Rainbow Six: Extraction ist eigentlich nichts Besonderes, aber Fans sehen Potenzial: „Ubisoft, vergeudet das nicht!“

Der neue Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction hat von Kritikern viele durchschnittliche Bewertungen bekommen. Doch die Fans sehen viel Potenzial in dem PvE-Spiel und hoffen, dass Ubisoft hier langfristig unterstützt.

Die Kritiker sehen in Rainbow Six: Extraction weitestgehend nichts Besonderes. Der Koop-Shooter landet auf Metacritic im soliden Mittelfeld, überschwängliche Emotionen im positiven oder negativen Sinne finden sich in den professionellen Reviews selten.

Allerdings fällt gerade bei dem Zustand anderer Shooter wie Call of Duty auf: Wirklich zerstörende Kritik bekommt Extraction von der Community nicht ab.

Die ersten Reaktionen der Spieler gingen ins Positive, mit viel Erstaunen darüber, dass Extraction einen Release ohne große Probleme hatte. Auch in der MeinMMO-Redaktion konnte das Spiel Pluspunkte sammeln.

Eine Runde in Rainbow Six: Extraction dauert keine 30 Minuten und genau das ist so gut daran

Auf sozialen Medien, insbesondere in dem Subreddit des Spiels, erkennt man denselben Trend: Spieler von Rainbow Six: Extraction sehen viel Potenzial in dem Koop-Shooter.

„Ich bete dafür, dass das Spiel Erfolg hat“

Was sagen die Fans? In dem Subreddit des Koop-Shooters sind die beliebtesten Posts positiv.

User ADandyWaffle schreibt in einem der beliebtesten Threads: „Ubisoft, das Spiel hat mehr Potenzial als die meisten eurer Open-World-Spiele. Vergeudet das nicht.“

Er sagt auch: „Mit richtigem Support […] kann Ubisoft eine Community bilden. Ich bete, dass das Spiel Erfolg hat.”

Die Kommentare schließen sich da an, so auch Astral_Wish: “Wenn das Spiel langfristigen Support bekommt wie Siege, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eines der besten PvE-Spiele werden könnte. Die Grundlagen sind da.“

turntrout101 meint in einem Kommentar: „Das erinnert mich jetzt schon an den 2-jährigen Kampf, den wir hatten, um Rainbow Six Siege beliebt zu machen“.

Auch in unserer Community sind ähnliche Stimmen zu hören. MeinMMO-Leser Phoesias hatte Folgendes über Rainbow Six Extraction zu sagen:

Das Spiel hat uns super viel Spaß gemacht, es ist verdammt fordernd, was uns doch sehr überraschte und das bereits auf dem 2. Schwierigkeitsgrad. […] Wir hatten einige echt dramatische und spannende Momente, in denen wir in der letzten Sekunde irgendwie noch entkommen sind. MeinMMO-User Phoesias in einem Kommentar

Auf die Kritik, dass Rainbow Six Extraction nichts Besonderes ist, reagieren die Spieler ebenfalls gelassen. Das Spiel mag zwar nicht innovativ sein, macht ihnen aber trotzdem Spaß. Ein Meme fasst diese Stimmung zusammen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was erhoffen sich die Fans? Die Fans scheinen viel Wert darauf zu legen, dass das Spiel eine echte Chance von der breiten Spielerschaft bekommt. Als YouTube-Reviewer ACG festgestellt hat, dass seine Zuschauer das Spiel sehr mögen, brüstete sich ein Fan im Subreddit: „Wir haben es geschafft“.

Deshalb betonen die Fans auch immer wieder, dass das Spiel im Game Pass ist. So hoffen sie, dass auch kritische Spieler dem Shooter eine Chance geben – und dann ebenfalls positive Erfahrungen sammeln werden.

Falls ihr herausfinden wollt, ob Rainbow Six Extraction etwas für euch sein könnte, haben wir etwas für euch vorbereitet. In unserem Check sind 10 Aussagen – wenn mindestens 7 davon auf euch zutreffen, solltet ihr das Spiel auf jeden Fall ausprobieren:

Rainbow Six: Extraction im kurzen Check – Warum man es spielen sollte und für wen es sich lohnt