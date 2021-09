In Destiny 2 könnt ihr euch das Exotic Agers Zepter verdienen. Für die neue Stasis-Waffe müsst ihr die Quest „Eine Aussichtslose Krönung“ schaffen. MeinMMO zeigt euch alle Fundorte der nötigen Atlasbilder und sagt euch, was das Spurgewehr alles kann.

In Season 15, der Saison der Verlorenen, von Destiny 2 könnt ihr euch jetzt das neue Exotic Agers Zepter nach mehrwöchiger Warterei endlich holen. Die einzigartige Stasis-Waffe gibt es garantiert nach einer Quest. MeinMMO zeigt, wie ihr die Aufgaben schnell absolviert und was das frische Spurgewehr alles kann.

So startet ihr die “Eine Aussichtslose Krönung“:

Seid ihr Besitzer des Season Passes von Season 15, könnt ihr seit dem Reset vom 14. September 2021 am Wegfinder-Kompass die Quest “Eine Aussichtslose Krönung” abholen.

Besucht also die H.E.L.M. überm Turm und wählt das gelbe Symbol mit dem Falken aus.

Ihr müsst zuvor die Mini-Quests “Auf den Spuren der Sterne” 1-3 aus den Vorwochen gemeistert haben.

Wie lange dauert die Quest? Plant für “Eine Aussichtslose Krönung” locker einen vollen Abend ein. Etwa 2 bis 3 Stunden solltet ihr brauchen, wenn ihr wisst, wie ihr alles erledigen müsst – wobei MeinMMO euch hilft.

Auch wenn die 12 Quest-Schritte erst zeitaufwendig wirken, sind die meisten Aufgaben jedoch schnell erledigt. Ihr müsst auch nicht ins PvP. Es stehen ein paar Strike und saisonale Aktivitäten sowie einiges an Story-Dialogen zwischen euch und dem neuen Exotic Agers Zepter.

Alle 5 Atlasbilder in der Konfluenz von Destiny 2 finden

Ihr müsst auch in Woche 4 wieder in die Träumende Stadt. Diesmal sind alle 5 neuen Atlasbilder im versteckten Gebiet “Die Konfluenz” zu finden.

Dafür müsst ihr vom Spawn nach links zu “Keres Kamm” und dann an der Brücke vor der Kathedrale in das versteckte Portal springen. Wie damals, als man zu Fuß zum Dungeon “Zerbrochener Thron” musste – vergesst nicht, eure Exotics zum schnellerem Laufen anzuziehen:

Den genauen Weg ins Gebiet und alle 5 Fundorte der Atlasbilder entnehmt ihr einfach diesem Video von Esoterickk:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Habt ihr die Atlasbilder aus den ersten 3 Wochen von Season 15 noch nicht gefunden, hier alle Fundorte:

Wählt den nächsten Quest-Schritt jetzt über die H.E.L.M. aus. Hier müsst ihr nicht kämpfen, sondern nur alle Atlasbilder abgeben und längeren Gesprächen von Krähe und Mara lauschen. Anschließen öffnet sich ein Portal und ihr seht die Waffe schon vor euch.

Leider dürft ihr das Exotic hier noch nicht an euch nehmen – Mara hat in den nächsten Quest-Schritten einige Botengänge und andere Hüter-Jobs für euch.

Erst dürft ihr das neue Exotic nur angucken

Das müsst ihr für “Eine Aussichtslose Krönung” noch erledigen

Die nächsten Quest-Schritte absolviert ihr in der saisonalen Aktivität “Astral-Ausrichtung” von Season 15. Habt ihr die ersten beiden Aufgaben erfüllt, triggert das direkt die nächsten 2 Aufgaben. Ihr dürftet etwa 4-5 Runden in der saisonalen Aktivität verbringen.

Das sind die Quest-Schritte:

100 Paralax-Bogen sammeln: Die saisonale Ressource erhaltet ihr für den Abschluss von Aktivitäten.

Besiegt Gegner in “Astral-Ausrichtung” mit Gewehren: Hier zählen viele Waffen, wie Scharfschützengewehre, Automatikgewehre oder Fusionsgewehre – tobt euch in der saisonalen Aktivität der Träumenden Stadt aus.

18 Champions besiegt: Packt gegen die starken Champions die passenden Mods ein. Glücklicherweise müsst ihr nicht den finalen Treffer landen, damit der Champion als Kill für euch zählt.

20 Kills mit euer Super erzielen.

So findet ihr Adelsstränge in Strikes: Mara verlangt von euch im Anschluss 3 Adelsstränge – die erhaltet ihr in 3 speziellen Strikes jeweils aus der Kiste nach dem Boss.

See der Schatten in der ETZ (Europäischen Todeszone)

In Ungnade gefallen im Kosmodrom

Der Spiegelkorridor auf Europa

Ihr müsst die Strikes nicht in der Vorhut-Rotation absolvieren und warten, bis die entsprechende Mission zufällig an der Reihe ist. Wählt die 3 Strikes einfach direkt auf den 3 Locations aus und lauft sie schnell ohne Modifikatoren.

So endet die Quest: Die nächsten Quest-Schritte bestehen nur aus Besuchen bei Mara Sov und dann dürft ihr auch schon eure exotische Belohnung endlich in der H.E.L.M. abholen. Sorgt dafür, dass ihr Platz im Inventar habt – ihr braucht die Waffe in wenigen Sekunden.

Im Anschluss folgt ein kurzer Boss-Kampf, zu dem ihr euch mit eurem neuen Spurgewehr ballert. Jetzt habt ihr die Quest “Eine Aussichtslose Krönung” geschafft!

Agers Zepter: Das erste Stasis-Spurgewehr von Destiny 2

Was kann das neue Exotic? Agers Zepter ist ein Spurgewehr, das in den Kinetik-Slot gehört, aber Stasis-Schaden anrichtet. Wie alle Spurgewehre braucht es Spezial-Munition (grün). Und schießt einen durchgehenden Strahl, solange ihr die Schusstaste drückt.

Das sind die exotischen Perks: Wie alle Spurgewehre bietet auch Agers Zepter einige Besonderheiten. Die kommen durch die exotischen Perks:

Agers Ruf: Todesstöße erzeugen eine Explosion, die Feinde verlangsamt (hier untertreibt Bungie, denn ihr friert alles ein, was verlangsamt ist)

Regas Refrain: Stasis-Todesstöße laden das Magazin nach (aus der Reserve)

Hinzu kommt ein großes 97er Magazin und eine 1000er Feuerrate mit maximaler Stabilität

So spielt sich die Stasis-Waffe: Schon nach kurzer Zeit merkt ihr, dass die Waffe enorm schnell ganze Add-Wellen besiegt. Nach einem Kill friert alles um den Gegner großzügig ein – lasst die Eissäulen zersplittern und freut euch an der Kettenreaktion. Das Exotic ist wie gemacht, um Stasis-Builds zu verfeinern und dürfte vielen, die nach dem Nerf für Kriegsgeist-Zellen nach etwas großflächigen zum Aufräumen suchen, gefallen.

Ihr könnt dabei die Schuss-Taste durchdrücken und müsst quasi nie nachladen. Es entsteht ein rauschartiger Loop – Agers Zepter bereitet einfach Spaß an den kleinen Dingen: Unaufhörlich ballern und (Stasis)Explosionen genießen.

Das Problem der Waffe ist aber dabei, dass ihr nur so durch eure Munition fresst – passende Munitions-Mods dürften daher Pflicht sein. Wer Angst hat, dass die Waffe das PvP zerstört, darf beruhigt sein. Denn Todesstöße verlangsamen Ziele erst einmal nur im Schmelztiegel und frieren nicht sofort ein.

Was ist mit dem Meisterwerk-Kalatysator für Agers Zepter?

Das neue Exotic verfügt über einen Katalysator. Der ist jedoch erst ab dem 21. September im Spiel zu finden. Das teilte Bungie offiziell mit (via Twitter).

Ihr findet den exotischen Meisterwerk-Katalysator dann zufällig bei Abschluss der saisonalen Aktivität “Astral-Ausrichtung”.

Laut Data-Minern soll Agers Zepter dann als Meisterwerk mehr Schaden zufügen, wenn ihr eure Super opfert. Der Katalysator überlädt das Magazin und verleiht dem Exo mehr Power, zieht aber stückchenweise die Energie eurer Super ab. Ob der Kat so ins Spiel kommt, ist aber nicht offiziell bestätigt. MeinMMO ergänzt euch die aktuellen Informationen dann schnellstmöglich.

Habt ihr euch schon auf die Suche nach allen Atlasbildern in der Träumenden Stadt begeben und seid stolzer Besitzer von Agers Zepter? Sagt uns doch, was ihr von dem neuen Stasis-Exotic haltet. Freut ihr euch, dass es jetzt endlich ein Spurgewehr für jedes Element in Destiny 2 gibt?