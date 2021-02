Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagt der Entwickler dazu? Kurz nach dem Release der Demo hat sich People Can Fly zur Kritik geäußert. Im fertigen Spiel wird man die Motion-Blur-Option wohl in den Ingame-Einstellungen selbst deaktivieren können.

Was ist das Problem? Motion Blur (Bewegungsunschärfe) ist bei vielen Spielen eine gängige Grafikeinstellung. Bei manchen ist diese Option standardmäßig aktiviert, bei manchen nicht. Im Fall der Outriders-Demo ist Motion Blur aktiv. Der Effekt ist allerdings so schlimm, dass zahlreiche Spieler ihn als sehr anstrengend empfinden.

Seit Kurzem können Spieler den kommenden Loot-Shooter Outriders in einer Demo testen, doch Motion Blur macht einigen Spielern Probleme. So schaltet ihr es auf dem PC ab.

Insert

You are going to send email to