Outriders Worldslayer im Anspiel-Test: Die Erweiterung bietet mehr vom Gleichen, aber besser

Am 30. Juni erscheint Outriders Worldslayer, die erste große Erweiterung für den brutalen Loot-Shooter. MeinMMO-Autor Marko Jevtic durfte es schon zocken und hatte viel Spaß. Es gibt aber einen großen Haken.

Von allen Loot-Shootern auf dem Markt ist Outriders mein Liebling. Es fühlt sich an, als wäre er für mich geschaffen: Egal ob Story oder Gameplay, dieses Spiel ist durch und durch brutal, aggressiv und kompromisslos.

Nicht nur sind die Fähigkeiten von jeder Klasse ein Feuerwerk, man fühlt sich wirklich so mächtig, wie es die Story erzählt.

Jetzt durfte ich Outriders Worldslayer bereits zocken, und wurde dabei nicht enttäuscht. Alles, was ich am Original-Spiel mochte, gibt es hier auch. Nur eben mehr davon, und besser. Ein fader Beigeschmack bleibt da aber übrig: der Preis von 40 €.

In diesem ausführlichen Spotlight-Video seht ihr, was die Outriders-Erweiterung alles zu bieten hat:

Outriders Worldslayer gibt euch mehr Gründe, es wie gewohnt zu zocken

Die Worldslayer-Erweiterung will euch mit folgenden Neuerungen überzeugen:

Die Story-Kampagne wird fortgeführt, mit einem neuen Bösewicht: der furchteinflößenden Kommandantin Ereshkigal. Die Story-Inhalte sollen zwischen 4 und 10 Stunden Spielzeit bieten, dazu kommen das neue Endgame.

Die neue „Apokalypsengegenstände“ geben legendärem und epischem Loot einen weiteren Mod-Slot, was diese Waffen und Rüstungen nochmal stärker macht.

Es gibt 2 neue Upgrade-Pfade für eure Klasse: Im Pax-Fähigkeitsbaum könnt ihr insgesamt 5 Punkte in wahnsinnig starke Klassen-Verbesserungen investieren. Der Aufstiegsfähigkeitsbaum funktioniert wie die Badass-Ränge in Borderlands – für jedes Level nach dem Max-Level 30 könnt ihr einzelne Stats minimal verbessern.

Apokalypsenränge sind das neue Schwierigkeitssystem, das die Weltstufen ersetzt. Die gehen bis Rang 40 und können mit jeder Art von Inhalt hochgestuft werden.

In einer neuen Endgame-Activity könnt ihr euch durch verschiedene Challenges arbeiten und so nach eurem Wunschloot grinden. Die Struktur mit abzweigenden Pfaden, die in Bossen münden, erinnert ein wenig an Roguelites wie Hades. Solo ist dieses Endgame kaum zu schaffen, es ist klar für 3er-Teams gedacht.

Es gibt viele neue Gegner-Typen und ordentlich neues Loot.

Die neuen Mechaniken, wie sie im Spiel erklärt werden.

Wer auf neue Klassen oder Fähigkeiten gehofft hat, wird in dieser Erweiterung leider enttäuscht. Denn die Grunddevise bei Worldslayer geht klar in eine Richtung: das Gewohnte, aber in besser.

Im Grunde ändert sich mit der Erweiterung nicht so viel bei Outriders, allerdings spielt sich alles noch runder.

Outriders war schon immer ein Spiel, bei der die unglaubliche „Power Fantasy“ im Mittelpunkt stand. Als kaltblütiger Quasi-Gott in einer kaputten Welt zählt es nur, mehr Schaden zu machen als jede andere Kreatur im Spiel.

Outriders kehrt nach einem harten 1. Jahr mit dem großen DLC Worldslayer zurück – Für wen lohnt sich das?

Wer am aggressivsten spielt, lebt dank Selbst-Heilung durch Schaden auch am längsten. Das war vor einem Jahr ein Erfolgsrezept, und ist es auch weiterhin. Und genau das wird mit der Erweiterung weiter auf die Spitze getrieben, dank den neuen Upgrade-Möglichkeiten im Spiel.

Das Apokalypse-Gear und die neuen Upgrade-Pfade fassen somit perfekt zusammen, was ihr in von der Worldslayer-Erweiterung erwarten könnt. Ihr bekommt nicht wirklich grundlegend neue Spielzeuge der Zerstörung, sondern könnt mit euren Lieblingen noch grandioser Dinge in ihre Einzelteile zerreißen.

Hier sind auch die neuen Gegnertypen lobend zu nennen. In den ersten Spielstunden kämpft ihr gegen gleich mehrere Feinde, die mit fetten Äxten oder Messern euch im Nahkampf die Hölle heiß machen wollen. Diese Bösewichte erinnern nicht nur optisch an Feinde aus Diablo oder Elden Ring, ihr müsst ähnlich wie in diesen Spielen auch geschickt ihren Angriffen ausweichen, um sie zu knacken.

Der Henker ist unglaublich tödlich im Nahkampf Kommandantin Ereshkigal ist der neue Ober-Bösewicht Der Fischer erinnert ein wenig an Kratos, ist ähnlich brutal Auch alte Feinde tauchen wieder auf

Mein persönliches Highlight in den ersten Spielstunden war deshalb die Mission in einem abgewrackten Fischerdorf, was mit der Horror-Atmosphäre und Gruselgeschichten rund um den rachsüchtigen Geist eines Fischers atmosphärisch an das letzte Level vom Bloodborne-DLC erinnert.

Etwas Vergleichbares gab es im Basis-Spiel nicht, aber es passt super in die ohnehin brutale und nihilistische Welt von Outriders.

Worldslayer bietet gute Inhalte zu einem stolzen Preis

Die Neuerungen in Outriders Worldslayer sind sehr gut, auch wenn sie nicht einmal versuchen, das Rad neu zu erfinden. Zusammen mit dem „New Horizons“-Update ist der Loot-Grind jetzt so spaßig und wirkungsvoll wie noch nie.

Als ich mit meinem Technomancer zwei apokalyptische Rüstungsteile gefunden haben, die zusammen schon vier mächtige Mods für meine Minigun spendiert haben, war der Power-Trip nach einer Stunde in der Erweiterung schon größer als im Endgame vom Basis-Spiel.

Die Entwickler von People Can Fly verstehen offenbar, was an ihrem Loot-Shooter Spaß macht: große Magazine, größere Explosionen, gigantische Damage-Zahlen. Wer darauf steht, wird mit Worldslayer bestens bedient.

Gerade im Vergleich zum Loot-Shooter-König Destiny 2 spielt sich Outriders deutlich schneller, aggressiver und brutaler. PvP gibt es zwar auch in Worldslayer nicht, aber wer im PvE immer besser zerstören will, sollte mit Outriders auch 2022 viel Spaß haben.

Die Inhalte von Worldslayer erzählen nahtlos die Geschichte vom Basis-Spiel weiter. Ihr müsst also das Endgame von Outriders erreicht haben, um Worldslayer starten zu können. Dafür habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr könnt euren alten Max-Level Charakter in die neue Kampagne nehmen und die neue Kampagne aus eurem Lager starten.

Ihr könnt beliebig viele neue Charaktere erstellen, die gleich auf Level 30 sind und so direkt mit der Erweiterung starten.

So könnt ihr als Neueinsteiger und Veteran gleich loslegen, wenn ihr wollt. Auch neue Klassen auszuprobieren, wird so einfacher denn je.

Allerdings enttäuscht der Preis. Worldslayer kostet als Upgrade für das Basis-Spiel 39,99 €, im Paket kosten beide zusammen ohne Rabatte zahlt ihr etwa 80 €. Für große Fans oder stark interessierte Einsteiger ist dieser Kostenpunkt vielleicht noch vertretbar. Aber wenn ihr nicht im Voraus felsenfest davon überzeugt seid, dass ihr Worldslayer unbedingt zocken wollt, dann bietet diese Erweiterung zu wenig wirklich Neues, um überzeugen zu können.

Pro Viele neue Inhalte verbessern das Basis-Spiel

Mehr Möglichkeiten, seine Builds zu perfektionieren

Neue Gegner und Regionen sind abwechslungsreich und spaßig

Man kann direkt in die Erweiterung starten Contra Keine neuen Klassen oder Fähigkeiten

Spielt sich nicht wirklich anders

Vergleichsweise happiger Preis

Outriders Worldslayer ist im Ersteindruck genau das, was ich mir von der Erweiterung gewünscht habe: das intensive, aggressive Gameplay vom Loot-Shooter wird mit neuen Herausforderungen, besserem Loot und höheren Stats weiter abgerundet und poliert. Als Fan reicht mir das völlig aus. Denn in kaum einem PvE-Spiel hab ich so viel Spaß darin, immer wieder dieselben Dinge zu spielen, wie in Outriders. Alleine schon, dass sich jede Klasse durch hyper-aggressives Gameplay selbst heilt, finde ich nach wie vor genial. Somit ist Worldslayer für mich genau das, was es offiziell ist: eine gute Erweiterung zu dem, was ich bereits liebe. Eine Neuerfindung des Spiels ist es aber nicht. Outriders ist weiterhin Outriders, jetzt gibt es halt mehr davon. Wer, wie ich, die bisherigen Inhalte geliebt hat und nicht unbedingt eine neue Klasse oder so braucht, kann hier bedenkenlos zuschlagen. Wer allerdings mit Outriders nie zu 100 % warm wurde, der findet hier wohl wenige neue Gründe, das Spiel lieben zu lernen. Gerade für die vergleichsweise happigen 40 €, die die Erweiterung kostet, kann ich Worldslayer aktuell hauptsächlich Outriders-Veteranen oder stark interessierten Neulingen empfehlen. Marko Jevtic

Freier Autor für MeinMMO

Der Release von Outriders Worldslayer ist am 30. Juni. Wenn ihr die Erweiterung vorbestellt, könnt ihr schon am 28. Juni loslegen und Loot sammeln.

Wenn ihr Outriders schon lange nicht mehr gespielt habt, solltet ihr auch wissen, dass das Loot-System teilweise drastisch verändert wurde. Hier erfahrt ihr, was passiert ist:

