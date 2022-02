Destiny 2: Wie gut kennt ihr euch mit der Schar aus? Testet euer Wissen in unserem Quiz

In Destiny 2 gibt es viele feindliche außerirdische Rassen, die den Hütern das Leben schwer machen und den Frieden in der letzten Stadt gefährden. Die Schar gehört jedoch zu einer der gefährlichsten. Da Witch Queen die Hüter in die Thronwelt von Savathûn, der Hexenköngin verfrachtet, sollten die Spieler ihr Wissen über diese Wesen auffrischen. Könnt ihr in unserem Quiz mithalten?

Wer ist die Schar? Bei der Schar handelt es sich um eine Insektoide-Rasse, die alles Leben auslöscht, nur um ihre Macht im Weltall zu stärken. Dabei rotten sie alle Wesen aus, die ihnen in den Weg kommen und füttern ihre Würmer, die sie als Parasiten in sich tragen.

Diese Würmer geben ihnen Kraft und eine längere Lebensdauer als vor der Symbiose. Die Hüter von der Erde hatten schon oft mit ihnen zu tun und diese Begegnungen nicht wirklich positiv ausgefallen. Dennoch feiert die Vorhut klare Siege gegen die „Verschlinger des Lichts“, wie den Sieg gegen Oryx oder Crota, die von ihrer Brut als Götter verehrt wurden.

Testet euer Wissen für Witch Queen

Was ist Witch Queen? Witch Queen ist das neue DLC von Bungie welches am 22.02.2022 veröffentlicht wird. Dabei verschlägt es die Hüter in die trügerische Thronwelt der Hexenkönigin Savathun, die ein großes Geheimnis verbirgt.

Um jedoch bestehen zu können, solltet ihr dennoch ein fundiertes Wissen gegenüber eurer Gegner besitzen. Auch Bungie hat die Hüter bereits auf das kommende vorbereitet und wir haben uns ebenfalls die Zeit genommen ein Quiz zu basteln, damit ihr euer Wissen auch testen könnt.

Wie funktioniert das Quiz? Es stehen 10 Fragen zur Verfügung. Diese reichen von „leicht“ bis „schwer“ und testen euch in eurem Wissen über die Schar. Dabei geht es um die Geschichte oder auch die einzelnen Arten der Schar und ihrer Ideologie.

Solltet ihr alle Fragen richtig beantwortet haben, besitzt ihr wirklich ein fundiertes Wissen darüber wer oder was die Schar wirklich ist. Viel Spaß!

Ihr habt das Quiz überlebt und könnt gespannt auf Witch Queen warten. Wie empfandet ihr das Quiz? Findet ihr sowas interessant und sollten wir in Zukunft öfter eins veranstalten? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr zu den Fragen standet und ob diese hätten leichter oder schwerer ausfallen sollen.