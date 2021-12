Erste Leaks zu PS Plus im Januar 2022 behaupten, dass angeblich ein richtig guter Koop-Titel zu PS Plus kommt. MeinMMO stellt euch das Spiel vor und erklärt, was daran so gut ist.

Darum geht‘s: Wer PS Plus auf der PlayStation abonniert, bekommt jeden Monat 3 kostenlose Spiele als Bonus dazu. Mitterweile soll auch PS Plus für Januar 2022 geleakt worden sein. Und die Auswahl sieht nicht nur richtig lohnenswert aus, sondern soll auch einen richtig guten Koop-Titel liefern.

Sollte der Leak stimmen, dann könnt ihr euch auf einen der besten Koop-Titel der letzten Jahre freuen. MeinMMO erklärt, was sich hinter „Deep Rock Galactic“ verbirgt,

Als Weltraum-Zwerg sammelt ihr fleißig Ressourcen für eure Basis

Was ist das für ein Spiel? Bei Deep Rock Galactic handelt es sich um einen Koop-Titel, der zu den besten Indie-Titeln 2020 gehört. Dabei handelt es sich um einen Koop-Shooter für bis zu 4 Spieler, alternativ kann das Spiel auch mit KI-Kameraden gezockt werden.

Allein oder gemeinsam grabt ihr euch als Weltraum-Zwerg durch Höhlensysteme und sucht nach wertvollen Ressourcen. Die Höhlen sind außerdem jedes Mal zufällig erstellt, sodass ihr bei jeder Erkundung eine neue Umgebung erkunden müsst. Dabei kämpft ihr euch als trinkfester Zwerg in der Ego-Perspektive durch Aliens und andere Viecher, die euch daran hindern wollen, die Ressourcen abzubauen.

Dazu müsst ihr dann die passende Klasse wählen, mit welcher ihr euch in das Höhlensystem wagt:

Mit dem Gunner setzt ihr voll auf Feuerkraft und vernichtet eure Gegner

Mit dem Navigator seid ihr der Kundschafter der Truppe und habt verschiedene Hilfsmittel zur Hand.

Mit dem Driller seid ihr der Bergarbeiter und könnt euch durch Wände fressen, um an wertvolle Ressourcen zu gelangen.

Als Engineer seid ihr eine Art Supporter. Ihr könnt etwa verschiedene Verteidigungsstellungen wie Geschütze aufbauen, um damit euren Kollegen den Rücken freizuhalten.

Das Spiel setzt dabei voll auf den Koop-Aspekt. Ihr könnt das Spiel zwar auch mit KI zocken, im Koop könnt ihr euch aber genau absprechen, wer zum Beispiel welche Klasse verwendet. Und „Deep Rock Galactic“ gehört zu den aktuell besten Koop-Games, die ihr zocken könnt.

„Das beste Koop-Spiel auf dem Markt“

Wie wird das Spiel bewertet? Auch sonst gibt es viel Lob für das Spiel. So schreibt etwa das News-Magazin IGN in seiner Review (via IGN.com): „Deep Rock Galactic ist die beste Art von Koop-Spiel für vier Spieler. Spannende Kämpfe, tolle Missionen und viele Upgrades machen dieses Spiel zu einem Gewinner.“

Das Spiel kommt richtig gut an und bekommt viel Lob. Die Höhlensysteme sehen toll aus und lassen sich komplett zerstören und das Spiel animiert zum Erkunden und zum Sammeln. Die Fähigkeiten der Zwerge harmonieren miteinander und der Koop-Modus motiviert ungemein. Hinzu kommt eine Prise derber (Zwergen-)Humor und jede Menge Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad an seine Bedürfnisse anzupassen.

Auf Metacritic bekommt das Spiel eine durchschnittliche Bewertung von 85 von 100 Punkten (via metacritic.com).

Wie kommt das Spiel bei den Usern an? Und auch in der Community gibt es viel Lob:

So schreibt etwa der User 40_Onyx??? auf Steam: „Ich werde mich kurz fassen. Das beste Koop-Spiel auf dem Markt. Und die beste Community. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Freunde brauche, um 4-Spieler-Koop zu spielen. Selbst ohne Voice-Chat bringt die Kommunikation im Spiel genug Koordination, um selbst auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad im Team zu spielen, was selten ist.“

Und der User D(e)adman schreibt auf Steam: “Wer auf wildes Geballer im Team und verzahnte Fähigkeiten der einzelnen Klassen steht, ist hier genau richtig. Hammerspiel!”

Und User taKen schreibt ebenfalls auf Steam: “Für Leute die auf PvE-Shooter stehen ist es wohl eins der besten Spiele überhaupt. Ein Spiel, das seinem Preis ohne Frage gerecht ist und permanent mit Updates auf einen neueren Stand gebracht wird. Ausnahmsweise mal ein Spiel mit einer sehr freundlichen und angenehmen Community.”

Was denkt ihr? Habt ihr Deep Rock Galactic bereits gezockt und könnt das Spiel ebenfalls empfehlen oder versteht ihr die Begeisterung nicht?

