Outriders: Der Technomancer ist die Allrounder-Klasse, doch wie spielt man sie?

Falls euch interessiert, was nach der Story für Inhalte auf euch warten, haben wir hier alles zusammengefasst: Outriders im Endgame – So geht es nach der Story weiter

Bekannt ist, dass der Technomancer den Skill “Werkzeug der Vernichtung” erhält, der einen Raketenwerfer und eine Minigun freischaltet. Später folgt zudem ein Skill, der eure gesamte Gruppe heilt. Es handelt sich um den einzigen Heilungs-Skill für die ganze Gruppe in Outriders. Mit späterer Ausrüstung und den fehlenden Skills kommt also noch einiges dazu.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch im Grunde könnt ihr alles spielen, was euch liegt. Wichtig ist, dass ihr konstanten Schaden austeilt und euch so ständig selbst heilt. Auch die Modifikationen der Waffen spielen eine Rolle.

Welche Waffen eignen sich? Auf den ersten Blick sind Fernkampfwaffen wie automatische Scharfschützengewehre, Gewehre und Repetiergewehre am besten für den Technomancer geeignet. Das ist auch nicht verkehrt. Gerade Gewehre kommen mit Lebensentzug und können so eure Selbstheilung zusätzlich verstärken.

So könnt ihr beispielsweise bis zu zwei Bewegungsminen haben, eure Raketen deutlich verstärken, oder euer Geschütz ordentlich aufmotzen. Hier einige Beispiele für etwaige Modifikationen, die es in der Demo gibt:

Was genau macht ihn zum Allrounder? Der Technomant hat eine ausgewogene Auswahl an Skills, Grundboni für Waffen und Selbstheilung und dazu noch eine mächtige Heilfähigkeit. Diese Mischung macht ihn als Supporter und Damage-Dealer mächtig. Richtig gespielt, hält er zudem einiges aus.

Insert

You are going to send email to