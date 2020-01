Die 10 spannendsten Koop-Games, die 2020 neu erscheinen sollen

2020 hat eben erst begonnen und es stehen für die kommenden Monate neue interessante Spiele an, bei denen ihr kooperativ jede Menge Spaß haben könnt. Wir stellen euch die 10 spannendsten Koop-Spiele des Jahres vor, die 2020 ihr Release haben sollen.

Welche Koop-Spiele sind in der Liste? Diese Liste umfasst Spiele, die bereits angekündigt wurden und welche im Verlauf von 2020 erscheinen sollen. Bei diesen Titel könnt ihr kooperativ mit Freunden jede Menge Spaß haben. Es handelt sich nicht um MMOs und auch nicht um kompetitive Spiele. Die Kooperation, das gemeinsame Spiele mit Freunden, steht im Vordergrund.

Animal Crossing: New Horizons

Release: 20. März 2020 Genre: Simulation Plattform: Nintendo Switch Geschäftsmodell: Buy2Play Spielerzahl: 1-8 Spieler Website: Website von Animal Crossing: New Horizons

Was ist Animal Crossing: New Horizons? Im neuesten Teil der Animal-Crossing-Reihe für die Nintendo Switch seid ihr reif für die Insel. Auf dem Eiland sammelt ihr Rohstoffe und craftet aus diesen alles, was ihr für das Überleben braucht. So lebt ihr ein ruhiges, beschauliches Leben.

Es ist möglich, Mitspieler (lokal bis zu drei, online bis zu sieben) auf eure Insel einzuladen und gemeinsam Ressourcen zu sammeln, Rezepte zuzubereiten, Party zu machen und die Gegend zu erkunden.

Für wen eignet sich das Spiel? Animal Crossing: New Horizons ist ein Spiel, das sich vor allem an jüngere Spieler richtet. Doch im Grunde kann jeder Spaß haben, wenn man es liebt, sich etwas in bunter Grafik aufzubauen, Rohstoffe zu sammeln, Items zu craften und generell mal ein wenig dem tristen Alltag zu entfliehen.

Dying Light 2

Release: Vorraussichtlich 2020 Genre: Survival-Action Plattform: PC, PS4, Xbox One Geschäftsmodell: Buy2Play Spielerzahl: 1-4 Spieler Website: Website von Dying Light 2

Was ist Dying Light 2? Ein Zombie-Virus hat fast die gesamte Menschheit ausgelöscht. 16 Jahre später haben sich die Überlebenden in den Ruinen zusammengerottet. Ihr gehört dazu und könnt mit euren Entscheidungen und Taten während Missionen dazu beitragen, dass sich die Zuflucht zum Guten oder zum Bösen entwickelt.

Ihr erkundet im Survival-Spiel eine große, offene Spielwelt, in der ihr es nicht nur mit Zombies, sondern auch mit Banditen zu tun bekommt. Parcours-Elemente sind wichtig, da ihr ungewöhnliche Wege finden müsst, um eure Ziele in der Stadt zu erreichen. Die gesamte Kampagne erlebt ihr dabei sogar mit bis zu drei Freunden.

Für wen eignet sich Dying Light 2? Zombies sind dank The Walking Dead nach wie vor angesagt, daher kann jeder Fan der faulenden Untoten Dying Light 2 im Auge behalten. Hinzu kommen das Erkunden der Spielwelt auf eine ungewöhnliche Art – dank der Parcours-Elemente.

Eigentlich sollte Dying Light 2 im Frühling 2020 erscheinen – inzwischen wurde es auf unbestimmte Zeit aufschieben. Aber es könnte durchaus noch 2020 seinen Release haben.