Loot-Shooter Outriders verschiebt seinen Release – Lässt euch dafür bald Demo spielen

Der Loot-Shooter Outriders sollte eigentlich am 2. Februar als einer der ersten Multiplayer-Titel des Jahres starten. Nun jedoch verschiebt sich der Release bis April. Dafür könnt ihr bereits im Februar eine kostenlose Demo spielen.

Was ist passiert? Auf Twitter teilten die Entwickler von Outriders mit, dass der Release des Spiels auf den 1. April 2021 verschoben wird. Dabei betonten sie vorsichtshalber, dass es sich nicht um einen Scherz handelt.

Die zusätzliche Zeit soll dazu genutzt werden, um Feinjustierungen am Spiel vorzunehmen und eine fantastische Spielerfahrung zu Release zu bieten. Es ist bereits die zweite Verschiebung von Outriders. Ursprünglich sollte das Spiel in den „Holidays 2020“ erscheinen.

Doch ihr müsst nicht bis April warten, um erste Blicke in den Shooter zu werfen. Noch im Februar soll es eine kostenlose Demo geben.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Kostenlose Demo, damit ihr euch ein Bild machen könnt

Was ist das für eine Demo? Ab dem 25. Februar 2021 könnt ihr eine kostenlose Demo zu Outriders spielen:

Ihr sollt die ersten Stunden des Shooters erleben können, sowohl im Singleplayer als auch Koop

Ihr könnt alle 4 Klassen ausprobieren

Ihr könnt den Fortschritt behalten, wenn ihr später Outriders kauft

Die Entwickler betonen in dem Tweet, dass ihr die Demo nutzen sollt, um Outriders kennenzulernen, bevor ihr es kauft.

Outriders erinnert zwar optisch und von den Inhalten her an Destiny 2, doch hat eine etwas andere Zielgruppe. Während Destiny 2 als Service-Spiel ständig erweitert wird, sollt ihr Outriders nur einmal kaufen müssen und dann sofort das fertige Spiel in den Händen halten. Einen Shop oder weitere Content-Patches soll es nicht geben.

Die Demo bietet die perfekte Möglichkeit, um sich mit dem Spiel vertraut zu machen.

Die Charaktere in Outriders – eine Ähnlichkeit zu Destiny 2 ist erkennbar.

Was bietet das Spiel generell? Outriders ist ein RPG-Shooter, der auf Koop-Gameplay im PvE setzt und mehrere Stile mischt. Ihr könnt verschiedene Klassen auswählen, die eine Mischung aus klassischen Schusswaffen und speziellen Fähigkeiten bieten. Gemeinsam nehmt ihr es im Dreier-Trupp mit Monsterhorden auf.

Dabei erwarten euch Expeditionen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Die erinnern an die Greater Rifts aus Diablo 3.

In Outriders sollen mehrere Wege zum Ziel führen. Das Spiel verfügt dabei über einen Drop-In/Drop-Out-Multiplayer-Modus, der das Spielen mit Freunden jederzeit möglich macht. Wer will, kann aber auch allein oder mit komplett Fremden spielen.

Neue Spiele 2021: Releases von MMOs und Multiplayer-Games

Für welche Plattformen erscheint Outriders? Outriders wird zu Release für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Eine Version für Google Stadia ist ebenfalls für 2021 geplant.

Mehr zum neuen Shooter erfahrt ihr in diesem Beitrag, in dem MeinMMO-Autor Benedict Grothaus Outriders mit Destiny 2 vergleicht:

Outriders sieht aus wie Destiny 2 – Aber in gut