In Destiny 2 kämpft ihr bald gegen “böse Hüter” und die haben es in sich

Bis jetzt waren in Destiny 2 immer die Spieler, in der Form ihrer lichtgestärkten Hüter, die mächtigsten Kämpfer. Doch mit der Erweiterung „Die Hexenkönigin“ wird sich das ändern, denn wir bekommen gleichwertige Konkurrenz. Dies wird „ein Kampf gegen einen Spiegel“ sagt Bungie.

Schon länger ist es der Wunsch vieler Destiny 2 Spieler, dass eine neue Gegnerklasse das Universum betritt.

Wann gab es zuletzt neue Gegner? Destiny 2 hat seit 2018 keinen neuen außerirdischen Gegnertyp mehr dazubekommen. Die letzten neuen Gegner waren der Hohn, der mit Forsaken ins Spiel kam. Davor gab es nur ein paar Variationen der bestehenden Gegner, die jedoch die Kampfbegegnungen kaum drastisch verändert haben.

Das soll sich bald ändern:

der Strike „Savathuns Lied“ hat das Vorhaben der listigen Schargöttin bereits angekündigt

Erst vor kurzem hat die Hexenkönigin einen Weg gefunden, das Licht für ihre Zwecke zu nutzen.

Savathun besitzt nun eine eigene „Armee des Lichts“: „Die strahlende Brut“.

Scharwächter sind den Hütern der Spieler in ihren Fähigkeiten ebenbürtig.

„Die strahlende Brut“ besitzt unsere Klassenfähigkeiten und ist unsterblich.

Wann könnt ihr gegen die neuen Gegner antreten? Am 22. Februar 2022 werden die „Scharwächter“, auch „Die strahlende Brut“ genannt, in Destiny 2 erstmals vorgestellt. Ab dann müssen wir unsere eigenen Fähigkeiten verstärken, um gegen diese neue lichttragende und ebenso unsterbliche Schar-Hybrid-Rasse bestehen zu können.

In einem Interview haben der Destiny 2 Game Director Joe Blackburn und der General Manager Justin Truman über den neuen Gegnertyp und die damit verbundenen Herausforderungen gesprochen.

Spieler kämpfen jetzt gegen sich selbst

„Wir wollen, dass es sich anfühlt, als würdest du gegen dich selbst kämpfen“, sagte Joe Blackburn und wird noch konkreter „Wir möchten, dass es sich anfühlt, als würdest du gegen etwas kämpfen, das du verstehst.“

Die Hauptidee hinter den Scharwächter ist somit, den Spielern das Gefühl zu geben, gegen ein Spiegelbild ihrer selbst anzutreten. Das klingt ein wenig nach Star Wars, wo wir die guten Jedi und sie die bösen Sith sind.

Das kann die neue Gegnerrasse: Einen ersten Eindruck, was da im Februar 2022 auf die Spieler zukommt, erlaubte Bungie bereits im Trailer zu „Die Hexenkönigin“. Dort ist zu sehen, wie das böse Gegenstück unserer Hüter etwas wirft, das wie das Sentinelschild des Leere-Titans aussieht. Anscheinend sind sie in der Lage die gleichen Klassenfähigkeiten zu verwenden wie wir – und zwar alle.

Einen Schargeist zu töten wird das Gameplay verändern

Bungie hat es nicht nur bei den reinen Fähigkeiten belassen. Unsere bösen Gegenstücke sind auch unsterblich.

Feindliche Geister sind eine neue Erfahrung, denn bisher haben wir nur als Zuschauer mitangesehen, wie gute Geister getötet wurden. Damals bei Sundance, dem Geist von Cayde sowie später bei Sagira, dem Geist von Osiris.

Darum ist das wichtig: Geister machen euch Hüter unsterblich. Die neuen „Scharwächter“ werden auch über eigene Geister verfügen, die sie nach kurzer Zeit wiederbeleben. Die Spieler müssen dann ihre bisherigen Prioritäten im Spiel ändern.

Ihr habt nach dem ersten Kill dieser neuen Gegner nicht viel Zeit, um auch seinen Geist zu erledigen, bevor dieser ihn wiederbelebt. Ob und wie schnell euch das gelingt, wird wohl für jeden Kampf ab Erscheinen der neuen Erweiterung entscheidend sein.

In „Die Hexenkönigin“ werden wir es selbst sein, die den Geist eines Kämpfers töten. Im Gameplay-Trailer sieht man, wie ein Spieler den Geist in seine Hand nimmt und ihn in Stücke zerstören.

Sehen wir hier eine neue Art der Finisher? Basierend auf dem, was wir gesehen haben, sieht es so aus, als würde das Töten ähnlich funktionieren wie aktuell der Einsatz eines Finishers bei einem feindlichen Kämpfer. Ist ein Spieler nahe genug an einem Geist kann er diesen in die Hand nehmen und “zerquetschen”.

Die Geister der “Scharwächter” müssen schnell getötet werden.

Spieler werden die neuen Scharwächter fürchten

Mit den Scharwächtern kommt für die Spieler eine neue Herausforderung ins Spiel und Bungie will bewusst, dass wir diese Gegner zu jeder Zeit fürchten müssen. Sie sind ganz und gar nicht mit Champions vergleichbar.

Was ändert sich dadurch? Justin Truman, General Manager von Destiny 2, beschreibt das so: Bisher gab es nur Feinde, die den Anblick und die Ankunft eines Hüters fürchteten. Jetzt ist es an der Zeit, dass neue Herausforderungen ins Spiel kommen, die wir zu fürchten haben. Vor allem dann, wenn einer oder mehrere der Scharwächter unseren perfekten Run einer Aktivität unterbricht.

Diese Woche können Spieler die letzten Schritte in der saisonalen Quest erledigen und bisher hat Savathun, unsere so wohltätige “Freundin”, noch kein Wort über ihre Armee verloren.

Was sagt ihr zu „Die strahlende Brut“ und dazu, dass damit ein neuer Gegnertyp ins Spiel kommt? Freut ihr euch schon auf die Erweiterung im Februar 2022 oder ist euch die Wartezeit bis dahin einfach nur viel zu lang?

Wie haltet ihr es eigentlich mit Savathun? Vertraut ihr der Hexenkönigin? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.