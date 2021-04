Wie hoch ist der Max-Level in Outriders und wie lange dauert das?

Seid ihr schon am Max-Level? Wie lange habt ihr gebraucht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Das geht allerdings gehörig schief und ihr werdet kurzerhand für 30 Jahre in einen Kälteschlaf versetzt. Als ihr erwacht, hat die Menschen den Planeten zwar besiedelt, steht aber bereits wieder am Abgrund. Nun müsst ihr Outriders für Ordnung sorgen.

Worum geht es eigentlich in der Story von Outriders? Das Setting ist weit in der Zukunft angesiedelt und die Menschheit hat unseren Planeten zugrunde gerichtet. Deshalb sucht sie nach einem neuen Zuhause, das sie auf dem Planeten Enoch zu finden glaubt.

Nehmt ihr immer die höchste verfügbare Weltstufe, die ihr freischaltet? Oder dreht ihr sie runter und kommt so leichter durchs Spiel? Habt ihr es geschafft und die Geschichte abgeschlossen, werdet ihr wohl in etwa bei Stufe 27-28 landen.

Insert

You are going to send email to