Destiny 2: Witch Queen bringt Hüter in Gewissenskonflikt – Ist es okay, Schar-Babys als Munition zu nutzen?

In Destiny 2 sorgt der neue Wurmwerfer „Parasit“ aus Witch Queen für einige Diskussionen. Es geht dabei jedoch weniger um die Art oder den Schaden der Waffe, sondern um einen grundlegenden Gewissenskonflikt. Ist es okay, mit Wurmlarven, also den Babys der Schar, zu schießen? MeinMMO ist der Sache auf den Grund gegangen.

Normalerweise sind bei neuen Waffen in Destiny 2 die Funktionsweise und vor allem die Vorteile einer bestimmten Waffe Diskussionsthema. Doch nach der Veröffentlichung des ersten Trailers zu den brandneuen Waffen aus Witch Queen haben die Hüter ganz andere Sorgen. Es ist vor allem die besondere Munition, welche derzeit im Fokus steht.

Um welche Waffe handelt es sich? Die Diskussion dreht sich um den neuen Wurmwerfer „Parasit“, der mit der Witch Queen Erweiterung ins Spiel kommt. Dabei handelt es sich um einen Kugelwerfer der als Munition die Wurmlarven der Schar verwendet.

Im Trailer sieht man, wie ein Hüter die Waffe verwendet

Um die Waffe zu laden, packt der Hüter eine Wurmlarve und stopft sie ins Magazin

Danach kann die Wurmlarve als Geschoss abgefeuert werden

Der Schaden der Waffe erhöht sich zudem immer weiter

Der neue Wurmwerfer aus Witch Queen verschießt Wurmlarven

Ist es okay, mit „Wurmbabys“ zu schießen? Was zunächst cool aussah, wurde seltsam, als die Hüter anfingen genauer über diese doch sehr spezielle Munition nachzudenken. „Das sind aber keine Babywürmer?“, fragt sich dazu der User Economy_Vermicelli90 auf reddit.

Die Bezeichnung „Wurmlarve“ würde schon bedeuten, dass es die Babys der Schar sind, also ein frühes Entwicklungsstadium.

Ich kann mir gerade vorstellen, dass unsere Taschen voll mit den schleimigen kleinen Kerlchen sind und wir unsere Hände hineinstopfen, um einen zu schnappen und ihn in die Waffe zu stecken. schreibt der User VincibleSugar auf twitter

Sie wird die Wurmlarve abgeschossen

Spieler, die sich mit der Lore beschäftigen, weisen zwar darauf hin, dass es vielmehr die Larven der Wurmgötter sind und damit Leibeigene die jüngste Entwicklungsstufe der Schar darstellen. Das ändert allerdings nichts daran, dass die nicht besonders niedlichen und recht schleimigen Kerlchen grundsätzlich immer noch Babys sind.

Das ist im Destiny-Universum über die Wurmlarven bekannt

Über die Destiny-Lore und einen Geist-Scan erfährt man, dass Wurmlarven in Scharnestern gezüchtet werden. Jeder einzelne, beispielsweise Leibeigener oder Akolyth, besitzt einen solche Wurmlarve. Sie sind aber nicht Schar, sondern stammen tatsächlich von den Wurmgöttern ab.

Die Würmer selbst kontrollieren den Wirt nicht. Sie stärken ihn nur und geben ihm Zugang zur Schwertlogik. Im Gegenzug füttern ihre „Gastgeber“ sie mit dem Blutvergießen und der Gewalt durch ihre schrecklichen Taten. Ihr Appetit wird größer, je stärker ihre Wirte werden.

Wenn ein Hüter einem Akolyth oder Ritter in den Kopf schießt, springt die Wurmlarve heraus und plumpst windend auf den Boden. Da sie nun an keinen Wirt mehr gebunden sind, hungert sie das nach kurzer Zeit aus und sie zerplatzt. Die Wurmlarven selbst verfügen augenscheinlich nicht über eine besondere Intelligenz. Nur ihre göttlichen Eltern sind etwas anderes. Sie waren es, die den Proto-Hive ursprünglich dazu überredeten, die Würmer zu sich zu nehmen und ihre Ängste und Unsicherheiten auszunutzen. Evolutionär ist die Schar also ungefähr so ​​schlau wie vor Jahrmillionen, nur ihre Biologie hat sich geändert.

Bereits die zweite moralische Zwickmühle: In der Saison des Spleißers gab es eine ähnliche Kontroverse. Damals waren es süße Gefallenen-Babys, die das große Herz so manches Hüters schnell für sich gewinnen konnten. Das Motto damals lautete: „Beschützt die gefallenen Babys!“. Bevor man von den süßen Babys der Eliksni wusste, war kein Gefallenen-Gegner vor der Waffe eines Lichtträgers sicher.

Die Destiny-2-Community war sogar so begeistert von den süßen Eliksni-Babys, dass Bungie für sie extra das Emote „Eliksni-Schlüpfling“ erstellte und sogar eine Nachbildung der kleinen Racker als Stoffpuppe in den Bungie-Store brachte.

Die Gefallene tragen oft viele süße Babys bei sich

Die Meinungen zu dem Thema sind kontrovers: Einige Spieler haben kein Problem damit, mit kleinen Wurmlarven auf ihre Gegner zu ballern. Andere Hüter sind immer noch verwirrt. GawainSolus bringt es schließlich auf den Punkt, als er meint: „Würmer sind keine Schar-Babys, sondern Parasiten.“ Und das ist schließlich auch der Name der neuen Waffe “Parasit”.

Wie ist eure Meinung? Habt ihr ein Problem damit, die kleine Wurmlarven rauszuballern? Werden wir vielleicht sogar bald schon süße Wurmlarven als Plüschtier knuddeln oder die Hüter in einem neuen Emote den schleimigen Kerlchen ein Leckerli geben? Schreibt es uns bitte in die Kommentare.