Outriders bestätigt nächsten Patch, will jede Menge Fixes liefern

Outriders hat mit dem letzten Patch 1.06 wohl den lästigen Inventar-Bug behoben. Doch es gibt noch zahlreiche andere Probleme. Einige davon sollen in einem nächsten Update behoben werden. MeinMMO fasst für euch zusammen, was wir bisher dazu wissen.

Wie ist die Lage in Outriders? Vergangene Woche sorgte der Inventar-Bug für Aufsehen. Bei diesem Fehler konnte es vorkommen, dass Spieler ihre komplette Ausrüstung verloren. Mit Update 1.06, das am 15. April veröffentlicht wurde, scheint das Problem behoben zu sein.

Nun bleiben dennoch zahlreiche kleinere und größere Probleme, mit denen der Koop-Shooter zu kämpfen hat. Offenbar befindet sich dazu aber bereits ein weiterer Patch in Arbeit. Das bestätigte der Community-Manager im Subreddit zu Outriders.

Was mit dem kommenden Patch angegangen werden könnte und wie es um die Wiederherstellung der Items steht, die durch den Inventar-Bug verloren wurden, zeigen wir euch hier.

Verbuggter Assassinenen-Skill und viele andere Probleme soll der nächste Patch beheben

Was wissen wir über das nächste Update? Leider mangelt es dazu an konkreten Informationen. Bisher wurde lediglich über reddit bestätigt, dass ein “größerer” Nachfolgepatch in Arbeit ist. Das hat der Community-Manager thearcan bestätigt (via. reddit).

Sicher kann schon mal gesagt werden, dass im nächsten Update ein verbuggter Skill des Assassinen repariert werden soll. Dabei handelt es sich um den Skill Jagdfieber. Der teleportiert euch eigentlich hinter Feinde, scheint aber bei einigen Spielern nicht korrekt zu funktionieren.

Weitere Fixes sind bisher nicht konkret genannt worden. Laut thearcan sind die Entwickler allerdings dabei, zahlreiche Fixes in dem Patch zu bündeln, die wegen der Arbeit am Inventar-Bug zunächst auf der Strecke blieben. Hier die Aussage des Community-Managers:

“Wir bündeln Fixes mit niedrigerer Priorität zu einem größeren Nachfolgepatch, während sich die bisherigen Patches auf die schwerwiegenderen Probleme konzentrierten. Hätten wir die Fixes mit niedrigerer Priorität in den anderen Patches veröffentlicht, hätte das die benötigte Zeit für Tests deutlich verlängert und sie hätten noch nicht released werden können. via. reddit

Was könnte noch im Patch drinstecken? Hier gibt es zahlreiche Probleme, die mit dem Patch angegangen werden könnten. Einige davon sind im offiziellen reddit-Post der Entwickler zusammengefasst.

Konsolen-Spieler kämpfen noch immer mit dem Login-Screen, viele können sich teilweise gar nicht ins Spiel einloggen. Die Entwickler empfehlen hier, die Konsole komplett auszuschalten und den Cache-Speicher zu löschen Ein Spieler berichtet, dass auf PS5 ein Verbindungstest geholfen hat, sobald man im Anmeldebildschirm hängen bleibt. Eine komplette Trennung der Verbindung hat bei anderen offenbar auch geholfen (via reddit).

Questmarker zeigen einem oft nicht den korrekten Weg zum Ziel

Treffer-Registrierung ist fehlerhaft, vor allem im Koop

Allgemeine, zahlreiche Server- und Stabilitätsprobleme

Gegner-Balancing, vor allem im Endgame

Es gibt auf jeden Fall genug zu tun für People Can Fly und es bleibt abzuwarten, was als nächstes angegangen wird. Zuvor steht außerdem die Wiederherstellung der Items für die Spieler an, die vom Inventar-Bug betroffen sind.

Mehr Infos zur Wiederherstellung gibt’s Anfang nächster Woche

Das ist der aktuelle Stand: Rund um Patch 1.06 gab es zunächst einige Verwirrung. Viele Spieler waren enttäuscht, als sie nach dem Download immer noch ein leeres Inventar vorfanden oder ihre Charaktere gar nicht laden konnten.

Der Patch sollte aber nur den Bug an sich beheben und keine Items wiederherstellen, wie die Entwickler auch in den Patch Notes schrieben. An der Lösung für das Inventar-Problem wird dennoch gearbeitet. So versprechen People Can Fly, Anfang kommender Woche konkretere Infos dazu zu liefern.

Der Fix, der mit Patch 1.06 implementiert wurde, scheint zumindest Erfolg zu haben. Der Entwickler behält die Lage aber im Auge.

Wann kann man mit einer Wiederherstellung rechnen? Auch wenn es noch keine konkrete Info dazu gibt, hat People Can Fly das immerhin schon eingegrenzt. Gegenüber einem besorgten Fan schreibt der Entwickler auf Twitter: “Du brauchst nicht besorgt sein – Der Prozess wird keinen Monat dauern. Wir haben nur noch keine Details dazu veröffentlicht, weil unsere Teams daran arbeiten, unsere Lösung zu verbessern, optimieren und zu testen.” (via Twitter)

Wie wird die Wiederherstellung ablaufen? Das haben die Entwickler bisher dazu verraten:

Die Wiederherstellung wird an einem bestimmten Tag passieren und wird ein großes, einmaliges Event sein.

Es werden wohl nur die wertvollsten Items wiederhergestellt, also epische (lila) und legendäre Ausrüstung.

Seltene (blaue) Ausrüstung wird wahrscheinlich nicht wiederhergestellt

Die Wiederherstellung wird die Items zu eurem Inventar hinzufügen.

Möglicherweise werden die wiederhergestellten Items nicht ganz dieselben Statuswerte haben, wie eure alten Items

Mehr dazu findet ihr hier: Spieler in Outriders verlieren immer noch allen Loot – Das müsst ihr wissen

Wie sieht es mit der Entschädigung aus? Als Wiedergutmachung hat People Can Fly eine legendäre Waffe für alle Spieler angekündigt, die seit Release im Zeitraum vom 1. bis zum 11. April gespielt haben.

Diese Entschädigung ist nach wie vor geplant, wird aber erst geliefert, wenn die Items der Spieler wiederhergestellt wurden (via Twitter).

Was meint ihr dazu? Seid ihr von dem Inventar-Bug betroffen? Welche Dinge sollte Outriders im nächsten Patch angehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.