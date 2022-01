Jeder, der Koop-Spiele mag, sollte sich jetzt den Game Pass holen

Zum Release von Rainbow Six: Extraction kam das Spiel gleich in den Game Pass. Das zeigt erneut, wie gut der Abo-Service von Microsoft gerade für Koop-Fans ist, die auf Xbox One, Xbox Series X|S und PC zocken.

Was ist der Game Pass? Der Xbox Game Pass ist wie eine Art Netflix für Games: Microsoft bietet euch ein Abo an, in dem sich über 100 Spiele für Xbox-Konsolen und PC befinden. Das Angebot ist riesig und wächst stetig: Allein im Jahr 2021 kamen Spiele im Gesamt-Wert von über 5.000 € in den Game Pass.

Was kostet der Game Pass? Auch der Preis ist attraktiv: Auf PC und Xbox-Konsolen ist der Game Pass für je 9,99 € monatlich verfügbar. Der Game Pass Ultimate gibt euch Zugriff auf PC- und Konsolen-Spiele sowie Cloud-Gaming und kostet monatlich 12,99 €. Mit von uns vorgestellten Deals bekommt ihr den Game Pass sogar noch günstiger:

Was macht den Game Pass so gut? Im Game Pass sind alle Genres vertreten, von AAA-Shootern zu storylastigen Indie-Perlen. Auch Rainbow Six: Extraction ist seit dem Launch-Tag über den Abo-Service spielbar.

Damit reiht sich der Shooter ein in eine lange Liste von beliebten Koop-Spielen im Game Pass. Das unterstreicht erneut: Der Game Pass ist ein toller Deal für Koop-Fans.

Game Pass macht Rainbow Six: Extraction zum Koop-Hit

Wieso ist der Game Pass gut für Koop-Fans? Dank des Game Pass haben Spieler, die das Rainbow Six: Extraction sonst wohl ignoriert hätten, richtig viel Spaß an dem Shooter.

Im Subreddit des Koop-Shooters von Ubisoft werden so mehrere Stimmen laut, die dank des Game Pass zu Fans des Spiels geworden sind. Auffällig ist auch, wie viele dieser Stimmen dem Shooter sonst wohl keine Chance gegeben hätten.

Past19 schreibt etwa auf reddit: „Dass dieses Spiel auf den Game Pass gekommen ist, ist die beste Entscheidung, die es hätte treffen können“.

Auch zeanox schreibt auf reddit: „Ich hätte es ohne den Game Pass nie probiert, und ich liebe das Spiel.“

Auch in unserer Community sind solche Stimmen zu hören. MeinMMO-Leser Materno meinte etwa:

In einer Marke, die für spannende, authentische Special Force Einsätze steht, kommen Aliens. Das kann doch nichts werden, ich will das nicht mögen. Aliens haben bei Tom Clancy nix zu suchen. Jetzt habe ich das Ding dank Game Pass aber probiert […] [und] muss zugeben: Das Ding macht ordentlich Laune. […] Hätte nicht erwartet, dass sich das doch so gut spielt. MeinMMO-Leser Materno in unseren Kommentaren

Was bedeutet das? Der Fall von Rainbow Six: Extraction zeigt exemplarisch, wie gut der Game Pass gerade für Koop-Fans ist. Da durch den Abo-Service das Ausprobieren von neuen Titeln leichter fällt, können Spieler mehr Games für sich entdecken. Das ist gerade für Koop-Spiele noch einmal wichtiger, weil man so auch seine Freunde leichter dazu überzeugen kann, ein Spiel zu testen.

Und die Auswahl an beliebten Koop-Spielen geht über den Alien-Shooter von Ubisoft weit hinaus.

Viele Koop-Lieblinge aus der MeinMMO-Community sind im Game Pass

Zu Beginn des Jahres 2022 haben wir bei MeinMMO eine Umfrage unter unseren Lesern ausgewertet, welche Koop-Spiele zu euren Lieblingen gehören. Das Ergebnis war eine Liste von 25 Koop-Spielen für PC, PlayStation, Xbox und Switch, die am Anfang von 2022 hoch bei euch im Kurs standen.

Wer diese Liste mit dem Angebot des Game Pass abgleicht, merkt schnell, wie viele Überschneidungen es da aktuell gibt.

Folgende Titel aus eurer Top-Auswahl sind auch im Game Pass:

A Way Out (Platz 1)

Minecraft (Platz 5)

Sea of Thieves (Platz 6)

Overcooked 2 (Platz 7)

It Takes Two (Platz 11)

Stardew Valley (Platz 17)

ARK: Survival Evolved (Platz 18)

Remnant: From the Ashes (Platz 21)

Unravel Two (Platz 23)

Outriders (Platz 24)

Conan Exiles (Platz 25)

Damit sind gleich 11 der 25 Spiele im Game Pass enthalten, die ihr zu euren Favoriten gekürt habt – darunter auch gleich der 1. Platz. Mit einer Trefferquote von 44 % ist aktuell also fast die Hälfte eurer Lieblings-Koop-Games auch im Abo-Dienst.

Im Game Pass sind auch weitere Koop-Hits wie das in der Redaktion beliebte Back 4 Blood, Indie-Klassiker Terraria und Deep Rock Galactic, der absolute Geheimtipp unter Koop-Fans. Und seit Neuestem auch Rainbow Six: Extraction.

Da Microsoft neulich in einem spektakulären Kauf Activision Blizzard zu sich ins Team geholt hat, könnte auch Diablo 3 (in unserer Top-Liste auf Platz 3 gelandet) in Zukunft im Game Pass landen. Das ist allerdings pure Spekulation, offiziell bestätigt ist nichts Derartiges.

Das Geschäftsmodell des Game Pass ist also gerade für Koop-Fans ein echter Erfolg. Aber auch für Microsoft scheint sich das Modell zu rentieren. Deshalb denkt wohl auch Sony über ihren eigenen Game Pass nach. Mehr Infos dazu findet ihr hier:

