Der RPG-Shooter Outriders will die Spieler mit kooperativem Gameplay und Loot überzeugen. MeinMMO zeigt dazu 9 wichtige Dinge, die Ihr vielleicht noch gar nicht über das Spiel wisst.

Was ist Outriders überhaupt? Bei Outriders handelt es sich um einen kommenden, neuen RPG-Shooter mit SciFi-Setting von Entwickler People Can Fly. Bisher gezeigtes Gameplay erinnert vor allem an eine Mischung aus Diablo und Anthem. Spieler können sich alleine oder im Koop mit Freunden durch Monster schnetzeln und Loot sammeln.

Gespielt wird in abgeschlossenen Runden, es gibt keine Open World. Der Fokus liegt auf PvE. Dabei können sie zwischen vier Klassen wählen, das sind:

Devastator

Pyromancer

Trickster

Technomancer

Skills, Klassen und Ausrüstung sollen viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten bieten, mit denen ihr euch durch die Kampagne und Endgame-Inhalte metzelt.

Der Technomancer ist der Supporter in Outriders.

Das wissen wir zum Release: Nach einer Verschiebung soll Outriders am 1. April 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X und S, PS4, PS5 und Google Stadia erscheinen. Zuvor soll es eine Demo geben, die am 25. Februar erscheinen wird.

Was steckt in der Demo drin? Die Demo umfasst die ersten Stunden der Story, in der Ihr das Spiel ausprobieren könnt, sowohl alleine, als auch mit Freunden. Dabei sind alle vier Klassen spielbar. Der Fortschritt soll sogar ins Hauptspiel übernommen werden können.

Doch neben der Demo gibt es einige weitere, durchaus wissenswerte Dinge über das Spiel, die nicht unbedingt jeder Interessent kennt. Damit ihr euch ein besseres Bild von Outriders machen könnt, haben sie hier für euch zusammengefasst:

1. Outriders ist kein Live-Service-Game

Was heißt das konkret? Auf den ersten Blick erinnert Outriders an bekannte Life-Service-Spiele wie Destiny, The Division oder Anthem, die sich ebenfalls um das Sammeln von Ausrüstung drehen und den Fokus auf Shooter-Elemente legen.

Outriders hat jedoch den Anspruch, als “fertiges” Spiel veröffentlicht zu werden und will zum Start bereits den vollen Umfang bieten. Laut Entwickler soll dann eine Kampagne mit bis zu 40 Stunden Spielzeit auf Euch warten, Endgame-Inhalte obendrauf.

Das wissen wir über das Endgame: Nach der Kampagne bestreiten Spieler sogenannte Expeditionen. Diese erinnern in vielen Punkten an die Greater Rifts aus Diablo 3. In verschiedenen Schwierigkeitsstufen (bis zu 15 „World Tiers“) müsst ihr euch so schnell wie möglich durch Missionen kämpfen, um bessere Ausrüstung zu ergattern.

Ob es darüber hinaus noch weitere Endgame-Inhalte geben wird, ist noch nicht bekannt.

Wird es in Zukunft DLCs geben? Derzeit sind keine Pläne dazu bekannt.

Expeditionen sollen die Spieler im Endgame mit hohen Schwierigkeitsgraden auf die Probe stellen.

2. Outriders hat keine Mikrotransaktionen

So sieht es mit bezahlbaren Inhalten aus: Da Outriders kein Live-Service-Game ist, soll es auch keine Mikrotransaktionen in Form eines Ingame-Shops oder bezahlbaren, kosmetischen Inhalten geben. Das hat Entwickler People Can Fly in einem Q&A-Video bestätigt (via Gamespot.com)

Auch Season Passes und andere derartige Features sollen nicht im Spiel enthalten sein.

3. Outriders bietet kein PvP

Während The Division und Destiny teils umfangreiche PvP-Modi bieten, konzentriert sich Outriders ausschließlich auf das PvE. Ihr könnt also nicht gegen andere Spieler antreten und euch mit ihnen im Kampf messen.

Der Fokus liegt auf der Geschichte, dem kooperativen Gameplay und dem Sammeln von Ausrüstung, wie man das aus Diablo oder Anthem kennt.

4. Outriders lässt euch craften

So funktioniert das Crafting-System: In Outriders hat selbst ausgediente Ausrüstung noch einen Nutzen. Habt ihr beispielsweise eine alte Schrotflinte mit einer Modifikation, könnt ihr die Waffe einfach zerlegen und die Modifikation auf einer anderen Waffe platzieren. So kann der Effekt weiter verwendet werden.

Bedenkt, dass Ihr Mods erst bei Waffen ab einer bestimmten Seltenheitsstufe (Blau) durch Zerlegen bekommen könnt. Genauso funktioniert das Ganze auch bei Rüstungsteilen.

Ihr könnt sämtliches Inventar zerlegen und die Ressourcen verwerten.

Mit diesem System könnt ihr euer Gear ständig anpassen und verändern. Vorausgesetzt, ihr sammelt die nötigen Ressourcen dafür in der Spielwelt.

Mit diesen Ressourcen lässt sich euer gefundener Loot übrigens auch aufwerten. So könnt ihr eine Standartwaffe theoretisch bis zur epischen Stufe aufwerten.

5. Modifikationen beeinflussen euren Spielstil

Modifikationen haben in Outriders einen großen Einfluss darauf, wie ihr Eure Builds erstellt. Während Waffen-Mods vor allem den aktiven Kampf verändern (Schadenstyp, Munitions-Typ), haben Rüstungs-Modifikationen (Skill-Mods) eher einen passiven Einfluss auf Euren Build.

So funktionieren die Waffen-Mods: Modifikationen für Waffen können die unterschiedlichsten Boni mit sich bringen. So könnt ihr beispielsweise ein leichtes Maschinengewehr finden, dessen Munition explodiert, sobald ihr einen Gegner tötet. Es gibt viele berschiedene Varianten, die auch Elektrizitätsschaden ermöglichen oder sogar die Gravitation beeinflussen können.

Insgesamt gibt es drei “Mod-Tiers”, also Stufen für die Modifikationen.

Tier 1 erhaltet ihr durch seltene (Blau) Waffen,

Tier 2 durch epische (Violett) Waffen

und Tier 3 kann nur auf legendärer (Gold) Ausrüstung gefunden werden.

Je höher die Mod-Stufe, desto stärker die jeweiligen Boni und Eigenschaften.

So funktionieren Skill-Mods: Diese Rüstungsmodifikationen erhaltet ihr genauso, wie Waffen-Mods, durch das Zerlegen von Loot ab der seltenen Stufe. Auch diese werden in 3 Tiers eingeteilt. Allerdings sind die Effekte eher auf passive Boni und Talente ausgelegt. So könnt Ihr teils Boni von anderen Klassen erhalten, die Ihr zu dem Zeitpunkt gar nicht spielt.

Das Video von LaserBolt zeigt ausführlich, wie das Ganze funktioniert:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

6. Legendärer Loot ist nicht auf einen Slot begrenzt

So kennt man das aus vergleichbaren Spielen: Wer The Division oder Destiny gespielt hat, dürfte mit exotischer Ausrüstung vertraut sein. Das sind in der Regel die stärksten Ausrüstungsteile, die man finden kann. Zudem haben „Exos“ meist ganz spezielle Eigenschaften und ein besonderes Aussehen.

In den genannten Spielen kann man nur ein exotisches Rüstungsteil und eine exotische Waffe anlegen, damit Spieler nicht zu stark werden.

So sieht es in Outriders aus: Ein Mitarbeiter von Entwickler People Can Fly hat (via reddit) bestätigt, dass Outriders ebenfalls derartige Ausrüstung bietet. Hier heißt sie allerdings “Legendary Loot“, also legendäre Ausrüstung. Diese bietet einzigartige Attribute und hebt sich optisch von anderer Ausrüstung ab. Jedoch kann man diese legendäre Ausrüstung auf jedem verfügbaren Equipment-Slot ausrüsten.

Es gibt also keine Einschränkungen für Spieler und man kann bedenkenlos die stärksten Waffen und Rüstungen mit einander kombinieren.

Dieses legendäre LMG heißt Grim Marrow.

7. Ihr könnt eure Skills und Talente jederzeit neu festlegen

Was bedeutet das? Jede Charakter-Klasse hat einen Talent-Baum mit aktiven und passiven Skills, wie zahlreiche andere RPGs auch. In Outriders könnt Ihr Eure gewählten Talente dabei jederzeit frei nach Lust und Laune resetten und neu auswählen. Das geht sogar, während ihr auf Missionen unterwegs seid oder euch sogar mitten in einem Kampf befindet.

So könnt ihr jederzeit neue Varianten ausprobieren und interessante Kombinationen testen, wenn Ihr an einer Stelle beispielsweise nicht mehr weiter kommt.

Outriders sieht aus wie Destiny 2 – Aber in gut

8. Outriders wird umfangreiche PC-Features bieten

Wer sich Sorgen um die Unterstützung der PC-Version macht, kann beruhigt sein. Am 14. Januar hat Entwickler People Can Fly ein Video zu den PC-Features veröffentlicht. Darin wird betont, dass man großen Wert auf diese Version legt.

Einige Beispiele zu den PC-Features:

Ein Anpassbares UI (User Interface)

Ultra-Widescreen-Unterstützung

Anpassbares Sichtfeld (FOV)

Dynamische Auflösungsskalierung

NVIDIA DLSS-Unterstützung

NVIDIA Ansel-Unterstützung

Razer Chroma-RGB-Unterstützung

Die Details dazu könnt Ihr Euch im Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wenn ihr Shooter-Fans seid, dürfte euch das auch interessieren:

9. Crossplay macht Wahl der Plattform nebensächlich

Was bedeutet Crossplay? Durch Crossplay ist das gemeinsame Online-Spielen auf unterschiedlichen Plattformen möglich.

Auf diesen Plattformen könnt Ihr Outriders gemeinsam zocken: Crossplay gibt es zwischen allen Plattformen, auf denen Outriders erscheint. Das sind PC, Xbox One, Xbox Series X und S, PS4, PS5 und Google Stadia. Auch zwischen der Steam-Version und der aus dem Epic Games Store auf dem PC wird es Crossplay geben.

Wie sieht es mit Cross Save aus? Die Crossplay-Funktion bedeutet leider nicht, dass Ihr Euer Savegame auf jede Plattform übertragen könnt. Cross Save wird es nach aktuellem Stand also nicht geben. Das heißt: Wenn Ihr beispielsweise auf der PlayStation 5 anfangt, könnt Ihr nicht einfach auf dem PC mit demselben Savegame weiterspielen.

Habt ihr all diese Dinge über Outriders bereits gewußt? Was haltet ihr bislang von dem Spiel? Werdet Ihr einen Blick auf die Demo werfen oder seid vielleicht bereits fest entschlossen, es euch direkt zum Release zu holen?

