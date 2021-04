Mehr als 2 Wochen nach Release kämpft Outriders noch mit Anmelde-Problemen

Noch immer haben Spieler in Outriders Probleme, sich ins Spiel einzuloggen. Das scheint vor allem PS4 und PS5 zu betreffen, denn die Beschwerden drehen sich um diese Konsolen. MeinMMO fasst die Lage dazu für euch zusammen.

Das ist das Problem: Das Anmelde-Problem trat bereits in der Demo von Outriders auf. Zahlreiche Spieler blieben im Login-Screenshot stecken. Oftmals dauert es eine Ewigkeit, bis man ins Spiel kommt.

Einige berichten sogar von Wartezeiten über einer Stunde, oder dass sie irgendwann einfach aufgaben. Das Problem scheint am häufigsten die PS4 und PS5 zu betreffen, vereinzelt melden aber auch Xbox-Spieler derartige Anmeldeschwierigkeiten.

Im subreddit zu Outriders tummeln sich die Threads, in der sich Spieler über das Problem beschweren.

Was sagt der Entwickler dazu? People Can Fly hat das schon zum Start in seinen Sammelpost (via reddit) für bekannte Probleme des Koop-Shooters aufgenommen. Eine richtige Lösung scheint es aber auch nach über 2 Wochen noch nicht zu geben.

Bisher gibt es noch kein Statement zu einem baldigen Fix des Problems. Es bleibt also abzuwarten, wann man sich dem Problem widmet. Ein größerer Patch ist bereits in Arbeit, doch die genauen Inhalte sind aktuell noch nicht bekannt: Outriders bestätigt nächsten Patch, will jede Menge Fixes liefern.

Problem sorgt für Frust, ein paar Workarounds helfen wohl

Das schreiben Betroffene: Im Prinzip ist es bei allen das Gleiche, die das Problem haben. Sie können sich entweder gar nicht, oder nach langer Wartezeit in das Spiel einloggen. Das sorgt dementsprechend für viel Ärger bei den Spielern.

Einige fordern bereits eine Rückerstattung, wie der User aopeck, der am 17. April schrieb: “Ich kann seit über einer Woche nicht mehr auf PS5 spielen. Dies ist eine völlige Schande. Ich möchte eine Rückerstattung von euch / Sony” (via reddit).

Auch auf Twitter machen frustrierte Spieler ihrem Ärger Luft:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Viele andere Betroffene schreiben ähnliche Kommentare dazu. Dabei berichten Spieler von Login-Zeiten zwischen 4 Minuten und über einer Stunde. In der Not haben sich aber einige Workarounds gesammelt, die in manchen Fällen wohl funktionieren.

Das könnt ihr versuchen, wenn ihr das Problem habt:

Der Nutzer StarKiller93041 empfiehlt, beim Anmeldeversuch einfach einen Verbindungstest zu starten. Offenbar hat es bei ihm danach in so gut wie jedem Fall direkt mit dem Einloggen geklappt, sobald der Test abgeschlossen war (via reddit).

Andere Spieler empfehlen, einfach die Verbindung auf der Konsole kurz zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Das soll wohl auch geholfen haben,

Die meisten berichten aber, dass wiederholte Neustarts des Spiels einen Login ermöglicht haben.

Die Entwickler empfehlen zusätzlich, beim Auftreten des Problems den Cache-Speicher der Konsole zu löschen, indem man sie komplett herunterfährt und vom Strom trennt.

Es ist nicht garantiert, dass diese Workarounds bei euch helfen, doch viele Spieler schreiben, dass einer dieser Wege bei ihnen zumindest meistens funktioniert.

Zuletzt trieb ein anderer Bug sein Unwesen

Was war da los? Ein schwerwiegenderer Bug hat womöglich dafür gesorgt, dass sich People Can Fly zunächst um andere Dinge kümmern musste. So trat nach Patch 1.05 ein Fehler auf, der dafür sorgte, dass manche Spieler ihr komplettes Inventar verlieren konnten.

Mit Patch 1.06, der letzte Woche released wurde, konnte man den Fehler beheben. Nun arbeiten die Entwickler auch an der Wiederherstellung von verlorenen Items: Outriders wird euch euren verlorenen Loot zurückgeben, aber nicht alles

Seid ihr auch von den Login-Problemen betroffen? Gibt es Tricks, die ihr weiterempfehlen könnt? Schreibt es uns in die Kommentare.