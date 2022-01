Mit der PS Plus Collection mit 20 kostenlosen Spielen hatte Sony bereits PS Plus zumindest für PS5-Besitzer erweitert. Denn hier können PS5-Besitzer und PS-Plus-Abonnenten eine Reihe bekannter Titel ohne Aufpreis auf ihrer PS5 zocken. Doch viele langjährige PlayStation-Fans dürften die aber schon besitzen oder sogar gespielt haben.

Was hat das mit dem Game Pass zu tun? Schon länger gibt es Gerüchte, dass Sony angeblich seinen eigenen Game Pass für PS4 und PS5 bringen will . Hinter dem Codenamen „Spartacus“ steckt wohl ein völlig neues Abo-Modell mit dem Sony angeblich eine neue Konkurrenz für den Game Pass von Microsoft bieten möchte. Geplant soll ein mehrstufiges Abo-Modell sein:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Überraschend ist außerdem, dass im Shop auf der PS5 auch einige Spiele aufgetaucht sind, die ihr in bestimmten Regionen mit PS Now gar nicht spielen könnt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun hatte aber ein Hinweis gezeigt, dass Spiele wie Dead Or Alive 5 oder Prince of Persia ihre eigenen Preise im PS Store haben. Angeblich könnt ihr also bald alte Spiele von der PS3 auf der PS5 kaufen und dort dann auch zocken. Doch der User hatte das nicht getestet, sondern nur einen Screenshot auf Twitter geteilt.

Insert

You are going to send email to