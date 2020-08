Bisher hat der kommende Loot-Shooter Outriders ein ganz schönes Geheimnis um seine vierte und letzte spielbare Klasse gemacht. Nun wurde sie enthüllt – und gleich in neuen Koop-Szenen ausgetestet.

Das ist die letzte Klasse: Outriders – das Spiel, das aussieht, als würde es Diablo mit Anthem mischen – kommt immer näher. Im Rahmen des jüngsten Outriders-Broadcast haben die Entwickler das Geheimnis um die vierte noch fehlende Klasse gelüftet. Der „Technomancer“ ergänzt als letzter Neuzugang das Quartett, das ihr in Outriders spielen könnt. Zuvor bekannt waren:

Der Pyromancer

Der Devastator

Und der Trickster

Das hat der Technomancer drauf: Der Technomancer setzt voll auf technologische Hilfsmittel. Er hat ein ganzes Arsenal an Gadgets zur Verfügung, die er seinen Feinden entgegenschleudern kann. Dazu gehören unter anderem:

Geschütze

Minen

Raketenwerfer

Miniguns

Er ist der taktische Spezialist unter den Outriders und hat auch die Möglichkeit, seine Teammitglieder zu heilen. Er ist äußerst wertvoll im Koop – weswegen er auch mit neuem Koop-Gameplay vorgestellt wurde. Den Trailer zum Technomancer (ab Minute 2:40) und das neue Gameplay (ab Minute 6:55) könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Outriders stellt Koop näher vor

Das ist zu sehen: In dem Video ist das explosive Gameplay zu sehen, dass man schon bei der Vorstellung von Outriders erwartet hatte. In dem Koop-Video sieht man unter anderem den Technomancer mit der Devastator-Klasse zusammenarbeiten.

Es gibt einen Wechsel zwischen Kämpfen im offenen Gelände und enge Duelle im Schützengraben – alles ziemlich explosiv und laut.

Es wird sehr schnell deutlich, dass in Outriders mehrere Wege zum Sieg führen. Ein ein wilder Mix aus Skills kommt zum Einsatz – eben noch wird ein magischer Feuersturm entfesselt, kurz danach schießt ein automatisches Geschütz die Feinde kurz und klein. Daneben wird munter drauf los geballert.

Kann man alles im Koop spielen? Im Rahmen des Broadcasts wurde in einem Q&A erklärt, dass Outriders über ein Drop-In/Drop-Out-Multiplayer-System verfügt. Sobald der Prolog abgeschlossen ist, kann man alles mit Freunden spielen – wahlweise aber auch mit Fremden oder eben alleine.

In Outriders könnt ihr gemeinsam für Chaos sorgen

Landet man in einer Lobby, in der Spieler bereits weiter in der Story vorangeschritten sind, warnt einen das Spiel rechtzeitig davor.

Was wurde noch gezeigt? Im Broadcast wurde auch die Devastator-Klasse nochmal genauer gezeigt. Hier konnte man die Fähigkeiten des Devastators bewundern, der ein bisschen an eine Mischung aus Hulk und Erdbändiger erinnert.

Im Trailer stoppte der Devastator Neo-mäßig Kugeln in der Luft

Der Devastator kann mit Gesteinsbrocken werfen und bekommt Gesundheit, wenn er Feinde in der Nähe ummäht. Er kann einen Felsen erschaffen, der wie ein schwarzes Loch Feinde anzieht, und er kann gefährliche Stacheln aus dem Boden schießen lassen.

Zu guter Letzt kann er auch noch wie Neo aus der Matrix Kugeln in der Luft aufhalten und auf seine Feinde zurückwerfen – ziemlich vielseitig.

Outriders soll der große Loot-Shooter im kommenden Winter werden. Wie es um das Spiel steht, hat MeinMMO-Kollege Noah Struthoff hier einmal zusammengefasst.