Destiny 2: Launch-Trailer zu Witch Queen zeigt Horrorstimmung und ein ekliges Wurmkind

Für Destiny 2 wurde endlich der Launch-Trailer zu Witch Queen veröffentlicht. Nicht nur baut dieser Horrorstimmung auf, sondern ihr erhaltet auch Einblicke in die Vergangenheit von Savathûn. Wir haben den Trailer analysiert und zeigen euch die wichtigsten Dinge.

Was für ein Trailer war das? Da die nächste große Erweiterung von Destiny 2 nur noch eine Woche zum Release braucht, veröffentlichte Bungie nun auch den Launch-Trailer. Dieser bietet vor allem viel Horrorstimmung wie auf der Glykon und zeigt auch Einblicke in frühere Ereignisse aus dem Leben der Hexenkönigin.

Falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, haben wir ihn für euch eingebunden:

Destiny 2 zeigt Launch-Trailer zur neuen Erweiterung Hexenkönigin

Junge Hexenkönigin und ekliges Wurmkind

Im Trailer durchkämmten drei Hüter die Thronwelt von Savathûn. Begleitet von düsterer und angsteinflößender Atmosphäre, wurden erneut viele Schauplätze gezeigt, die die Hüter bald erkunden dürfen.

Darunter gab es auch einen Einblick in die Vergangenheit von Savathûn. Ikora, die Warlock-Vorhut, blickte in ihrer Vision auf eine junge Hexenköngin.

Denkbar, dass es sich hier um die Hexenkönigin und ihren Wurm handelt

Sie befand sich auf einer Gesteinsformation, umgeben von einem Meer. Dort hielt die Königin einen Wurm in ihren Armen, als wäre es ihr eigenes Kind. Vorstellbar wäre, dass es sich hierbei um ihren Wurm handelt, der ihr Kraft und Macht verleiht und der Fels ihren ehemaligen Planeten Fundament darstellt.

Zwischenzeitlich sieht man eine verzweifelte Vorhut und einen erzürnten Zavala, der nicht weiß, was als Nächstes zu tun ist. Das Licht wurde den Hütern geraubt und so ist es nun an der Zeit, dieses wieder aus den Klauen der Schar zurückzureißen.

Was wurde noch gezeigt? In dem Trailer wurden erneut Hüter mit starken Leere 3.0-Fähigkeiten gezeigt. Ein randalierender Titan mit einem Sentinel-Schild und ein Warlock mit neuer Nahkampftechnik haben das Schlachtfeld in der Thronwelt unsicher gemacht.

Am Ende des Trailers sieht man dann auch den Eingang des neuen Raids. Dieser wird in einem Pyramidenschiff stattfinden und am 05. März live gehen. Die Hüter im Trailer posierten in der Startsequenz vor dem Schauplatz im Sumpf der Thronwelt.

Was sagen Fans von Destiny 2? Sie können es kaum erwarten, endlich in das neue DLC und im neuen Content zu schwimmen. Dabei schreibt sogar der YouTuber „Mr.Fruit“ folgendes:

Ich war noch nie so aufgeregt wegen Destiny 2.. LOS GEHTS!!

Dabei wird vor allem klar, dass viele Fans des Loot-Shooters gespannt sind und nicht mehr warten können, der Schar das Licht zu entreißen. Sie hoffen nur, dass ihre Erwartungen auch erfüllt werden, ohne eine böse Überraschung zu erleben.

Was haltet ihr von dem Trailer? Findet ihr auch spannend und wächst bei euch der Hype? Lasst es uns wissen, wie ihr dazu steht!