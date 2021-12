Mit dem Xbox Game Pass habt ihr in 2021 über 5.000 € gespart

Der Xbox Game Pass war für die Abonnenten im Jahr 2021 ein richtiger Segen. Mehrere Tausend Euro an Spielen gab es – zum Schnäppchenpreis.

Abo-Modelle werden auch im Gaming immer beliebter. Vor allem der Xbox Game Pass sorgt hier für Aufmerksamkeit. Der hat nämlich die Herzen der Gamer im Sturm erobert – was auch an dem extrem hohen Wert liegt, den er bietet. Denn im letzten Jahr konntet ihr Spiele im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro zocken.

Was ist der Game Pass? Der Xbox Game Pass ist ein Angebot von Microsoft. Das ist quasi ein Abo-Modell, bei dem man monatlich zahlt und dafür Zugriff auf Hunderte verschiedene Spiele hat, die man nach Belieben herunterladen und zocken kann – zumindest, solange man zahlender Abonnent ist.

Was ist so besonders? In dem Game Pass sind nicht nur alte Kamellen zu finden, sondern auch zahlreiche nagelneue Titel, die direkt zum Launch schon eingebunden werden. So konnte man aktuelle Shooter wie „Back 4 Blood“ oder „Halo Infinite“ direkt zum Launch schon mittels Game Pass spielen. So verzichtet ihr auf den Vollpreis, den ein Titel sonst kosten würde.

Allein der Wert, der im Jahr 2021 an Spielen dazugekommen ist, ist extrem beachtlich. Das Magazin The Loadout hat alle Neuzugänge addiert. Würde man die im Microsoft Store einzeln kaufen, müsste man knapp 6.300 $ berappen – oder umgerechnet rund 5.500 €.

Das ist nicht nur recht sparsam, sondern bietet auch eine extrem günstige „Probezeit“ für alle Spiele. So kann man ein Spiel antesten und bei Nichtgefallen spart man sich den Ärger, viele Dutzende Euro für ein einzelnes Spiel ausgegeben zu haben.

Immerhin kostet der Game Pass nur rund 13 € im Monat – je nach Angebot sogar manchmal deutlich günstiger.

Was ist der Nachteil? Trotz all dieser Vorteile sollte man nicht vergessen, dass der Game Pass auch eine Reihe von Nachteilen hat – wie die meisten Abo-Modelle. Zum einen kann man bei einem Abo-Modell recht schnell in die „Falle“ laufen, das Abo einfach beizubehalten und nicht zu nutzen. Viele Abo-Dienste spekulieren darauf, dass Kunden einfach „zu bequem“ sind um das Abo zu kündigen, selbst wenn sie es für eine Weile gar nicht nutzen.

Zusätzlich sind die Inhalte im Abo nicht von Dauer. Man besitzt keines dieser Spiele tatsächlich und nach dem Ende des Abos ist auch der Zugang dazu verwehrt.

Wer regelmäßig spielt und Spiele auch gar nicht wirklich besitzen will, nachdem das Game durchgezockt wurde, macht mit dem Game Pass aber wohl alles richtig und spart in den letzten Monaten eine Menge Geld.