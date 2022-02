Der kurze Check zu Destiny 2 Witch-Queen – für wen lohnt es sich?

In Destiny 2 hat es eine trügerische Hexenkönigin geschafft, sowohl zurückkehrende Spieler als auch Neulinge von sich zu überzeugen. Für alle, die sich trotzdem nicht sicher sind, macht MeinMMO den Check und verrät euch, was der Weltraum-Shooter auf Lager hat.

So einige Gamer haben die jüngsten Veröffentlichungen von Destiny 2 mit Interesse verfolgt. Die Trailer für die kommende Erweiterung sind tatsächlich eindrucksvoll und auch Savathun selbst ist ein interessanter Gegner mit Potenzial für gerissene Wendungen.

Lohnt es sich jetzt neu- oder wiedereinzusteigen? Nicht alle Spieler sind von Destiny 2 überzeugt und so liest man oft auch negative Meinungen verbitterter Spieler. Trotzdem ist Destiny 2 weiterhin ein Riesenerfolg, wie die inzwischen über eine Million Vorbesteller zeigen.

Savathun erwartet die Spieler – und niemand weiß, was sie seit 7 Jahren plant.

Vor ein paar Jahren noch war Destiny tatsächlich nicht das beste Spiel auf dem Markt. Seit Destiny 1 hat sich aber einiges verändert. Das Studio hat sein Schicksals-Projekt nie aus der Hand gegeben und weiterhin viel Leidenschaft in die Entwicklung gesteckt. Destiny 2 gehört deswegen inzwischen zu einem der besten Loot-Adventure-Shooter der Branche und die Gründe dafür sind simpel.

Das Spiel hat die Branche von Grund auf verändert, indem Bungie neu definierte, dass ein Plünderer-Shooter noch wesentlich mehr sein kann.

Das Gunplay in Destiny 2 ist einzigartig. Jede Waffe spielt sich anders und klingt auch anders.

Destiny 2 hat eine Reihe unglaublicher Erzählstränge, die sich immer weiterentwickeln und verändern, inklusive unerwarteter Überraschungen. Erweiterungen und Seasons bringen dafür regelmäßig frischen Wind ins Spiel.

Der Shooter hat eine wunderschön gestaltete Welt, die man allein oder mit Freunden (plattformübergreifend) entdecken kann.

Kaufen oder Free-to-Play spielen?

Free-to-Play über New Light ist ein guter erster Einstieg ins Spiel. Bungie hat die Einstiegsmission für Witch Queen überarbeitet. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren war der Einstieg ins Spiel noch nie so einfach wie jetzt. Die erste Mission ist ein Bootcamp, in dem Bungie den neuen Spielern ihre Fähigkeiten beibringt.

Währenddessen können die Spieler sich alles ansehen und anfangen die riesige Welt zu entdecken. So lässt sich auch schnell herausfinden, ob einem der Spielstil von Destiny 2 gefällt oder nicht.

In der kostenlosen Version können die Playlisten, wie Schmelztiegel (PvP), Strikes (PvE) und Gambit (PvPvE) ausprobiert werden. Sogar ein Vermächtnis-Raid aus Destiny 1 ist kostenlos zugänglich.

Herausfordernde Gegner für mutige Hüter.

Das steckt in den kostenpflichtigen Versionen: Wer jedoch auf der Suche nach einer guten Story ist, sollte einen Kauf in Betracht ziehen. Über Free-to-Play verpasst man einige der besten Geschichten von Destiny 2 sowie viele saisonale Inhalte und inspirierende Heldentaten.

Auch spezifische Exotics sind nur über die kostenpflichtigen DLCs und Seasons zugänglich. Der Kauf bietet dann die Möglichkeit, schneller und bessere Ausrüstung zu erhalten. Zeitgleich hat man Zugriff auf höherstufige Inhalte aller Herausforderungen und verfügbaren Raids.

Einzigartiges Gameplay und Waffen

Das hat sich in Destiny nie verändert: Das einzigartige und exzellente Gun- und Gameplay in Destiny war schon immer ein Highlight des Spiels.

In Destiny 2 ist jede Knarre etwas anders und das merkt man auch im Spiel beim Waffen-Handling und der detaillierten Gestaltung.

Waffendesigns sind einzigartig, inklusive Sound und Visier, gestaltet.

Waffen sind mit einem von verschiedenen Meisterwerk-Vorteilen ausgestattet. Sie können mit unterschiedlichen Perks droppen. Auch Rüstungen können mit verschiedenen Werten, beispielsweise Intellekt oder Stärke, erfarmt werden. Das ermöglicht es den Spielern nach Rolls zu suchen, die zu ihrem Spielstil passen. Bisher war das bei den Waffen meist zufällig.

In Witch Queen bekommt jeder seine Godroll: Mit dem neuen Waffen-Crafting in Witch Queen wird das aber nun individueller. Dadurch sind Spieler in der Lage, ihre persönliche Waffen-Godroll zu formen. Das wird zwar etwas Grind erfordern, aber am Ende weiß jeder Spieler, was er für seinen Aufwand im Spiel bekommt.

Spieler die Herausforderungen mögen können zudem besondere Waffen und Rüstungen ergattern. Dazu zählen die zeitverirrten Raid-Waffen oder die Meister-Waffen aus PvE-/ PvP-Aktivitäten sowie verbesserte Rüstungen aus dem Dungeon.

Düstere Orte gilt es zu finden und zu entdecken.

Crossplay – jeder kann mitzocken

Viele Aktivitäten haben eine Spielersuche aber in Summe ist es spaßiger, wenn man ein festes Team hat, mit dem man loszieht. Auch die Möglichkeit sich absprechen zu können ist in schwierigeren Herausforderungen sinnvoll und macht es einfacher.

Ihr könnt dank Crossplay plattformübergreifend Mitspieler finden, einladen oder neue Freundschaften schließen – das System heißt „Bungie-Freunde“.

Destiny 2 bietet auf Bungie.net und via offizieller Gefährten App Einsatztrupp-Finder an.

Plattformübergreifender Text- und Sprach-Chat ist auch verfügbar.

Die Missionen in Destiny 2 sind sehenswert.

Natürlich kann man Destiny 2 auch solo spielen: Wer will kann Destiny 2 problemlos auch solo spielen. Allerdings bleibt man nie lange allein. Spieler finden durch die automatische Spielersuche immer wieder andere Hüter für bestimmte Aktivitäten und kommen so voran.

Es gibt aber auch spezielle Quests-, Missionen und Herausforderungen für die man zwingend ein Team benötigt, wie Raids oder Dungeons.

Besonders beim Teamplay lässt Destiny 2 gern ein klein wenig Space-Magic spielen. Manchmal fightet man solo im PvP gegen einen anderen Hüter und nach einem kleinen Plausch zockt man dann jeden Abend zusammen. Andere treffen in der großen Spielewelt auf Hüter, die dann zu guten Freunden werden. Die Clans in Destiny 2 sind zudem eine Anlaufstelle für Spieler, die sich gern einem Team anschließen wollen.

Die neue Location der Thronwelt von Savathun

Was macht Witch Queen besser?

In den letzten Monaten hat Bungie vieles verändert, dass die Zukunft des Spiels bestimmen wird. Man hat aus der letzten Erweiterung gelernt. Savathun wird in Witch Queen daher ein neues Kaliber an Gegner sein, als es Eramis in Beyond Light war. Spieler werden außerdem einige neue Dinge entdecken und nutzen können.

Es wird, neben neuer Ausrüstung, auch eine neue Waffengattung eingeführt: die Glefe.

Zu den Champions bringt Savathun eine neue Armee mit: die „Strahlende Brut“. Sie wird, wie die Spieler auch, das Licht als Super-Waffe einsetzen.

Alle Licht-Fähigkeiten werden eine Überarbeitung bekommen, In Witch Queen starten die Spieler mit Leere-3.0. Solar und Arkus folgen bis Ende des Witch-Queen-Jahres.

Bungie bringt mehr Gunplay. Gute Waffen sollen wichtiger werden. Dafür können die Spieler ihre eigene Godrolls schmieden.

Es wird düster und geheimnisvoll, denn die neue Thronwelt bietet nicht nur eine neue Location, sondern auch die „Tiefenblick-Resonanz“-Fähigkeit.

Neue Rätsel und Geheimnisse werden aufgedeckt. In Witch Queen werden die Spieler erfahren, was Savathun bereits seit 7 Jahren akribisch geplant hat.

Alle drei Monate kommt entweder ein neuer Raid oder ein neuer Dungeon.

Mit Witch Queen kommen einige herausragende Engine-Updates ins Spiel.

Neue Spieler sollten jetzt in die Story einsteigen

Bungie selbst hat die Erweiterung Witch Queen als optimalen Zeitpunkt genannt, um noch in Destiny 2 einzusteigen. Denn jetzt nimmt die eigentliche Story des Spiels Fahrt auf. Nach Witch Queen erwarten die Spieler noch 2 Erweiterungen: Lightfall und The Final Shape. Wer also als langjähriger Spieler wissen will, was der Reisende ist und was es mit dem Licht und der Dunkelheit auf sich hat, der sollte genau jetzt wieder einsteigen.

Für neue Spieler ist Witch Queen aber ebenso ein idealer Einstieg. Bungie hat vorab relevante Storyteile in verschiedenen Trailern zusammengefasst und unterstützt neue Spieler ab dem 22. Februar besser die Welt zu verstehen. Die Hexenkönigin-Kampagne, die am 22. Februar startet, soll zudem einen guten Einstiegspunkt für alle weiteren Ereignisse bieten.

Was würdet ihr heute einem interessierten Spieler sagen, wenn er euch nach dem Einstieg in Destiny 2: Witch Queen fragt? Wie denkt ihr, ist es zudem um die Community bestellt? Space-Magic oder nur ein Schwarzes Loch im Universum? Glaubt ihr Destiny 2 kann noch Neue Lichter inspirieren? Schreibt uns eure Meinung bitte in die Kommentare.