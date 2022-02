Der Destiny 2 Creative Director James Tsai hat in einem Interview erste Details zur legendären Kampagne in Witch Queen verraten. Er gewährt damit einen aufregenden Ausblick auf die kampagnenstärkste Season, die Destiny 2 bis jetzt hatte. MeinMMO hat sich angeschaut, was die Kampagne so besonders machen soll und welche Änderungen die Spieler erwarten dürfen.

Bereits im Oktober 2021 hatte Bungie die Vorstellung, Destiny 2 zu einem großen Abenteuer zu machen. Joe Blackburn, der Game Director von Bungie, sagte damals „Destiny 2 soll eine Kombination aus TV-Serie und Film werden.“

Das Ziel ist eine Live-Service-Erzählung, die im Adventure-Stil ihre Spieler begeistert und gleichzeitig die Herzen und Köpfe neuer Spieler damit erobert. Dazu gehört auch, dass Charaktere über mehrere Seasons hinweg aufgebaut werden, wie jetzt bei Savathûn.

Von dieser listigen Feindin darf man einiges erwarten: Savathûn ist seit Destiny 1 in alle wichtigen Handlungsstränge infiltriert und hat sich in die Ereignisse eingeschlichen, die die komplette Destiny-Geschichte prägen.

Bungie versteckte ihre Intrigen über Jahre hinweg stets geschickt und dennoch präsent. Ein schon lange geplanter Weg, der nun in der direkten Konfrontation mit der Hexenkönigin in ihrer Thronwelt am 22. Februar den ersten Höhepunkt finden wird.

Um das Feuer im Herzen der Hüter noch mehr zu schüren, verriet James Tsai, der Creative Director von Witch Queen, in einem Interview mit Gameinformer weitere aufregende Details. So sollen nicht nur langjährige Spieler, sondern auch zurückgekehrte Hüter und Neueinsteiger so einiges erwarten dürfen.

Die Kampagne soll ganz anders sein als alles, was Bungie in der Vergangenheit bei den jährlichen Kampagnen umgesetzt hat

Es wird neue Herausforderungen und Mechaniken geben, an die sich alle Hüter jedes Powerlevels gewöhnen müssen

Es wird einzigartige Begegnungen geben, die viel Nachdenken und Verständnis erfordern

Zudem bietet die Kampagne wesentlich mehr Mysterien, Rätsel und Puzzles

Die Inhalte und Feinde werden an die Anzahl der Hüter angepasst

Der Spielstil von Destiny 2 wird sich verändern

Wie James Tsai es ausdrückt, wird das alles „einen dramatischen Schritt in Richtung der Anpassung des Spielstils für Spieler“ sein. Es soll eine große, raffinierte Herausforderung werden, sich mit einem so gerissenen Feind zu messen.

Der Schurke Savathun, der gerissenste Scharfeind, den wir je hatten, steht im Mittelpunkt. Und es wäre keine Savathun-Geschichte, wenn es keine Tricks gäbe. Sie ist der Gott der List. […] Die Fantasie des Spielers besteht darin, dieses Mal wie ein hellseherischer Detektiv zu sein. Du begibst dich an dieses ungewisse Ziel, an diesen gruseligen, wunderschön grotesken, verdrehten Wunderland-Ort. Was ist hier das Geheimnis? Worauf kannst du vertrauen? James Tsai, der Creative Director von Witch Queen

Alles spielt in einer aus Licht geschaffenen Welt: Der neue Zielort, Savathuns Thronwelt, soll für diese Geheimnisse der Kampagne ein weitläufiges Gebiet mitbringen, dass die Spieler erkunden können. Alles dort ist die Widerspiegelung von Savathuns Geist, die das gestohlene Licht dafür genutzt hat ein altes Scharreich neu zu erschaffen. Die neue Location wird dabei in mehrere Bereiche aufgeteilt sein.

Savathuns „Hoher Zirkel“, ein opulentes, riesiges Schloss mit Innenhöfen und Skulpturen

Eine weitläufige, gruselige und geheimnisvolle Unterwelt

Das effektvolle Bayou-Sumpfgebiet, welches durch die Kombi Hitze und Feuchtigkeit einzigartig in Destiny 2 sein wird

6-Spieler-Aktivität wird ein Sturm aufs Hexenschloss: In dieser Location wird dann auch die neue 6-Spieler-Aktivität stattfinden. Wie James Tsai im Interview verraten hat, trägt sie den Namen „Wellspring“ (engl.). Die Spieler werden darin das scheinbar unüberwindbare Schloss von Savathun stürmen. Die Aktivität wird zudem über Matchmaking verfügen.

Die neue 6-Spieler-Aktivität

Die Kampagne hat Endgame-Feeling: Neben der besonderen Location, soll die Kampagne nicht nur gespielt werden, sondern auch ein Erlebnis bieten. Bungie hat für Witch Queen deswegen den Fokus stark auf die Kampagne gelegt. Spieler werden unvergessliche Begegnungen haben, die viel Nachdenken und Verständnis erfordern. Es ist also durchaus möglich, dass es in Savathuns Thronwelt neue Rätsel und Puzzles geben wird, die es zu entschlüsseln gilt.

Mehr Herausforderungen durch die legendäre Kampagne: Damit es interessant bleibt steht den Spielern in Witch Queen auch eine legendäre Kampagne zur Verfügung. Sie wird jedoch nicht einfach nur schwerer sein.

Erwartet darin mehr Feinde mit mehr Gesundheit

Modifikatoren, die den Schwierigkeitsgrad weiter erhöhen

Sowie sogenannte „Darkness-Zonen“, die sicherstellen werden, dass Spieler den Kampf nicht trivialisieren können

Ein Kampf mitten in der neuen Thronwelt von Savathun

Der Schwierigkeitsgrad skaliert mit: Darüber hinaus erwartet die Spieler in der legendären Kampagne auch ein ganz neuer Ansatz. Bungie wird zukünftig die Anzahl der Feinde in einer Aktivität an die Größe des Einsatztrupps anpassen.

James Tsai erklärte das auch noch genauer:

Unsere Absicht ist es sicherzustellen, dass es keine falsche Spielweise gibt. Du willst es allein spielen; du machst es. Du willst mit Freunden spielen? Sie werden die gleiche harte Erfahrung und die gleiche Leistung bekommen.

Die Belohnungen dafür sollen angemessen sein: Wer sich dieser Herausforderung stellt, darf in der „Witch Queen“-Kampagne auf angemessene Belohnungen in Form von Ausrüstungspaketen, exotischen Items und Modul-Verbesserungen hoffen. Wie gut diese Items dann letztendlich ausfallen werden, ist noch nicht bekannt.

Nur mit Finisher können Spieler die Schar-Geister endgültig eliminieren

Die „Strahlende Brut“ wird eine konstante Bedrohung

Mit Witch Queen kommen auch neuartige Gegner ins Spiel mit dem Namen „Strahlende Brut“. Im Grunde sind das Savathuns Streitkräfte und sie werden sowohl im normalen als auch im legendären Schwierigkeitsgrad auf die Spieler warten.

„Wir wollen, dass es sich anfühlt, als würdest du gegen dich selbst kämpfen“, sagte Joe Blackburn einst dazu und wurde noch konkreter: „Wir möchten, dass es sich anfühlt, als würdest du gegen etwas kämpfen, das du verstehst.“

Während ihr also gegen die bekannte Schar kämpft, müsst ihr offensichtlich jederzeit mit diesen Gegnern rechnen. Sie werden ebenfalls vom Licht gestärkt, besitzen ihre eigenen Geister und können damit auch von diesen wiederbelebt werden und so den Spielern mit voller Gesundheit wieder in den Rücken fallen. Diese neue Art der Gegnerfähigkeit muss also zukünftig jederzeit berücksichtigen werden.

Wenn die Spieler sie besiegen wollen, müssen sie schnell sein und den feindlichen Geist vernichten. Hierfür wird es einen speziellen Finisher geben, mit dessen Hilfe die Hüter den Geist ergreifen und in der Hand zerquetschen können.

Nicht nur die große Motte ist ein Problem …

„Bombige Motten“ sind mit Licht aufgeladen: Für Witch Queen scheint es auch empfehlenswert zu sein eine große Mückenklatsche einzupacken. Euch erwarten nämlich auch mit Licht aufgeladene Motten. Und die sind echt Bombe.

Sie sind in der Lage, jeden Gegner stärker zu machen. Ganz so wie Spieler dies von dem Mod „Mit Licht aufgeladen“ für ihre eigenen Fähigkeiten kennen, wie James Tsai erzählt.

Du könntest also gegen einen Akolythen kämpfen, der mit Licht aufgeladen ist, und wenn du diesen Akolythen besiegst, kommt die Motte herausgeflogen und versucht, ihre Kraft einem anderen der nahen Kämpfer zu verleihen, oder sie kommt hinter dir her und versucht zu explodieren

Bungie Creative Director James Tsai hat damit viele Einblicke in die neue Kampagne und den Spielstil gewährt, der Destiny-2-Spieler in Zukunft erwartet. Für die Kampagne klingen diese Ankündigungen jedoch spannend und könnten das Gameplay tatsächlich besser machen. Auch die bereits vorgestellten Waffen lassen auf einige coole Items hoffen. Wie gut, wird sich spätestens in ein paar Wochen zeigen, wenn die Spieler die neuen Aktivitäten selbst entdecken können.

Was sagt ihr zu den Informationen über die Kampagne? Habt ihr euch solche Änderungen erhofft? Und denkt ihr, der neue Fokus auf die Kampagne ist der richtige Weg für Destiny 2. Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.