5 Online-Shooter, die 2023 sterben könnten

Das Jahr 2023 schreitet stetig voran, genauso wie der Verfallprozess von einigen Online-Shootern. Für den ein oder anderen Titel sieht es aktuell sehr düster aus. MeinMMO-Autor Dariusz Müller stellt euch 5 Spiele vor, die das aktuelle Jahr nicht überleben könnten.

Wer schreibt hier? Dariusz Müller spielt viele verschiedene Shooter und ist ein großer Fan des Genres. Dabei testet er auch Titel, die nicht zu einem großen Franchise gehören und nur wenige hundert bis tausend Spieler haben. Immer wieder trifft er dabei auf Spiele, die kaum noch eine Lobby füllen und notgedrungen Spieler aus aller Welt auf einem Server zusammenschmeißen.

Wie ist die Liste entstanden? Ich habe nach Spielen geschaut, die unter massiven Problemen leiden und deren Zukunft düster aussieht. Dabei waren beispielsweise geringe Spielerzahlen, ausbleibende Updates, mangelndes Interesse der Community an neuen Inhalten sowie miserable Bewertungen einige der Kritierien, auf die ich geachtet habe.

Wie auch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch bei seiner Liste mit MMOs, die 2023 sterben, habe auch ich keine Spiele in die Liste aufgenommen, die totgesagt werden, aber trotzdem tausende Spieler haben. Fortnite, Rainbow Six: Siege, Destiny 2 oder CoD Warzone 2 können noch so sehr in der Kritik stehen und auf Reddit für tot erklärt werden – das ändert nichts daran, dass sie mit x-tausend Spielern noch lebendig sind.

Splitgate

Genre: Arena-Shooter | Entwickler: 1047 Games | Plattform: PC, PlayStation, Xbox |

Release-Datum: 24. Mai 2019 | Modell: Free2Play | Perspektive: First-Person |

Was ist das für ein Spiel? Splitgate war im Sommer 2021 der Überraschungstitel für Shooter-Fans. Der innovative Arena-Shooter ließ euch mit Portalen durch die Maps reisen und hatte schon in der Beta verschiedene Modi im Gepäck.

Plötzlich hatte das Indie-Spiel einen kleinen Hype und erreichte sogar einen Spitzenwert von über 67.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam. Die sanken allerdings bereits nach wenigen Monaten drastisch ab.

Wie steht es heute um Splitgate? Spligate hatte im April 2023 nur noch durchschnittlich 466 Spieler auf Steam. Bereits im September 2022 teilten die Entwickler zudem mit, dass sie nicht mehr an dem Shooter arbeiten werden, auch wenn die Server weiterhin laufen (via splitgate.com).

Was ist das Problem? Da die Entwickler nicht mehr an Splitgate arbeiten, gibt es keine neuen Inhalte. Die Spieler haben keinen Grund mehr, zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Shooter zurückzukehren, wenn bei ihnen mal die Luft raus sein sollte. Entsprechend gering und stetig fallend sind die Spielerzahlen.

Nachdem 2022 die Einstellung der Entwicklung bekannt gegeben wurde, scheint die Schließung der Server der nächste Schritt zu sein, der unweigerlich irgendwann folgen wird – möglicherweise 2023.

Hired Ops

Genre: Arena-Shooter | Entwickler: Absolut Soft LLC | Plattform: PC | Release-Datum: 13. April 2021 |

Modell: Free2Play | Perspektive: First-Person |

Was ist das für ein Spiel? Hired Ops ist ein PvP-Arena-Shooter, der in der fiktiven russischen Stadt Tarkov spielt. Ja, das ist dieselbe Stadt wie in dem Extraction-Shooter Escape from Tarkov , denn die Entwickler von Absolut Soft LLC und Battlestate Games haben eine gemeinsame Vergangenheit. Irgendwann haben sich die beiden Gruppierungen dann geteilt und ihre eigenen Spiele entwickelt. Die Gemeinsamkeiten sind jedoch immer noch deutlich zu erkennen.

Wie steht es heute um Hired Ops? Nachdem Hired Ops seit 2016 als Early-Access-Titel umherdümpelte, feierte der Shooter dann im Jahr 2021 seinen offiziellen Release. Zwei Jahre später neigt sich die Lebenszeit des Spiels seinem Ende entgegen. Die ohnehin schon geringen Spielerzahlen sind weiterhin deutlich abgefallen und nur 246 Spieler spielten den Shooter im April 2023 im Durchschnitt (via SteamCharts).

Was ist das Problem? Das größte Problem des Shooters sind eindeutig die Spielerzahlen.

Die Lobbys sind selten voll und werden häufig mit Bots gefüllt. Habt ihr doch mal richtige Spieler in eurem Match, kommen sie entweder aus weit entfernten Ländern wie China und haben einen entsprechenden Ping im Gepäck oder sie cheaten.

Trotz des recht unterhaltsamen Gunplays deutet nichts daraufhin, dass Hired Ops einen zweiten Frühling erleben wird. Da mit „Escape from Tarkov Arena“ zudem Konkurrenz im selben Setting vor der Tür steht, ist ein Server-Shutdown meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit.

Gundam Evolution

Genre: PvP-Shooter | Entwickler: Bandai Namco | Plattform: PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S | Release-Datum: 20. September 2022 | Modell: Free2Play | Perspektive: First-Person |

Was ist das für ein Spiel? In Gundam Evolution schlüpft ihr in eine “Mobile-Suit-Einheiten”, das sind menschengesteuerte Kampfmaschine, und spielt 6-vs.-6-Matches gegen andere Spieler.

Der F2P-Shooter basiert auf dem Gundam-Franchise, das für Animes, Mangas, Kinofilme und Modellbausätze bekannt ist.

Der Fokus des Gameplays liegt vor allem auf Geschwindigkeit und Action. So besitzen eure Gundam-Einheiten beispielsweise Schubdüsen, mit denen ihr euch schnell bewegen, sowie rasant beschleunigen könnt.

Wie steht es heute um Gundam Evolution? Der Shooter ist zwar erst im September 2022 erschienen, konnte jedoch nie sonderlich groß überzeugen. Im Release-Monat spielten durchschnittlich knapp 16.700 Leute den Shooter, doch schon im Oktober 2022 waren es bereits 12.000 weniger. Im April 2023 spielten durchschnittlich noch 867 Spieler den Shooter (via SteamCharts).

Was ist das Problem? Neben geringen Spielerzahlen, die zu einer langen Spielersuche führen, sind vor allem die Spieler-Rezensionen nicht überzeugend, nur 52 % von über 19.000 Bewertungen sind positiv.

Spieler auf Steam bemängeln ein schlechtes Balancing, eine schlechte Performance und Laggs sowie die Tatsache, dass neue Charaktere hinter einer Paywall versteckt sind.

Hypercharge

Genre: | Entwickler: | Plattform: PC, Xbox, Switch | Release-Datum: 27. April 2020 |

Modell: Buy2Play | Perspektive: First-Person |

Was ist das für ein Spiel? In Hypercharge: Unboxed schlüpft ihr in die Rolle einer Spielzeugactionfigur und stürzt ihr euch anschließend in verschiedene Spielzeug-Schlachten. Diese führen euch in den Garten einer Familie, in einen Spielzeugladen oder in ein Kinderzimmer. Gespielt wird im Koop gegen die KI oder gegen andere Spieler.

Wie steht es heute um Hypercharge? Zumindest auf Steam hat das Spiel kaum noch aktive Spieler. Während ich die Liste schreibe, sind gerade 13 Leute in dem Spielzeug-Shooter (Stand 11. Mai 2023) – im April waren es durchschnittlich 75 (via SteamCharts).

Was ist das Problem? Ein weiteres Mal sind es die Spielerzahlen: Mit unter 100 Spielern kann ein PvP- und Koop-Shooter einfach nicht bestehen. Die Rezensionen sind zwar mit 90 % sehr positiv, aber von einem Lob kann man keine Entwickler oder Server-Kosten bezahlen.

Rainbow Six: Extraction

Genre: Koop-Shooter | Entwickler: Ubisoft | Plattform: PC, Xbox Series, PS5 | Release-Datum: |

Modell: Buy2Play | Perspektive: |

Was ist das für ein Spiel? Mit Rainbow Six: Extraction brachte Ubisoft einen PvE-Ableger zu ihrem beliebten Taktikshooter Rainbow Six: Siege heraus, in dessen Fokus der Kampf gegen einen außerirdischen Parasiten steht, der die Welt bedroht.

Ihr wählt einen sogenannten Operator als euren spielbaren Charakter und stürzt euch mit bis zu zwei weiteren Spielern in unterschiedliche Missionen. Jeder Operator besitzt zudem unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen.

Wie steht es heute um Rainbow Six: Extraction? Rainbow Six: Extraction soll 2023 neue Inhalte erhalten, doch zwischen Mai und Dezember 2022 lag die Kommunikation flach. Es gab keine News zu dem Shooter und es wurde sogar der R6E-Twitter-Account eingestampft . Der PvE-Shooter wird nun ebenfalls von dem “Rainbow Six: Siege”-Account betreut.

Was ist das Problem? Ich bin ein großer Fan von Rainbow Six: Siege (R6S) und deswegen schmerzt es das zu sagen, aber: Rainbow Six: Extraction (R6E) fühlt sich an wie eine kostenpflichtige PvE-Erweiterung zu RS6, die ein paar neue Inhalte brachte und ablenken sollte, wenn man gerade von Cheatern in Ranked umgeknüppelt wurde.

Das Problem ist, wir Rainbow Six-Spieler sind Gaming-Masochisten und gehen nach einer schmerzhaften Niederlage ins nächste Match. Wir kaufen keinen Vollpreis-Titel, um unsere Lieblingscharaktere in einem anderen Spiel zu spielen. Wir kaufen Skins und tun uns die gleiche Qual nochmal an.

Außerdem teilt R6E das gleiche Problem wie beispielsweise Back 4 Blood – es kann schnell repetitiv wirken und hat zu wenig Content. Mit einem Destiny 2 oder Warframe kann das Spiel einfach nicht mithalten.

