Schon in der Demo zu Outriders kann man World Rang 5 freischalten und so die Chance auf legendäre Ausrüstung erhöhen. Zahlreiche Spieler farmen dennoch etliche Stunden und gehen häufig leer aus. Woran liegt das?

Darum sind Weltränge so wichtig: Die Kampagne von Outriders wird euch laut Entwickler People Can Fly rund 30-40 Stunden beschäftigen und euch bis Level 30 bringen. Danach geht es ins Endgame.

Das Spiel sagt euch also: “Sammelt nochmal Equipment und arbeitet an euren Builds, dann klappt’s auch mit dem nächsten Weltrang.” Es ist also eine automatische Anpassung an euren Fortschritt.

So schaltet man World Tiers frei: Man beginnt bei World Tier 1 und hat immer eine Anzeige am oberen Rand des Bildschirmes, die den Fortschritt anzeigt.

