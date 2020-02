Der neue Koop-Shooter Outriders hat einen neuen Trailer bekommen. Und nicht nur visuell fährt der ganz schön was auf – denn der krachende Sound lässt einem die Ohren wegfliegen.

Das ist Outriders: Der Koop-Shooter Outriders wurde erstmals auf der E3 2019 vorgestellt. Er bietet eine erbarmungslose Alien-Welt, die ziemlich apokalyptisch wirkt. Eine bildgewaltige Mischung, in der Monster-Kämpfe an der Tagesordnung zu sein scheinen. Angekündigt wurde es für Ende 2020 – und zwar neben PS4, Xbox One und PC auch für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X.

Im neuen Trailer des Spiels von Square Enix und People Can Fly kommt diese Kombination ziemlich krachend zur Geltung. Kein Wunder: Wer beispielsweise „Bulletstorm“ von People Can Fly kennt weiß, dass der Explosionsgehalt schnell mal in die Höhe schießen kann. Aber seht am besten selbst:

Das steckt im Trailer: Outriders zeigt sich als Mischung von Sci-Fi- und Fantasy-Elementen. Destiny-artige Waffen und scheinbar magische Fähigkeiten treffen auf Doom-mäßige Monster, was in ziemlich wilden Scharmützeln aufgeht.

Untermalt wird das von einer ziemlich epischen Soundkulisse aus Explosionen und lauter Musik. Falls ihr den Trailer ebenfalls zuerst mit aufgedrehtem Headset gesehen habt, sind euch vermutlich auch die Ohren weggeflogen. Allerdings auf die gute Art!

Erste Reaktionen – was sagen die Spieler?

Das sagen die Kommentare: In den Kommentaren finden sich jede Menge Vergleiche mit anderen Spielen. Kein Wunder, schließlich stecken in dem Outriders-Trailer jede Menge unterschiedliche Genres auf einmal. Die Kommentare sprechen von:

Squares Art eines Loot-Shooters

Squares Version von Anthem

Devil May Cry, Rage und Gears of War

Destiny und Infamous

Allerdings weisen auch viele Kommentare darauf hin, dass von der Gameplay-Seite her im Grunde nichts zu sehen ist. Was genau in Outriders steckt, wird sich also erst noch zeigen.

Für unseren Autor Andreas gehört Outriders schon jetzt zu den spannendsten Koop-Spielen, die uns dieses Jahr erwarten: