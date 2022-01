Auf der PS4 und PS5 sieht’s noch anders aus: Auf der PS4 und PS5 müsst ihr euch bis heute jeden Titel für den vollen Preis kaufen – außer ihr wartet auf entsprechende Angebote oder Rabatte im PS Store. In seltenen Fällen packt Sony ein neues Spiel direkt in das PS-Plus-Abo. Das war etwa bei Rocket League der Fall oder beim Party-Spiel Fall Guys. Hier hatte Sony sich dazu entschieden, ein brandneues Spiel direkt mit PS Plus zu veröffentlichen .

Doch tatsächlich ist das Gegenteil eingetreten. User kaufen die Spiele trotz Abo weiterhin und User sind bereit, mehr Geld in Spiel auszugeben. Mittlerweile soll der Game Pass über 30 Millionen Abonnenten haben, mehr als die Hälfte sollen 2021 dazu gekommen sein (via xboxdynasty.de ).

Xbox-Chef Phil Spencer hatte in einem Interview erklärt, dass viele Publisher Angst gehabt hätten, ihre Spiele in den Xbox Game Pass zu stecken . Man befürchtete, der Game Pass könne das Spiel entwerten und die Verkäufe reduzieren.

Und Sony könnte mit Filmen oder Serien noch ein weiteres Ass im Ärmel haben. Es wird zumindest spekuliert, dass Sony PS Plus mit einem Filme-Abo erweitern könne, um damit PS Plus für mehr User interessant zu machen. Denn viele User nutzen ihre Konsole bereits als Multimediaplattform.

Mit der PS Plus Collection mit 20 kostenlosen Spielen hatte Sony PS Plus zumindest für PS5-Besitzer erweitert, viele langjährige PlayStation-Fans dürften die aber schon besitzen oder gespielt haben.

Wie ist die aktuelle Situation? Zum aktuellen Zeitpunkt (13.01.2022) gibt es für die PS4 und PS5 PS Plus und PS Now.

Wer Multiplayer-Spiele auf seiner PS4 oder seiner PS5 online zocken möchte, der braucht meist zwingend PS Plus. Dabei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abo für die PlayStation. Dennoch gibt es eine handvoll Spiele, die ihr online auch ohne PS Plus zocken könnt .

Schon lange fordern User ein Upgrade für den Abo-Dienst PS Plus und PS Now. Und das könnte noch 2022 kommen. Darum könnte ein Game Pass für PS4 und PS5 die größte Sache 2022 werden.

