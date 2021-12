PS Plus: Leak zeigt die 3 kostenlose Spiele für PS4, PS5 im Januar 2022

Falls ihr aktuell PS Plus abonniert habt, könnt ihr euch gerade noch 3 spannende Spiele für eure Konsole holen. MeinMMO stellt euch das LineUp aus dem Dezember 2021 in folgendem Artikel vor:

Wie sieht’s bei euch aus? Was haltet ihr vom neuen PS-Plus-LineUp für den Januar 2022? Ist irgendein Titel dabei, der ganz speziell euer Interesse weckt oder auf den ihr euch besonders freut? Oder lässt euch Sonys aktuelle Spiele-Auswahl eher kalt? Teilt eure Meinung mit uns und anderen Usern von MeinMMO doch in den Kommentaren.

Was sind das für Spiele? PS Plus ist ein kostenpflichtiger Abodienst, welchen ihr benötigt, wenn ihr auf der PS4 oder PS5 online spielen wollt. Als kostenlose Beigabe legt Sony jeden Monat drei kostenlose Spiele dazu, die ihr euch dann holen könnt. Die vorgestellten PS4-Spiele könnt ihr übrigens problemlos dank der Abwärtskompatibilität der PS5 auch auf der neuesten Konsolengeneration von Sony spielen.

Darum geht’s: Am Ende des Jahres werden offiziell die neuen Spiele für PS Plus im Januar 2022 vorgestellt. Nun gibt es einen umfangreichen Leak dazu, der die Spiele zeigt. Aktuell ist von 3 Spielen für PS Plus im Januar 2022 die Rede:

