Outriders stammt von den Bulletstorm-Machern „People Can Fly“ und Square Enix. Es handelt sich um einen Koop 3rd-Person Loot-Shooter, der verschiedene Spielstile mischt. Die Entwickler selbst vergleichen sich am ehesten mit Diablo und dessen RPG-Faktor. In Trailern lernt man es als Mischung von Sci-Fi- und Fantasy mit epischer Soundkulisse kennen.