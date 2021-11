7 Monate nach Release ist Outriders endlich auch im Endgame gut

Genre: Action-RPG und Loot-Shooter | Entwickler: People Can Fly | Plattform: PC, PS4 & PS5, Xbox One & Xbox Series X|S | Release: 01.04.2021

Mit dem “New Horizon”-Update erhält Outriders seine ersten, brandneuen Inhalte. Wir von MeinMMO konnten die Inhalte bereits testen und verraten euch, was ihr dazu wissen müsst und wie der Loot-Shooter 7 Monate nach Release nun dasteht.

Was ist New Horizon? Das erste, große Update zu Outriders überarbeitet nicht nur das Endgame. Es bringt auch frische Inhalte und weitere Änderungen.

Das erwartet euch:

4 neue Expeditionen

Endgame 2.0 mit Änderungen am Expeditionssystem

Der Händler Thiago wurde überarbeitet

Ein Transmog-System, mit dem ihr euer Aussehen frei bearbeiten könnt

Balance-Änderungen

Zuvor wurde bereits der Loot radikal geändert, um das Spiel zu retten.

Wann kommt das Update? Das Update ist kostenlos und ab dem 16. November für alle Spieler verfügbar. Aber macht es das Spiel auch besser? MeinMMO-Autor Tarek Zehrer durfte die Inhalte vorab spielen und fasst seine Eindrücke für euch zusammen.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das Endgame bekommt endlich die dringend benötigte Frischzellenkur

Was genau wurde gespielt? Während des Anspielevents durfte ich gemeinsam mit einigen anderen Journalisten und Content Creators die vier Expeditionen ausprobieren.

Dabei konnten wir uns zumindest einen kurzen Eindruck verschaffen und rund vier Stunden spielen. In diesem Rahmen konnten wir sämtliche Änderungen begutachten.

Die wohl wichtigste Anpassung: Die Expeditionen im Endgame haben nun keinen Timer mehr.

Wie war es vorher? Zuvor war es so, dass die Belohnung am Ende einer Expedition davon abhing, wie schnell ihr durch die Mission gekommen seid.

Das hatte die Folge, dass die Build-Diversität sehr stark eingeschränkt wurde und DPS automatisch das Wichtigste im Endgame war.

Je mehr Schaden, desto schneller kam man durch eine Mission und desto höher die Wahrscheinlichkeit auf legendären Loot.

Das sorgte nicht nur für Eintönigkeit, es verschwendete auch das Potenzial von Outriders bei den 4 Klassen und ihren möglichen Builds.

Fans forderten diese Änderung schon seit Monaten, jetzt ist es mit New Horizon endlich so weit. Und das spürt man auch direkt beim Spielen. Endlich muss man nicht mehr gehetzt durch die Missionen rasen. Gerade beim Spielen der neuen Expedition war es ein Segen.

Die neuen Gebiete sind nämlich sehr interessant und abwechslungsreich. So hatten wir Zeit, diese in Ruhe zu begutachten und in unserem Tempo zu spielen. Sie unterscheiden sich auch und bieten viel Abwechslung.

So gibt es zahlreiche offenere Bereiche, aber auch schlauchige Stellen in den neuen Expeditionen. Insgesamt gibt es vier brandneue Missionen:

Molten Depths

The Marshal’s Complex

The Wellspring

City of Nomads

Wie die bisherigen Expeditionen auch bringen euch diese an verschiedene Orte auf dem Planeten Enoch. Während euch die Molten Depths in eine spinnenverseuchte Höhle führt, geht es in City of Nomands in eine alte Wüstenstadt der Einheimischen des Planeten.

Jede der Expeditionen konfrontiert euch mit unterschiedlichen Gegnertypen und mehreren Bossen. Wer die bisherigen Expeditionen kennt, sollte keine riesigen Überraschungen erwarten.

Hier seht ihr einige Bilder zu den neuen Expeditionen:

Dennoch haben sie mir gut gefallen und es sind sogar einige neue Gegnertypen dabei. Somit gibt es zumindest eine Zeit lang wieder frisches Futter für das Endgame, inklusive einiger neuer Waffen. Ein paar neue Gegnervarianten sind ebenfalls dabei.

Ohne den Timer spielen sich die Expeditionen deutlich entspannter und lassen mehr Experimente bei der eigenen Ausrüstung zu. Für mich war das eine überfällige und wichtige Änderung. Hinzu kommen die weiteren Neuerungen mit dem Update.

Transmog und Überarbeitung des Händlers würzen das Endgame zusätzlich

Was ist Transmog? Die wohl zweitgrößte Neuerung des Updates ist das Transmog-System. Damit könnt ihr eure Ausrüstung optisch anpassen, ohne ihre Werte zu verändern.

Mit dem System sind keine zusätzlichen Kosten verbunden. Ihr müsst keinerlei Materialien dafür aufwenden, es gibt auch keine Mikrotransaktionen oder dergleichen.

Über eure Ingame-Ausrüstung könnt ihr die neue Transmog-Bibliothek aufrufen und seht so, welche Ausrüstungsteile ihr bereits gefunden habt. Das ist die einzige Voraussetzung, um eure Ausrüstung anzupassen.

So könnt ihr beispielsweise mit eurem Trickster aussehen, wie ein Devastator oder Technomancer.

Das ändert sich beim Händler: Auch Thiago, der Händler in eurem Camp, der als einziger NPC legendäre Ausrüstung verkauft, wurde überarbeitet.

Ihr könnt sein Angebot jetzt neu ausrollen, wenn ihr entsprechend Drop-Pods investiert. Somit habt ihr die Chance, gewünschte legendäre Ausrüstung über sein Angebot zu erhalten.

Außerdem könnt ihr ein zufälliges, legendäres Item bei ihm im Shop kaufen. Das alles kostet dementsprechend aber auch Drop-Pods, die Ingame-Währung, die ihr durch Expeditionen erhaltet.

Wie genau sich die Balance-Änderungen auswirken werden, ist aktuell schwer zu sagen. Laut den Entwicklern sollen sich die Spieler aber in erster Linie mächtiger fühlen und die Anspiel-Session war leider zu kurz, um das genauer zu überprüfen.

Wie steht es um neue Waffen und Rüstungen? In unserer Anspielsession gab es schon ein paar neue, epische Waffen zu sehen. Aber genaueres wissen wir dazu noch nicht. Auch ist nicht bekannt, ob mit dem Update schon neue Perks ins Spiel kommen.

Outriders ist jetzt ein großes, rundes Paket

Lohnt es sich jetzt? Nach dem holprigen Start von Outriders ist New Horizon so etwas wie ein Abschluss der Release-Phase. Auch wenn es 7 Monate gedauert hat: Ich denke, in diesem Zustand wollten die Entwickler von People Can Fly das Spiel eigentlich veröffentlichen.

Mit dem Update und den Änderungen, die ohnehin schon in den letzten Monaten gemacht wurden, fühlt sich Outriders jetzt für mich vollständig an. Dazu gehört auch die Tatsache, dass es keine schwerwiegenden Bugs und Glitches mehr gibt.

Das Endgame ist zwar nach wie vor nicht mit Live-Service-Spielen wie Destiny 2 oder anderen Titeln vergleichbar, aber das will Outriders auch gar nicht und wollte es nie.

Wer jetzt Lust auf ein paar Farming-Touren hat, darf sich in den Expeditionen aber dennoch auf ein deutlich entspannteres und motivierendes Erlebnis freuen. Am schwersten wiegt für mich hierbei, dass Outriders nun endlich seine größten Stärken ausspielen kann: Seine richtig guten Klassen und die damit verbundenen Build-Möglichkeiten.

Ob es sich für euch lohnt, hängt natürlich von euren Vorlieben ab. Aber Outriders bietet nun ein gutes Paket:

Eine Kampagne, mit der man wahlweise 15-25 Stunden verbringen kann, in der man eine trashige, aber unterhaltsame Story erlebt und einfach gute Loot-Shooter-Action bekommt.

Obendrauf gibt es das Endgame-System mit den insgesamt 19 Expeditionen, die man endlich ohne Stress spielen kann.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier schon ziemlich gut, denn Outriders bietet ordentlichen Umfang und ist frei von Mikrotransaktionen.

Wer also einen guten Loot-Shooter spielen möchte, der jetzt auch endlich größtenteils Bug-frei ist, kann sich Outriders guten Gewissens zulegen oder wieder reinschauen, wenn es zuvor zu viele Fehler hatte.

Zumal es nächstes Jahr auch ein richtiges, großes Add-On namens Worldslayer geben wird. Dazu sind aber leider noch keine genaueren Infos bekannt.

Was meint ihr dazu? Gebt ihr Outriders mit dem Update noch eine Chance? Oder ist der Zug für euch abgefahren?