Die 3 besten Operator, um in Rainbow Six Extraction einzusteigen

In dem Koop-PvE-Shooter Rainbow Six Extraction stehen euch 18 Operator zur Verfügung. Diese sind alle aus Rainbow Six Siege bekannt, funktionieren aber in dem neuen Genre anders. MeinMMO sagt euch, welche 3 Operator gerade am Anfang wahnsinnig stark sind.

Die spielbaren “Klassen” in Rainbow Six Extraction heißen Operator. Das sind Charaktere, die mit ihren besonderen Persönlichkeiten und Fähigkeiten schon in Rainbow Six Siege spielbar waren. Zu Release sind 18 Operator im Spiel, 9 davon sind zu Beginn freigeschaltet.

Obwohl diese Charaktere von dem PvP-Shooter Siege in den PvE-Shooter Extraction übernommen wurden, ändert sich ihre Funktion und Nützlichkeit dank dem Genre-Wandel teilweise deutlich.

Gerade 3 Operator zeigen insbesondere zum Start, wie wichtig sie für eine erfolgreiche Mission sein können. Wir sagen euch, welche Operator das sind, und weshalb mindestens einer davon in jedem Team dabei sein sollte.

Alles, was ihr zu Rainbow Six: Extraction wissen müsst – in 2 Minuten

Sledge: Der Zerstörer

In Extraction ist Sledge besonders stark als offensive Power gegen die Parasiten-Aliens. Seine Shotgun macht selbst mit größeren Viechern kurzen Prozess.

Sledge spezialisiert sich auf viel rohe Gewalt aus nächster Distanz

Dazu ist sein namensgebender Vorschlaghammer in der Lage, die Aliens zu betäuben. Den kann er beliebig oft schwingen und in erstaunlich hoher Frequenz.

Damit kann er sich sowohl die explodierenden Sprenger vom Leib halten, als auch größere Gefahren wie die Quäler kurzzeitig aus dem Spiel nehmen und verwundbar machen. Aber Vorsicht: Um zu treffen, müsst ihr näher an den Gegnern dran sein, als man denken könnte.

Zusätzlich sind sowohl seine Shotgun als auch sein Hammer hervorragende Werkzeuge, um Wände zu zerstören. Mit ihm ist es also ein Klacks, dem Team neue Wege zu öffnen, durch die sie angreifen oder notfalls fliehen können.

Lion: Der Aufklärer

Lion war in Rainbow Six Siege Teil des ursprünglichen „Outbreak“-Events – ein zeitlich begrenzter Spielmodus, der ausgebaut wurde und die Grundlage von Rainbow Six Extraction ist. Dementsprechend überrascht es wenig, dass er in diesem Spiel ein wichtiger Bestandteil des Teams ist.

Lion gibt dem ganzen Team wertvolle Informationen

Obwohl seine SMG und sein Revolver gut Schaden austeilen können, ist sein Gerät der wahre Star der Show. Die Drohne EE-Eins-D markiert für kurze Zeit alle Gegner in einem Bereich, die sich bewegen. Nach einem Cooldown kann die Drohne wieder eingesetzt werden.

Gerade in Missionen, in denen ein Ziel verteidigt werden muss, kann diese Fähigkeit maßgeblich zum Erfolg beitragen. Dank Lion könnt ihr nämlich erkennen, aus welchen Richtungen die meisten und fiesesten Gegner auf euch einstürmen. Mit dieser wertvollen Info könnt ihr dann überlegt und strategisch reagieren, statt euch vom Überraschungseffekt überrumpeln zu lassen.

Doc: Der Heiler

Gerade auf höheren Schwierigkeitsstufen passiert es schnell, dass ein Teammitglied den Überblick verliert und von den Aliens ausgeknockt wird. Hier kommt Doc ins Spiel.

Doc hält das Team problemlos am Leben

Mit seiner speziellen Reanimationspistole verschießt er Gesundheitskugeln, die Teammitglieder um 15 Lebenspunkte heilen oder am Boden liegende Kameraden wiederbeleben. Somit kann er aus einer sicheren Position und Distanz sein Team wieder fit machen. Weil die Aliens von dem liegenden Spieler weglaufen werden, sind auch die Wiederbelebten oft in Sicherheit.

Sollten die Gegner in der Zwischenzeit sich auf Doc stürzen, kann er sich in Nahkampf mit seiner starken Shotgun selbst mehr als ausreichend zur Wehr setzen.

Sledge, Lion und Doc erfüllen somit 3 sehr starke und wichtige Rollen in einem Team. Sie funktionieren hervorragend zusammen, sind aber auch für sich ein starker Teil von jedem Team in Rainbow Six Extraction.

