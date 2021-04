Mit dem Release von Outriders starten jetzt viele neue Spieler in den Koop-Shooter. Deshalb geben wir euch hier auf MeinMMO 5 schnelle Tipps für den Einstieg.

Was ist Outriders? Outriders ist ein Third-Person-Shooter, den ihr alleine oder mit insgesamt bis zu drei Spielern zocken könnt. Entwicklet wird das Spiel von People Can Fly.

Es gibt eine Story-Kampagne und dazu umfangreiche Loot- und RPG-Mechaniken, wie beispielsweise die vier Klassen, aus denen ihr wählt. Mehr Infos zum Spiel findet ihr in unserer Übersicht zu Outriders: Release-Uhrzeit, Klassen, Systemanforderungen – Alle Infos zum Loot-Shooter

Wann erscheint Outriders? Der offizielle Release ist heute, der 1. April, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Das Spiel erscheint für Google Stadia, PC (Epic und Steam); Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 und PS5. Erste Stimmen haben wir bereits für euch zusammengefasst: Erste Stimmen loben Outriders: „Herausfordernd, aber nie unfair“

Gerade für Neueinsteiger kann es zu Beginn häufig verwirrend sein, bei den zahlreichen Systemen durchzublicken. Um euch zum Start ein bisschen zu helfen, haben wir hier 5 schnelle Tipps für euch, die hoffentlich den Start in Outriders erleichtern.

Outriders hat keine Items, mit denen ihr euch heilt

Anders als die meisten anderen Loot-Shooter und RPGs, bietet Outriders keinerlei Heil-Items. Es gibt zwar eine automatische Wiederherstellung von Lebenspunkten, diese heilt euch aber nur zu einem geringen Teil und auch nur, wenn ihr nicht getroffen werdet.

So heilt man sich stattdessen: Jede der vier Klassen von Outriders hat ihre eigene Heilmechanik, die auch die Spielweisen stark beeinflusst.

Der Technomant heilt sich durch den Schaden, den er mit Skills und Waffen austeilt

Der Pyromant heilt sich, wenn Feinde, die durch seine Skills markiert wurden, getötet werden

Der Assassine regeneriert Lebenspunkte durch Kills im Nahkampf

Der Verwüster erholt sich durch Gegner, die im näheren Umfeld sterben

Mit diesem System verfolgt Outriders einen offensiven Ansatz, denn in der Regel müsst ihr aggressiv vorgehen und in Bewegung bleiben, um euch ständig zu heilen.

Crafting freischalten und nutzen

Darum lohnt sich das: Das lohnt sich durch die Weltränge schon früh im Spiel. Je höher der Weltrang, desto härter wird Outriders nämlich. Gleichzeitig gibt es aber auch entsprechende Belohnungen. Insofern könnt ihr schon früh an euren Builds arbeiten, wofür das Crafting-System essentiell ist.

Diese Funktionien bietet das Crating: Ihr könnt

die Seltenheitsstufe verbessern

Attribute erhöhen

Modifikationen austauschen

den Waffen-Typ wechseln

das Level der Ausrüstung erhöhen

Durch das Zerlegen der Ausrüstung könnt ihr die Mod extrahieren und in eure Sammlung aufnehmen. Sobald ihr nun das Crafting freigeschaltet habt, könnt ihr euer Equipment nach euren Wünschen kombinieren und eure Builds verfeinern.

So sieht das Crafting-Menü aus.

Wann wird das Crafting freigeschaltet? Nach dem ersten Kapitel von Outriders, das auch in der kostenlosen Demo spielbar ist, brecht ihr in die First City auf. Dort trefft ihr Dr. Zahedi. Ihn benötigt ihr, um eure Ausrüstung zu modifizieren.

Wir werden noch einen umfangreichen Crafting-Guide für euch erstellen. Doch welche Ressourcen braucht man für das Crafting?

Das müsst ihr zu den Ressourcen wissen

In Outriders ist Schrott die Standard-Währung, mit der ihr Waffen und Rüstungen bei den Händlern kaufen könnt. Ihr erhaltet Schrott durch Missionsbelohnungen und das Verkaufen von Loot. Zusätzlich gibt es mit Eisen und Leder weitere Ressourcen, die ihr durch das Zerlegen von Ausrüstung erhaltet.

So kommt ihr an die wichtigsten Ressourcen: Daher lohnt es sich, so viel Loot wie möglich zu sammeln. Das geht am ehesten, indem ihr Missionen wiederholt und Loot-Kisten plündert. Der Inhalt der Kisten wird jedes Mal zurückgesetzt, wenn ihr im Hauptmenü den gewünschten Story-Punkt neu auswählt.

So könnt ihr auch Nebenmissionen wiederholen, die euch noch als Abschluss-Belohnung Extra-Loot bringen. Zwar könnt ihr aus den Kisten keine legendären Waffen bekommen, dennoch erhaltet ihr eine große Menge an Ausrüstung. Die könnt ihr entweder verwenden, für Ressourcen zerlegen oder beim Händler verkaufen.

Ihr könnt Schrott durch den Verkauf von Ausrüstung erhalten und schnell euer Konto füllen.

Die Anleitungen sind ziemlich hilfreich

Outriders hat etliche Werte und Statuseffekte, die wichtig für den Kampf sind. Wer neu ist, weiß oft nicht, welche Statuswerte welchen Effekt haben.

Es gibt zudem zahlreiche Schadens-Typen und Effekte, die euch und eure Gegner beeinflussen. Deshalb solltet ihr die umfangreichen Ingame-Guides nutzen. Diese listen alle wichtigen Infos zu Statuseffekten zusammen und geben auch andere nützliche Erklärungen.

Wo finde ich die Anleitungen? Ihr müsst im Spiel einfach in das Hauptmenü wechseln. Dort geht ihr auf Anleitungen und findet die verschiedenen Kategorien. So sieht das dann aus, wenn ihr nach Statuseffekten sucht:

Hier seht ihr ein Beispiel aus den Anleitungen.

Aktiviert das automatische Einsammeln

In Outriders werdet ihr permanent Ausrüstung und Waffen bekommen. Auf dem Schlachtfeld kann es aber passieren, dass euch mal ein Drop entgeht. Mit der automatischen Sammelfunktion könnt ihr das vermeiden. Die Option sorgt dafür, dass sämtlicher Loot automatisch eingesammelt wird, sobald ihr sterbt, oder die Region verlasst

Wie funktioniert das? Im Options-Menü findet ihr unter der Kategorie “Gameplay” die Umschalt-Option für das automatische Einsammeln.

Dort könnt ihr die Seltenheitsstufe bestimmen und so einstellen, welcher Loot automatisch eingesammelt wird. So sieht das dann aus:

Übrigens: Ihr könnt auch per Knopfdruck sämtlichen Loot einsammeln, der herumliegt. Auf Konsolen geht das mit der Steuerkreuz-Unten-Taste, auf PC mit “H”.

Falls ihr noch nicht wisst, ob Outriders etwas für euch ist, könnt ihr auch die kostenlose Demo ausprobieren. Der Fortschritt kann sogar ins Hauptspiel übernommen werden. Ihr könnt

Falls ihr noch nicht wisst, ob Outriders etwas für euch ist, könnt ihr auch die kostenlose Demo ausprobieren. Der Fortschritt kann sogar ins Hauptspiel übernommen werden.