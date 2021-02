Wenn euch mehr zu Outriders interessiert, schaut euch das Interview an, dass wir von MeinMMO mit den Entwicklern führen konnten: Mit diesen 2 Dingen will sich Outriders von anderen Loot-Shootern abheben

Werdet ihr einen Blick in die Demo werfen? Oder interessiert euch das Spiel eher nicht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

Outriders setzt auf mächtige Fähigkeiten, die es vor lauter Explosionen und Effekten nur so krachen lassen. Hier kommt es eher auf gute Builds und das Nutzen der Mechaniken an.

Zwar ist Outriders laut Entwicklern gerade in der Story auch für Solo-Spieler angepasst. Das Spiel entfaltet seine Möglichkeiten aber wohl vor allem in der Gruppe.

Outriders konzentriert sich voll auf den Kampf gegen Computer-gesteuerte Gegner. Es gibt keinen PvP-Modus. Wer also nicht auf das Kräftemessen mit anderen Spielern verzichten möchte, hat in Outriders keinen Platz zum Austoben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

10 Gründe hat Outriders selbst auf Youtube im Broadcast vorgestellt. Sie fassen nochmal zusammen, was alles in der Demo steckt:

Zwar ist es unwahrscheinlich, das ihr bereits in der Demo auf legendäre Waffen stoßen werdet. Ihr könnt euch aber dennoch schon mal anschauen, welche abgedrehten Designs in Outriders vorhanden sind: Das sind einige legendäre Waffen aus Outriders .

Outriders ist im Kern ein Shooter, was bedeutet, dass ihr euch auch mit Knarren zur Wehr setzen werdet. Insgesamt gibt es 11 verschiedene Waffen-Typen, die es auszuprobieren gilt. Von Pistolen, Scharfschützengewehren und Schrotflinten bis in zur Double Gun, die aus zwei Magazinen feuert, bekommen Waffennarren einiges geboten.

Alles, was ihr in der Demo spielt, wird ins Hauptspiel übernommen. Euer Fortschritt bleibt also bis zum Release.

Darum geht es: Heute, am 25. Februar startet die kostenlose Outriders-Demo. Zu diesem Anlass haben die Entwickler People Can Fly den 5. Broadcast auf Youtube veröffentlicht. Dieser stellt 10 Gründe vor, warum ihr Outriders ausprobieren solltet.

Insert

You are going to send email to