entscheidung treffen könnt, haben wir hier 10 Aussagen für euch vorbereitet. Solltet ihr 8 davon mit „Ja“ beantworten, dürfte Outriders Worldslayer auf jeden Fall interessant für euch sein. Wenn ihr danach weiterhin unsicher seid oder zu wenigen Aussagen zustimmen konntet, gibt es weiter unten noch einmal einen Überblick dazu, was euch in Outriders Worldslayer genau erwartet.

Ich habe Outriders bereits gespielt und sehr gemocht, oder es trotz großem Interesse noch nie gespielt.

Ich liebe brutale Shooter, in denen ich aggressiv spielen muss.

Loot-Shooter wie Destiny, Borderlands, The Division spiele ich gerne.

Ich habe viel Spaß daran, nach besserem Gear zu grinden – auch, wenn ich dafür immer dieselben Missionen spielen muss.

PvP ist mir nicht wichtig.

Endgame-Aktivitäten spiele ich lieber im Team als alleine.

Ich liebe es, wenn Spiele immer schwerer werden.

Je düsterer, brutaler und fieser eine Story ist, desto mehr Spaß hab ich daran.

Ich spiele gerne mehrere verschiedene Klassen in meinen RPGs.

Solange mir ein Spiel Spaß macht, ist es mir egal, wie viel es kostet oder wie lange es dauert.

Und, wie sieht es aus? Wie viele dieser Aussagen treffen bei euch zu? Wenn ihr mindestens 8 von 10 Mal „Ja“ gesagt habt, könnt ihr bedenkenlos zu Outriders Worldslayer greifen.

Wenn ihr noch mehr zum Spiel erfahren wollt, findet ihr hier die detaillierte Einschätzung unserer Kollegen von der GameStar:

Outriders Worldslayer – So spielt es sich

Wie spielt sich Outriders Worldslayer? Wer Outriders schon einmal gespielt hat, weiß genau, was ihn erwartet. Denn die Erweiterung Worldslayer rüttelt sehr wenig am grundsoliden Fundament vom Basis-Spiel:

Outriders Worldslayer ist ein Loot-Shooter, den ihr aus der Schulterperspektive spielt.

Ihr habt eine Wahl aus 4 Klassen, die jeweils 3 Skills gleichzeitig ausgerüstet haben können. Eine neue Klasse gibt es mit Worldslayer nicht, ebenso wenig wie neue Skills. Der Pyromant kämpft auf mittlerer Distanz mit Feuerzaubern und AoE-Angriffen. Der Assassine setzt auf hinterhältigen Nahkampf, Teleports und Unsichtbarkeit und Verlangsamung der Gegner Der Verwüster ist ein Nahkampf-Tank, der mit Schrotflinten, Blutungsschaden und hoher Defensive sich ins Getümmel stürzt Der Technomant ist der Fernkämpfer, der auf Geschütztürme, Gift- und Eisschaden setzt.

Jede Klasse heilt sich, indem sie auf ihre Weise Schaden austeilt. Der Pyromant muss brennende Gegner killen, der Technomant heilt sich mit beliebigem Schaden an den Gegnern. Das sorgt dafür, dass ihr fast nonstop aggressiv spielen müsst. Es gibt zwar „Gears of War-„artige Deckung in den Kampfarenen, die sind aber mehr für die Gegner gedacht als für euch.

Das Spiel setzt zwar voll auf Koop, kann aber weitestgehend auch Solo gespielt werden. Das neueste Endgame ist Solo, aber nur mit den besten Builds zu schaffen.

PvP gibt es in Outriders weiterhin nicht.

Mit Worldslayer habt ihr dank mehr Mod-Slots und weiteren Skill-Trees noch mehr Möglichkeiten, euren Build zu perfektionieren.

Der Schwierigkeitsgrad des Spieles skaliert stetig, abhängig von eurer Weltstufe bzw. eurem Apokalypsenrang. Eure Gegner teilen mehr aus und ihr steckt weniger ein, aber die Chance auf God-Loot steigt im Gegenzug.

Die Story in Worldslayer ist, wie auch im Basis-Spiel, düster, brutal und kompromisslos.

Outriders Worldslayer – Lohnt es sich?

Warum sollte ich mir Outriders Worldslayer anschauen? Wenn ihr auf kompromisslose Shooter-Action steht, bei der ihr nonstop aggressiv spielen müsst, ist Outriders Worldslayer ein Fest. Denn egal ob in der Story oder im Gameplay: dieses Spiel ist durch und durch brutal, aggressiv und kompromisslos.

Im Mittelpunkt von Outriders steht also auch mit Worldslayer die „Power Fantasy“, in die Schuhe eines göttergleichen Mega-Zerstörers zu schlüpfen. Die Entwickler von People Can Fly verstehen ganz klar, was an ihrem Loot-Shooter Spaß macht: große Magazine, größere Explosionen, gigantische Schadens-Werte. Wer darauf steht, wird auch mit Worldslayer bestens bedient.

Pro Viele neue Inhalte verbessern das Basis-Spiel

Mehr Möglichkeiten, seine Builds zu perfektionieren

Neue Gegner und Regionen sind abwechslungsreich und spaßig

Man kann direkt in die Erweiterung starten Contra Keine neuen Klassen oder Fähigkeiten

Spielt sich nicht wirklich anders

Neue Kampagne dauert nur etwa 4 – 8 Stunden, hat keine Nebenquests

Vergleichsweise happiger Preis mit 40 €

Wann lohnt sich Outriders Worldslayer nicht? Wenn ihr das Basis-Spiel bereits gespielt habt und nicht wirklich überzeugt wurdet, wird euch auch die Erweiterung nicht überzeugen. Denn wirklich etwas geändert hat sich mit Worldslayer nichts – es ist mehr vom alten, aber in größer und besser.

Solo-Spieler werden mit der Kampagne zwar glücklich, das Endgame ist aber deutlich auf ein volles 3er-Team ausgelegt. Nur die allerbesten Gamer mit den fettesten Gear können hier auch alleine bestehen.

Und auch wenn die Erweiterung Spaß macht: Mit der kurzen Kampagne und wenigen fundamentalen Änderungen sind die 40 € sehr hoch angelegt. Wenn ihr nicht bereits zu 100 % davon überzeugt seid, dass ihr sofort mehr Outriders braucht, solltet ihr lieber auf einen Rabatt warten.

Wenn ihr Outriders seit dem Release nicht mehr angefasst habt, solltet ihr auch wissen, dass das Loot-System teilweise drastisch verändert wurde. Hier erfahrt ihr, was passiert ist:

Outriders ändert Loot radikal, um Spiel zu retten – Hat’s geholfen?