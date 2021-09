Destiny 2: Weekly Reset am 07.09. – Die Reise ins zersplitterte Reich geht weiter

Destiny 2 sorgt sicher am Wochenende wieder für viel Frust, denn die überarbeiteten Prüfungen von Osiris kommen zurück. Bis dahin gehen die Quests um Mara und Savathûn in der Träumenden Stadt weiter.

Was passiert in Destiny 2? Nun sind schon 2 Wochen seit dem Release der neuen 15. Season – die Saison der Vergessenen – vergangen. Falls ihr noch keinen Abstecher in die Träumende Stadt gewagt habt, solltet ihr das unbedingt noch tun um die saisonale Quest „Reise des Wegfinders“ zu beginnen.

Diese Woche könnt ihr weitere Aufgaben der Quest erledigen, doch diese werden euch wie letzte Woche nur einen Bruchteil der 53 Stufen hin zum neuen Exotic weiterbringen. Es sieht sehr danach aus, als wird sich Petra Venj diese Woche einmischen und ihr dringt tiefer ins Zersplitterte Reich vor.

Wer seinen Gambit-Rang pushen will, erhält diese Woche dank mehr Ruf eine gute Gelegenheit. Des Weiteren erwarten uns zum Ende der Woche die überarbeiten Prüfungen von Osiris. Es soll sich deutlich mehr auszahlen, die Frustration im PvP zu ertragen.

Diese werden mit dem neuen Anti-Cheat Programm „Battle-Eye“ online gehen.

Doch nicht nur das – Ab sofort wird man mit anderen Gegnern gematched, die genauso weit im Ticket sind, wie ihr.

Der Loot von Saint-14 genießt auch eine Überarbeitung. Im neuen Belohnungssystem levelt ihr seinen Rang nun immer nach Osiris-Matches

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 07.09. bis zum 14.09.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe steht die Mission

Exodus-Absturz an – das ist der nervige Strike auf Nessus

Im Dämmerungs-Lootpool sind diese Season stets 2 Waffen pro Woche

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Solar-Termaltausch

Geerdet

Der Modifier fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Da Bungie die Vorhut-Tokens entfernt hat, könnt ihr euren Vorhut-Rang nur durch das erfolgreiche Beenden einer Vorhutaktivität steigern.

Das passiert im Raid “Gläsernen Kammer“:

In der Gläsernen Kammer findet die dritte und leichteste Raid-Herausforderung “Aus dem Weg”statt. Hierfür müsst ihr den Templer beim Teleportieren stoppen.

Als Belohnung gibt’s im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe “Schicksalsbringer”. Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot.

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Team-Versengt

So kommt die Saison der Verlorenen in Destiny 2 an – Wie gefällt sie euch?

Petra Venj steht im Bereich „Das Ufer“ der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 1. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 2. Aszendenten Herausforderung.

In der Träumenden Stadt werden nun auch die Atlasbilder der 3. Woche verstreut sein. Haltet also eure Augen offen.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 15 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Vergessenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen. Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.320:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung

Omen-Mission

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd nach Upgrade (+2)

Im Zersplitterten Reich 4 Champions besiegen

Prüfungen von Osiris (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Dieses coole Ornament erwartet euch im Shop für Glanzstaub

Da jede Season auch jede Menge neuer Cosmetics mit sich bringt, solltet ihr den Ingame-Shop „Everversum“ im Auge behalten. Meist stehen neue Ornamente oder Items im Angebot, die für Glanzstaub vertickt werden. Spart also euer Silber und behaltet den Shop im Auge.

Das gibt’s bei Tess im Angebot:

Der exotische Sparrow „Erzengel-Eifer“

Der exotische Sparrow „Vier Grade der Trennung“

Das exotische Schiff „Feuerschneisen-Wächter“

Das exotische Emote „Ninja-Verschwinden“

Das exotische Ornament „Cyber-Optik“ für die Augen von Morgen

Exotische Jäger-Ornament „Nano-Redux“ für Raiden-Flux

Das exotische Titan-Ornament „Hüllen-Zermalmer“ für Dünenwanderer

Exotische Warlock-Ornament „Diadem der Täuschung“ für Krone der Stürme

Seit ihr schon gespannt auf das überarbeitete System von den Prüfungen des Osiris? Oder reizen euch die Waffen nicht und wollt lieber so schnell es geht, dass neue Spurgewehr in den Händen halten, den es mit Abschluss der Saisonalen Quest geben wird? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.