So schließt ihr „Das Erbe der Outriders“ ab und kommt in den Steinbruch

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So beendet ihr die Quest: Wenn ihr das zweite Mal im Steinbruch wart, geht die Quest im Anschluss noch einmal weiter. Ihr müsst wieder in der Story voranschreiten, um die restlichen Gebiete zu erkunden. Den weiteren Verlauf haben wir hier kurz für euch zusammengefasst:

So kommt ihr erneut in den Steinbruch: Im Wald angekommen geht euer Truck kaputt und ihr sitzt vorerst dort fest. Das Erbe der Outriders könnt ihr dennoch fortsetzen, indem ihr mit Mercer sprecht und eine Aufgabe für ihn erledigt.

Falls ihr schon weiter in der Quest seid und erneut zum Steinbruch müsst, aber nicht könnt, lest im nächsten Abschnitt weiter. Dort erklären wir, wie ihr die Quest beendet.

In der Trümmerzone müsst ihr in den Bereich „Abgelegener Bauernhof“:

Wo finde ich Monica? Sprecht mit Jakub, um in die Trümmerzone zu reisen. Sollte das Gebiet noch nicht freigeschaltet sein, müsst ihr erst weitere Story-Missionen abschließen. Das sollte zu diesem Zeitpunkt aber in der Regel schon erledigt sein.

Wo bekomme ich die Quest? Ihr startet Das Erbe der Outriders in Trench Town. Sobald ihr dort ankommt, werdet ihr eine erhängte Leiche sehen, der ein Zettel mit der Aufschrift „Outrider“ mit einem Messer an die Brust gehängt wurde.

Was bekomme ich dafür? Wenn ihr Das Erbe der Outriders bis zum Ende durchspielt, erhaltet ihr garantiert ein Legendary. Zu diesem Punkt an der Story wird das zwar nicht euer erstes sein, aber zumindest lohnt sich der Aufwand.

Was ist das für eine Quest? Das Erbe der Outriders führt euch in vielen Schritten durch mehrere Gebiete. Ihr könnt die Quest zwar schon recht früh annehmen, werdet aber eine ganze Weile brauchen, wenn ihr sie das erste Mal abschließen möchtet.

Insert

You are going to send email to