Bis zu Witch Queen ist es nur noch eine Woche hin und Bungie veröffentlicht immer weiter Infos zur großen neuen Erweiterung für Destiny 2. Diesmal wurde ein Nerf genannt, der nicht nur für Titans niederschmetternd ist, sondern auch für die beliebteste Klasse: Die Jäger. Wir zeigen euch, was Bungie vorhat.

Was wurde veröffentlicht? In einem Podcast von DCP wurden auf YouTube die Bungie-Entwickler Kevin Yanes, Bungies Sandbox Discipline Lead, und Samuel Dunn, in einem Interview zu Destiny 2 befragt. Dabei verrieten sie schmerzhafte Details, die zwei Klassen betreffen werden.

In Witch Queen werden die Titanen, aber auch die Jäger saftige Nerfs kassieren. Dieser wird vor allem im PvE spürbar sein.

Jäger werden im PvE abgeschwächt

In Destiny 2 hat der Jäger schon einiges mitmachen müssen. Ob es Nerfs sind die eure Super oder Fähigkeiten betreffen oder die Klassenspezifischen Exos, die in wenigen Tagen in Grund und Boden angepasst wurden. Der Jäger wird es in Witch Queen auch nicht leichter haben.

Der Jäger und sein alter Bogen

Der Perk von “Herz des Rudels” der Möbius-Köcher-Fähigkeit wird komplett gestrichen. Ihr werdet diese Fähigkeit in Witch Queen nicht verwenden können. Das heißt gebundene Gegner, die danach getötet werden, lassen eurem Jäger keine Lichtsphären spawnen. Einen Boost in Erholung, Mobilität und Belastbarkeit erhalten eure Mitspieler auch nicht mehr.

Auch auf die Fähigkeit „Kampfprovision“ wird der Jäger ab Witch Queen verzichten müssen. Er sorgte bisher dafür, dass Jäger Nahkampffähigkeiten-Energie erhalten haben, wenn sie Feinden mit ihren Granaten Schaden zugefügt sowie Granaten-Energie, wenn sie Verbündete unsichtbar gemacht haben. Damit wird auch das einzige unterstützende Exotic der Jäger, der Omnioculus-Brustschutz, in Zukunft geschwächt. Granaten-Energie bekommen Jäger für ihre Kills in Zukunft über ein Leere 3.0 Fragment.

Wenn erwischt es noch? Der stämmige Titan wird es zudem auch nicht leicht haben. Die beliebte “Bubble”, die in Raids oft Verwendung findet, wird euch nur noch einen 25 % Schadensbuff anstelle der üblichen 35 % gewähren. Damit rückt der Warlock immer mehr in den Mittelpunkt, was den besten Support angeht.

Ärgerlich war die Mitteilung auch, weil es in einem der letzten TWaB-Blogposts von Bungie noch so klang, dass „Schutz der Dämmerung“ eher eine stärkere Alternative sein würde. Der jetzt bekannt gewordene Nerf wurde dort jedoch nicht erwähnt.

Warum kommen diese Änderungen? Die Änderungen werden die Hüter erst in Witch Queen zu spüren bekommen. Denn mit Leere 3.0 werdet ihr eure Super genauso wie die Stasis-Ulti zusammenwürfeln können. Dabei nahm sich Bungie die einzelnen Klassen genauer unter die Lupe und veränderte sie so, dass die alten Perks von Leere 2.0 nicht mit den neuen Aspekten und Fragmenten der Leere 3.0 kollidieren.

Was sagt die Community dazu? Die Community versteht die Änderung nicht und die Titanen sind sehr empört mit der Entscheidung von Bungie. Dabei meinte der YouTube-Nutzer RoachdoggJR:

Das schiere Selbstvertrauen dieses Mannes, als er sagte: „Du kannst nicht in einer Bubble geschnappt werden“, als er verzweifelt versuchte, diesen Nerf zu erklären, wusste er nicht, dass er nur durch das Aussprechen dieses Wortes jeden Titanen verärgert.

Dabei realisieren die Spieler, dass der Brunnen des Warlocks nun die bessere Alternative für den Endgame-Content sein werden. Der Titan kann also den Support in Zukunft den Warlocks überlassen. Die Jäger wiederum werden immer weiter verschlechtert, doch mit Leere 3.0 könnten Aspekte und Fragmente dafür sorgen, dass sich der Jäger doch noch beweisen kann.

Was haltet ihr von der Änderung? Findet ihr es sinnig oder nervt es euch das Bungie den Jäger im Visier hat? Lasst es uns wissen, wie ihr dazu steht.