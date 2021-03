Outriders: Alle Infos zum Loot-Shooter – Release, Klassen, Crossplay, Gameplay

Der Release von Outriders steht vor der Tür. Zu diesem Anlass fasst MeinMMO hier nochmal alle wichtigen Infos zum Loot-Shooter für euch zusammen und zeigt, was euch im Spiel erwartet.

Was ist Outriders? Dabei handelt es sich um einen Third-Person-Shooter aus der Entwicklerschmiede von People Can Fly. Dahinter steht Square Enix als Publisher. Outriders ist in erster Linie ein Loot-Shooter mit einer umfangreichen Hauptgeschichte und bietet tiefgreifende RPG-Mechaniken.

Das Spiel fokussiert sich auf Solo- und Koop-Spieler und mischt Gameplay, das an The Division und die Gears-Reihe erinnert, mit Mechaniken aus Spielen wie der Diablo-Reihe. Das Setting ist eine Mischung aus Sci-Fi und Dark Fantasy und spielt auf dem Planeten Enoch, der Brutalitätsgrad ist ziemlich hoch.

Spieler können alleine oder in Gruppen die Geschichte erleben, verschiedene Bereiche des Planeten erkunden und dabei aus einer von vier Klassen wählen. Diese unterscheiden sich stark voneinander und ermöglichen unterschiedliche Builds und Spielweisen. Dieser Artikel gibt euch eine Gesamtübersicht zum Spiel.

Wir werden diesen Artikel ständig erweitern und aktualisieren. Sollten wir für euch wichtige Punkte übersehen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über Feedback.

Habt ihr bisher nur wenig zum Spiel gesehen, schaut euch den Launch-Trailer zur Demo an:

Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Wann ist der Release von Outriders? Der Loot-Shooter erscheint am 1. April 2021. Auf welchen Plattformen erscheint Outriders? Das Spiel wird auf PC (Epic und Steam), Stadia, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 und PS5 veröffentlicht. Wo kann man Outriders vorbestellen? In den jeweiligen Stores und auf der offiziellen Website von Square Enix. Mehr dazu unten. Wann kann man Outriders downloaden? Gibt es einen Preload? Auf den meisten Plattformen gibt es einen Vorab-Download. Mehr dazu findet ihr weiter unten im Artikel. Gibt es einen Day-One-Patch? Ja. Dieser wird einige Anpassungen und Verbesserungen aus der Demo enthalten. Es ist noch nicht klar, ob dieser im Vorab-Download enthalten sein wird oder wie groß der Download ausfällt. Wie viel Speicherplatz benötigt Outriders? Dazu gibt es noch keine offizielle Angabe für alle Plattformen. In den Systemanforderungen für den PC werden 70 GB angegeben. Kann ich Outriders vorab testen? Gibt es eine Demo? Ja. Am 25. Februar wurde eine kostenlose Demo-Version zu Outriders veröffentlicht. Diese umfasst das erste Kapitel der Geschichte. Ihr könnt den Fortschritt mit ins Hauptspiel übernehmen. Gibt es einen Season-Pass oder Live-Service? Nein. Outriders soll als fertiges Spiel auf den Markt kommen. Es gibt keinen Season-Pass und auch keine fest geplante Roadmap für etwaige Erweiterungen. Die Entwickler haben sich bewusst für einen eher “oldschooligen” Weg entschieden. Gibt es Pläne für weitere Inhalte? Das hängt laut Entwickler davon ab, wie Outriders nach Release bei den Spielern ankommt. Grundsätzlich will People Can Fly gerne weitere Inhalte liefern, aber nicht schon vorab zu viele Versprechungen machen. Gibt es einen Echtgeld-Shop für Mikrotransaktionen? Nein. Gibt es PvP? Nein. Es handelt sich um eine reine PvE-Erfahrung, ihr könnt nicht gegen andere Spieler antreten.

Startzeit und Preload

Wann geht es los? In einem Dev-Update vom 25. März (via reddit) haben die Entwickler die genauen Zeiten bekannt gegeben:

Xbox und Playstation: Ab dem 1. April um 00:00 Uhr.

PC: Ab dem 1. April um 18:00 Uhr.

Wann startet der Preload? Der Vorab-Download ist je nach Plattform unterschiedlich und auch nicht überall verfügbar.

Auf der Xbox soll Outriders bereits verfügbar sein.

Auf der PlayStation soll es 48 Stunden vor Release losgehen. Das wäre der 29. März, ab 00:00 Uhr.

Es ist noch nicht klar, ob es auf Steam einen Preload geben wird.

Im Epic Game Store wird es wohl keinen Preload geben.

Übersicht zu Outriders

Worum geht es eigentlich? Die Geschichte von Outriders spielt weit in der Zukunft. Die Menschheit hat unseren Planeten nahezu zerstört und begibt sich auf die Suche nach einer neuen Heimat. Schließlich wird sie durch ein mysteriöses Signal zum Planeten Enoch geführt.

Die Spieler sind Teil einer Elitetruppe namens Outriders. Die Aufgabe dieser Einheit ist es, den Planeten bei Ankunft zu erkunden und herauszufinden, ob er wirklich als neue Heimat taugt. Bei ihrer ersten Erkundung stoßen die Outriders jedoch auf einen seltsamen Anomalie-Sturm, der unvorhersehbare Ereignisse verursacht.

Dieser Sturm ist letztlich für die besonderen Fähigkeiten der vier Klassen von Outriders verantwortlich. Sie können beispielsweise Feuer oder Raum und Zeit kontrollieren.

Im Verlauf der Kampagne von Outriders findet ihr heraus, was es mit dem mysteriösen Signal und dem Anomalie-Sturm auf sich hat. Dabei müsst ihr euch gegen die Gefahren von Enoch und auch andere Menschen zur Wehr setzen.

Wie viel Umfang bietet die Geschichte? Laut Entwickler People Can Fly soll euch die Hauptgeschichte rund 30-40 Stunden beschäftigen. Es gibt zudem zahlreiche Nebenmissionen.

Die Welt von Outriders – Düster, brutal, schräg

Die Welt ist düster, brutal und schräg. In den Szenen, die man bisher aus der Story kennt, wird sich nicht mit absurder Brutalität zurückgehalten. Gegner zerplatzen, werden in Skelette aufgelöst und hinterlassen eine Blutfontäne nach der anderen.

Die Macher bemühen sich, eine gnadenlose Welt zu inszenieren und zeigen keine besonders optimistische Zukunftsvision für die Menschheit. Outriders macht in dem Punkt keine Kompromisse und setzt zusätzlich auf schrägen Humor.

Das kommt nicht von Ungefähr. People Can Fly stand hinter dem Shooter Bulletstorm, der damals durch ähnliche Elemente auffiel. Das Studio war zudem an Gears Of War: Judgement beteiligt, das auch nicht mit Brutalität geizt.

Vielleicht kennen auch manche von euch die Parodie von Call Of Duty, “Duty Calls”. Auch für diesen Titel sind die Entwickler von People Can Fly verantwortlich. Sie nahmen dabei viele Klischees der Shooter-Reihe aufs Korn, vor allem den Militarismus, der in vielen CoD-Ablegern kritisiert wird.

Die 4 Klassen von Outriders

Wie funktionieren die Klassen? Im Spielverlauf schaltet ihr für jede der Klassen insgesamt acht Fähigkeiten frei. Außerdem hat jede Klasse ihren eigenen Skill-Baum mit drei weiteren Subklassen. Jede Klasse verfügt zudem über eine eigene Fähigkeit, um sich selbst zu heilen.

Welche Klassen gibt es? In Outriders wählt ihr aus vier verschiedenen Klassen, die sich unterschiedlich spielen und jeweils ihre Besonderheiten aufweisen. Ihr wählt aus

Technomant (Technomancer): Diese Klasse gilt als Allrounder und greift mit seinen Skills auf verschiedene Gadgets wie einem Gefriergeschütz, Raketenwerfer oder Minigun zurück. Er hat Boni auf Fernkampf-Waffen und kann zudem als einzige Klasse in Outriders seine ganze Gruppe heilen.

Diese Klasse gilt als Allrounder und greift mit seinen Skills auf verschiedene Gadgets wie einem Gefriergeschütz, Raketenwerfer oder Minigun zurück. Er hat Boni auf Fernkampf-Waffen und kann zudem als einzige Klasse in Outriders seine ganze Gruppe heilen. Pyromant (Pyromancer): Der Pyromant wird von den Entwicklern als verrückter Feuermagier bezeichnet. Er ist vor allem auf mittlere Distanzen stark. Seine Skills verbrennen Feinde und seine Stärken liegen vor allem darin, ganze Gegnerhorden in Schach zu halten.

Der Pyromant wird von den Entwicklern als verrückter Feuermagier bezeichnet. Er ist vor allem auf mittlere Distanzen stark. Seine Skills verbrennen Feinde und seine Stärken liegen vor allem darin, ganze Gegnerhorden in Schach zu halten. Verwüster (Devastator): Der Verwüster ist so etwas wie der Tank und Frontkämpfer in Outriders. Er kann die Gravitation kontrollieren und kann dadurch beispielsweise mittels Erdbeben ganze Gruppen aufmischen. Er kann zudem in der Luft schweben und von oben fatale Sturzangriffe starten. Außerdem kann er Gegner mit Erdsäulen aufspießen und mittels Magnetfeld feindliche Geschosse zurückwerfen.

Der Verwüster ist so etwas wie der Tank und Frontkämpfer in Outriders. Er kann die Gravitation kontrollieren und kann dadurch beispielsweise mittels Erdbeben ganze Gruppen aufmischen. Er kann zudem in der Luft schweben und von oben fatale Sturzangriffe starten. Außerdem kann er Gegner mit Erdsäulen aufspießen und mittels Magnetfeld feindliche Geschosse zurückwerfen. Assassine (Trickster): Diese Klasse kontrolliert Raum und Zeit, kann sich mittels Fähigkeiten teleportieren oder Gegner in einer Art Zeitblase verlangsamen. Zudem verfügt er über so etwas wie eine Energieklinge, die Gegner in Skelette auflösen und explodieren lassen kann. Er ist ziemlich schnell und flitzt zwischen den Gegnern hin und her.

Das sind die vier Klassen, aus denen ihr wählt.

Solo- und Multiplayer

So funktioniert das: Ihr könnt Outriders entweder in 3er-Gruppen oder solo spielen. Der Schwierigkeitsgrad der Missionen richtet sich nach der Spielerzahl. Die Entwickler betonen dabei, dass Solo-Spieler mit entsprechender Spielweise und Builds auch problemlos die gesamte Hauptgeschichte abschließen können.

Die Endgame-Inhalte sind allerdings hauptsächlich auf Gruppen ausgelegt und sind schwieriger, sodass es laut Entwicklern deutlich anspruchsvoller für Solo-Spieler wird.

Endgame von Outriders – Die Expeditionen

So funktionieren die Expeditionen: Habt ihr die Geschichte von Outriders abgeschlossen, warten die Expeditionen auf euch. Insgesamt gibt es 15 Stück, die letzte lässt sich allerdings erst am Ende freischalten, wenn ihr alle anderen geschafft habt.

Dabei handelt es sich um besonders anspruchsvolle Missionen, die euch in neue Gebiete führen. Keines dieser Level soll dabei aus der Hauptstory recycelt worden sein. Diese Expeditionen bieten eine größere Herausforderung, dafür aber auch bessere Beute.

Um alle zu spielen, müsst ihr allerdings auch die 15 verschiedenen Weltstufen von Outriders meistern. Diese legen den Schwierigkeitsgrad fest, versprechen mit jeder Stufe aber Belohnungen und besseren Loot.

Die 15 Weltstufen bestimmen, wie hart Outriders ist

So funktionieren die Weltstufen: Wie bereits oben erwähnt, gibt es insgesamt 15. Mit jeder Stufe werden die Gegner mächtiger und zahlreicher. Gleichzeitig profitiert ihr aber auch von höheren Chancen auf den besonders guten Loot und erhaltet zudem Belohnungen für das Freischalten.

In der Demo ging es maximal bis Stufe 5.

Loot und Crafting

So funktioniert Loot in Outriders: Wer derartige Spiele schon gespielt hat, kennt das Prinzip. Loot wird in verschiedene Seltenheitsstufen unterteilt. Diese werden durch Kategorien und Farben gekennzeichnet.

Grau (Normal)

Grün (Ungewöhnlich)

Blau (Selten)

Lila (Episch)

Gold (Legendär)

Wirklich spannend wird die Ausrüstung ab der seltenen Stufe. Denn Waffen und Rüstungen verfügen dann über Modifikationen, die ihnen besondere Eigenschaften geben. Durch das Zerlegen lassen sich dann Mods entfernen und für das Herstellen und Modifizieren weiterer Ausrüstung freischalten.

So könnt ihr unterschiedliche Waffen- und Rüstungs-Mods kombinieren und nach euren Vorlieben anpassen. Das ist sogar bei legendärer Ausrüstung möglich.

Was ist legendäre Ausrütung? Das ist der stärkste Loot in Outriders. Im Spiel gibt es zahlreiche legendäre Waffen und Rüstungen, die ihr sammeln und durch die ihr mächtige Builds erstellen könnt.

Legendäre Waffen haben einzigartige Mods, die ihnen besondere Fähigkeiten geben. Außerdem sehen diese besonders cool aus. In der Demo sind bereits 10 legendäre Waffen verfügbar, es soll aber deutlich mehr geben.

Legendäre Rüstungen haben besonders mächtige Set-Boni und haben ein besonders einzigartiges Design. Wir haben euch 8 verschiedene legendäre Rüstungen vorgestellt, die die Entwickler bisher gezeigt haben.

Das ist eine der legendären Waffen, die es bereits in der Demo zu finden gab.

Outriders bietet Crossplay für alle Plattformen

So funktioniert Crossplay in Outriders: Ihr könnt plattformübergreifend mit anderen Spielern zocken. Dafür benötigt ihr allerdings einen Square-Account. Diesen müsst ihr ohnehin erstellen, um Outriders zu spielen. Denn darüber läuft auch das Matchmaking.

Crossplay kann über die EInstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Ihr habt also die Wahl.

Systemanforderungen von Outriders

Die Entwickler haben in einem Video zahlreiche Features für den PC vorgestellt:

Das muss euer PC können:

Minimale Anforderungen für 720p / 60fps

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel i5-3470 / AMD FX-8350

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 750ti / AMD Radeon R9 270x

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Hardware für 1080p / 60fps

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: Nvidia Geforce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 8GB

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Outriders kaufen und vorbestellen

Ihr könnt Outriders bereits vorbestellen. Für alle Vorbesteller gibt es die Day One Edition mit dem “Hell’s Rangers Content Pack”. Das steckt in dem Pack:

Hell’s Rangers-Ausrüstungssets für männliche und weibliche Charaktere

Hell’s Rangers-Arsenal mit 11 einzigartigen Waffen

Hell’s Rangers-Truck-Mods und -Truck-Designs

Gameplay-Trailer “This is Outriders 101”

Im Trailer haben die Entwickler nochmal alle Inhalte inklusive Gameplay vorgestellt:

Cheater werden für alle sichtbar markiert

People Can Fly hat sich bereits zum Umgang mit Cheatern in Outriders geäußert. Wird einer erwischt, gibt es eine Art Wasserzeichen, das sowohl im eigenen HUD des Spielers, als auch für andere Spieler sichtbar kennzeichnet, dass es sich um einen Cheater handelt.

Reaktionen auf die Demo

Wie kam Outriders bisher an? Das Feedback zur Demo war sehr gemischt. Viel Kritik bekam der technische Zustand der Demo-Version. Darüber schrieb auch MeinMMO-Autor Benedict Grothaus: Outriders will eigentlich ein fertiges Spiel sein – Die Demo wirkte nicht so. Doch es gab auch zahlreiche positive Stimmen, die das Gameplay, den Loot und vor allem die coolen Klassen lobten.

Nach Demo-Start bemühte sich Entwickler People Can Fly um schnelle Verbesserungen und lieferte einige Updates. Ob es nach Release so weiter geht und wie der technische Zustand der Vollversion ist, bleibt abzuwarten.

Werdet ihr Outriders spielen? Oder ist das Spiel nichts für euch? Schreibt uns eure Meinung zum Spiel in die Kommentare.

MeinMMO wird für euch weiterhin am Ball bleiben und über alles zum Loot-Shooter berichten. Behaltet daher unsere Info-Seite zum Outriders im Blick.