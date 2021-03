10 legendäre Waffen, die ihr in Outriders jetzt farmen könnt und warum ihr das tun solltet

Der Loot-Shooter Outriders hat mit legendären Waffen besonders spezielle Tötungswerkzeuge zu bieten. Manche davon sind bereits in der Demo verfügbar. Wir zeigen euch, welche das sind und ob sie sich lohnen.

Was sind legendäre Waffen? Das sind die seltensten Waffen in Outriders. Wie es zahlreiche Spieler aus anderen Loot-Shootern kennen dürften, gibt es in Outriders unterschiedliche Seltenheitsstufen von Grau (normal) bis Gold (Legendär).

Was macht sie besonders? Legendär ist, soweit bisher bekannt, die letzte Waffenstufe. Diese Waffen sind besonders selten, haben spezielle Eigenschaften und haben ein einzigartiges Design. Sie verfügen über Mods mit eigenen Effekten, die diese Waffen von anderen abheben.

Wer die kostenlose Demo von Outriders spielt, die seit dem 25. Februar verfügbar ist, kann bereits jetzt einige Exemplare bekommen. MeinMMO zeigt euch die 10 legendären Waffen, die bisher in der Demo gefunden wurden und ob sie sich lohnen.

1. Rarog’s Gaze (Gewehr)

Dieses schicke Gewehr hat eine explosive, legendäre Mod.

Legendäre Mod: Weakness Trap Schüsse verursachen Explosionen, die in einem Radius von fünf Metern 46 Schaden anrichten und einen Abschwächen-Effekt auf Feinde verursachen. Cooldown: 3 Sekunden

Weakness Trap Sekundäre Mod: Burning Bullets Schüsse verursachen einen Brand-Effekt bei Gegnern. Cooldown: 8 Sekunden

Burning Bullets

2. Torment and Agony (Pistole)

Legendäre Mod: Judgement Enforcer Schüsse markieren Feinde. Sobald ihr nachladet, richtet ihr das fünffache des Waffenschadens bei jedem markierten Feind an Markierungen verschwinden, sobald ihr die Waffe wechselt

Judgement Enforcer Sekundäre Mod: Clip Combustion Das Nachladen der Waffe verursacht eine Schockwelle, die Gegnern im Umkreis von 5 Metern 25 Schaden zufügt.

Clip Combustion

3. Golem’s Limb (Pump Action Schrotflinte)

Legendäre Mod: Golem Rising Kills geben euch für 3 Sekunden einen schützenden Golem-Effekt

Golem Rising Sekundäre Mod: Vampire Kills geben euch +15 % Lebensentzug für Skills, hält 20 Sekunden

Vampire

4. Thunderbird (Sturmgewehr)

Legendäre Mod: Ultimate Storm Whip Schüsse lassen Blitze auf Gegnern einschlagen und richten 26 Schaden an

Ultimate Storm Whip Sekundäre Mod: Striga 30% eures kritischen Schadens erhaltet ihr als Lebenspunkte zurück

Striga

5. Aerie Master (Pump Action Schrotflinte)

Legendäre Mod: Weightlessness Schüsse lassen Gegner für 5 Sekunden in der Luft schweben.

Weightlessness Sekundäre Mod : Critical Point Erhöht die Chance, einen kritischen Treffer zu erzielen, um +15 %

: Critical Point

6. The Iceberg (Gewehr)

Legendäre Mod: Winter Blast Kann durch kritische Treffer Gegner im Umkreis von vier Metern einfrieren

Winter Blast Sekundäre Mod: Icebreaker Das Töten von eingefrorenen Gegnern lässt sie explodieren und richtet 90 Schaden im Umkreis an

Icebreaker

7. The Migraine (Maschinenpistole)

Legendäre Mod: Ultimate Bleeding Bullets Schüsse verursachen einen Blutungseffekt bei Feinden.

Ultimate Bleeding Bullets Sekundäre Mod: Bomb’s Ahead Kills machen Feinde zu einer Anomalie-Bombe, die 101 Schaden anrichtet. Cooldown: 3 Sekunden

Bomb’s Ahead

8. Amber Vault (Double Gun)

Legendäre Mod: Killing Spree Kills erhöhen den Waffenschaden für 30 Sekunden um 30 %. Bonus nimmt mit der Zeit ab, kann bis zu 5-mal gestapelt werden

Killing Spree Sekundäre Mod: Brain-Eater Kritische Treffer verbrauchen keine Munition

Brain-Eater

9. Voodoo Matchmaker (Sturmgewehr)

Legendäre Mod: Ultimate Damage Link Schüsse verlinken zwei Feinde, die sich 30 % des Waffenschadens und 10 % des Skillschadens teilen, den sie erleiden

Ultimate Damage Link Sekundäre Mod: Vulnerability Bullets Schüsse verursachen bei Feinden einen Abschwächen-Status, während dem sie mehr Schaden erleiden. Cooldown: 8 Sekunden

Vulnerability Bullets

10. Grim Marrow (Leichtes Maschinengewehr)

Legendäre Mod: Singularity Kills erzeugen eine Anomalie-Singularität. Wenn diese zerstört wird, explodiert sie und richtet 240 Schaden bei Gegnern in einem Umkreis von 6,5 Metern an

Singularity Sekundäre Mod: Improved Stiffening Schüsse verlangsamen Feinde. Cooldown: 4 Sekunden

Improved Stiffening

Alle Waffen könnt ihr euch auch in diesem Video von KhrazeGaming anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Es kann sich lohnen, jetzt schon legendäre Waffen zu besitzen

Wieso sollte man in der Demo legendäre Waffen brauchen? Der Fortschritt, denn ihr in der Demo erzielt, wird mit ins Hauptspiel übernommen, sofern ihr euch die Vollversion holt. Alles, was ihr in der Demo erreicht, wirkt sich also auch auf das Hauptspiel aus.

Allerdings erreicht man in der Demo nur Level 7. Im Verlauf der Hauptstory geht es bis auf 30 hoch und im Endgame sogar bis 50.

Was bringt es dann, schon jetzt legendäre Waffen zu farmen? Der Clou ist das Crafting-System von Outriders. Durch das Zerlegen von Ausrüstung könnt ihr die Modifikationen der jeweiligen Waffen extrahieren und an anderen Ausrüstungsteilen anbringen.

Zwar ist die Mod-Funktion in der Demo noch nicht vorhanden, ihr könnt aber schon Ausrüstung zerlegen und Mods sammeln. Oder ihr hebt eure Waffen einfach für das Hauptspiel auf.

Das hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit ihr überhaupt investieren wollt, um diese Waffen zu farmen. Da die Chance gering ist, kann es ziemlich lange dauern, bis ihr eine bekommt.

Wie ihr die Waffen kommt, hat MeinMMO in einem Guide für euch zusammengefasst: Outriders – In der Demo gibt es schon legendäre Waffen – So farmt ihr sie