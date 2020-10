Der neue Loot-Shooter Outriders von den Bulletstorm-Machen „People Can Fly“ und Square Enix hat einen neuen Trailer gezeigt. Der bestätigte die Vermutungen einiger, dass Outriders später kommt, als ursprünglich versprochen.

Wann erscheint Outriders? Wie der neue Trailer ganz am Ende zeigt, wird Outriders am 02. Februar 2021 erscheinen. Damit rückt der neue Loot-Shooter raus aus seinem ursprünglichen Release-Fenster. Bisher sprach man bei Outriders immer von „Holidays 2020“ – also einem Release passend zur Weihnachtszeit. Nun verschiebt sich die Veröffentlichung doch noch um gute zwei Monate.

Schon zuvor gab es Gerüchte um eine mögliche Verschiebung. So berichtete etwa die Seite „Gamingbolt“ über eine entsprechende Änderung des Datums bei Steam (das aktuell allerdings wieder – oder noch – den Platzhalter 31.12.2020 anzeigt).

Mit dem neuen Trailer, der neben dem Datum jede Menge Action zeigt, ist der 02. Februar als Release-Datum nun aber offiziell:

So wird die Verschiebung erklärt: Outriders Community Manager Toby Palm sagte in einem Post (via Square Enix):

Wir hatten wirklich die Absicht, euch OUTRIDERS bis Weihnachten 2020 bereitzustellen. COVID-19 hat unseren Betrieb über die letzten Monate sicherlich beeinflusst, aber alle Teams haben sehr hart gearbeitet, um sich an die veränderten Umstände anzupassen.

Der Kern des Spiels sei abgeschlossen, doch der Testbetrieb sei aufgrund von Umstrukturierungen betroffen gewesen: „Darum benötigen wir etwas mehr Zeit, um sicherzustellen, dass eure OUTRIDERS-Erfahrung beim Start so reibungslos und problemfrei wie möglich sein wird. „

Was ist Outriders eigentlich?

Das ist Outriders: Bei Outriders handelt es sich um einen RPG-Shooter, der voll auf PvE-Koop-Gameplay setzt und mehrere Stile mischt. Ihr könnt verschiedene Klassen übernehmen, die eine Mischung aus klassischen Schusswaffen und speziellen Fähigkeiten bieten. Gemeinsam nehmt ihr es im Dreier-Trupp mit Monsterhorden auf.

Ein Beispiel für diese Klassen ist beispielsweise der Technomancer, der so ziemlich alles an Schusswaffen dabei hat, was man sich ausdenken kann.

In Outriders sollen mehrere Wege zum Ziel führen. Das Spiel verfügt dabei über einen Drop-In/Drop-Out-Multiplayer-Modus, der das Spielen mit Freunden jederzeit möglich macht. Wer will, kann aber auch allein oder mit Fremden spielen.

Wichtig: Outriders ist kein klassisches Games-as-a-Service, sondern will von Anfang an komplett sein.

Kommt Outriders für NextGen? Ja, Outriders wird auch auf PS5 und Xbox Series X spielbar sein. Daneben erscheint es auf PS4, Xbox One und PC. Für Google Stadia soll es im Laufe des Jahres 2021 kommen.

Spieler, die sich das Spiel für PS4 und Xbox One kaufen, können kostenfrei auf die neue Generation upgraden. Außerdem wird komplett plattformübergreifendes Crossplay bieten.

