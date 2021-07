Outriders ändert Loot radikal, um Spiel zu retten – Hat’s geholfen?

Nach längerer Pause habe ich Outriders wieder einen Besuch abgestattet und tatsächlich: Im Vergleich läuft das Spiel nun deutlich runder, als zuvor. Gegner töten einen nicht mehr so schnell und unvorhersehbar mit einem Schlag, man kann deutlich besser auf die Feindmassen reagieren. Von technischer Seite gibt es für mich nun also endlich nicht mehr viel zu meckern.Trotzdem: Outriders lässt mich zwiespältig zurück. Der Shooter hat mit seinen Klassen und seinen Loot-Mechaniken ein Grundgerüst, das mich von Anfang an angesprochen hat. Selbst die von vielen als mittelmäßig bewertete Story hat mir Spaß gemacht.Wenn das Endgame um die Expeditionen nicht so eintönig wäre, würden mich die ganzen technischen Macken auch nicht so stören. Doch spätestens seit dem Loot-Update habe ich das Gefühl, dass sich das Spiel allmählich in die richtige Richtung bewegt.Dennoch darf man nicht vergessen: Eigentlich hätte es zum Release so aussehen sollen und Outriders hat fast 3 Monate gebraucht, um die gravierendsten Probleme zu beheben. Entscheidend ist, wie es jetzt weiter geht.Sollten in Zukunft tatsächlich DLCs in Form von Erweiterungen und neuen Endgame-Inhalten folgen, werde ich Outriders auch definitiv wieder spielen. Im Moment ist für mich persönlich allerdings die Luft raus, da mich die Expeditionen mit ihren Zeit-Vorgaben durch das Spiel hetzen. An solchen Mechaniken verliere ich ziemlich schnell den Spaß. Das ist auch völlig okay, die Kampagne hatte etliche Stunden Spielzeit zu bieten.Ob sich Outriders im Endgame lohnt, hängt aber von euch als Spielertypen ab. Wenn ihr die Expeditionen in der Form mögt und ihr an solchen Aktivitäten Spaß findet, lohnt es sich definitiv, wieder hereinzuschauen. Wenn bei euch nach der Kampagne die Luft raus war, wird sich für euch nicht viel ändern.Dennoch könnte Outriders über seinen Multiplayer-Aspekt viel mehr bieten. Dafür sollten dringend Verbesserungen an den Online-Mechaniken vorgenommen werden. Kein Voice-Chat in 2021? Und das bei einem Spiel mit Crossplay? Matchmaking, obwohl der Spieler seit drölf Stunden AFK in seinem Camp herumsteht? Keine Wahl der Herausforderungsstufe bei den Expeditionen in der Spielersuche? Da muss nachgebessert werden. Es bedarf vieler solcher Kleinigkeiten, um das Spiel “rund” zu machen.Freier Autor bei Mein-MMO