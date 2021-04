Habt ihr weitere Empfehlungen zu bestimmten Modifikationen? Welche habt ihr am Anfang benutzt? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.

Ihr habt also die Freiheit, euch entweder an bestimmte Modifikationen zu halten, oder neue auszuprobieren. Wie oben im Artikel erwähnt, könnt ihr ab der epischen Stufe sogar zwei Mods pro Ausrüstungsteil haben.

Wie funktioniert das? Zerlegt ihr Waffen mit Modifikationen, werden diese Mods in eurer “Mod-Bibliothek” freigeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr sie an eurer Crafting-Werkbank auswählen und an anderen Waffen anbringen.

Lohnt sich das überhaupt schon? Wer sich die Frage stellt, ob es sich so früh im Spiel überhaupt auszahlt, sich Gedanken um Mods zu machen: Das kommt auf euch an. Solltet ihr aber eine Mod finden, die absolut perfekt zu eurem Spielstil passt, könnt ihr die immer weiter verwenden.

Diese Mod richtet sich vor allem an Nahkämpfer. Dabei solltet ihr auf kleine Magazine setzen, Schrotflinten, Gewehre oder Maschinenpistolen kommen hier in Frage.

Das ist besonders nützlich, da ihr so 15 % mehr Schaden bei ihnen anrichtet. Ein ordentlicher Schadensbonus also. Zwar hat der Effekt einen 8-Sekunden-Cooldown, dennoch ist er im Kampf ziemlich hilfreich. Später gibt es eine Tier-2-Variante, die nur 4 Sekunden Cooldown hat.

Durch diese Mod könnt ihr also nicht nur mehrere Gegner auf einmal schaden, sondern sie auch durch Verbrennen in Schach halten. Das gibt euch gegen Gruppen einen Vorteil.

Richtet ihr also genug Schaden an, könnt ihr euer Team quasi durchgängig heilen. Das ist die ideale Mod für Spieler, die Gegner umpusten und gleichzeitig ihr Team unterstützen wollen.

Diese Waffen-Mods werden in Stufen unterteilt, Tier 1 bis Tier 3. Während blaue Waffen nur mit Tier-1-Mods droppen, haben epische Waffen in der Regel eine Tier-2-Modifikation.

