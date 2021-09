In Destiny 2 herrscht seit 7 Jahren ein Klassen-Kampf. Wir schauen, warum Titanen und Warlocks die Jäger so sehr hassen und was für so viel Neid sorgt. Ist es nur das gute Aussehen oder liebt Bungie Jäger einfach mehr als die anderen Charaktere?

Darauf sind alle neidisch: Die meistgespielte Klasse in Destiny 2 sind Jäger, das sagen auch die offiziellen Zahlen. (via Bungie.net). Die steile These ist nun, dass alle Jäger hassen, oder selbst Jäger sind.

Das talentierte PvP-Ass True Vanguard erklärt uns, woher der Zorn kommt und ob es nicht doch eher Neid ist? Alles natürlich todernst. Im Grunde wissen wir das eigentlich seit 7 Jahren, aber etwas Klassen-Zorn hat noch keinem Hüter geschadet.

MeinMMO fasst die humorige Analyse von True Vanguard zusammen und ergänzt das Ganze um etwas Warlock- und Titanen-Feedback. Hier erstmal das Video:

Jäger-Main gibt die eigene Klasse dem Hass preis

Sieht man einen Jäger im Schmelztiegel gegen sich, ist Frust vorprogrammiert. Ob es jemals einen Hüter gab, der keinen Warlock im Team haben wollte – gerade aus Raids sind die freundlichen und selbstlosen Helfer nicht wegzudenken. Oder gab es auch irgendwann nur eine einzige Beschwerde zum Start eines PvP-Matches über den stolzen Titan, der im Gegnerteam wartet?

Diese Gründe nennt der Profi: Viele Gründe für den Hass spürt man vor allem bei der direkten Konfrontation im PvP, einige machen sich aber auch im PvE bemerkbar:

Jäger haben immer ein Extra-Leben. Sie entkommen stets dem sichereren Tot – einfach unfair und Grund für Neid.

Durch ihren einzigartigen Ausweich-Skill sind sie so schlüpfrig wie ein geölter Aal. Das Ausweichen bricht im PvP den Aim-Assist, verkleinert die Hit-Box und das Tracking von zielsuchenden Fähigkeiten ist auch weg.

Auch im PvE sorgt der Skill für Neid, da man so seine Waffen gratis nachlädt und man sich im DPS-Barometer nach oben mogelt. Zu allem Überfluss hat das Ausweichen auch noch einen deutlich geringeren Cooldown als die Fähigkeiten von Warlocks und Titanen.

Will man dem gerade noch so mit dem Leben davongekommenen Jäger jetzt doch den Gnadenstoß verpassen, kommt schon der nächste Grund für den Jäger-Hass: One-Shot-Skills. Wurfmesser, Splitter-Sprung, Fallen-Granaten verärgern im PvP.

Und erst der Sprung: Das Hüpfen sorgt dafür, dass Jäger ihre Position noch in der Luft verändern können. Während Warlocks bekanntermaßen einem nassen Sack gleich schweben und Titanen auch irgendwie mehr Segeln als Springen, können nur Jäger so hüpfen, wie man es aus anderen Shootern kennt.

Dann können sich Jäger auch noch unsichtbar machen und bekommen legale Wallhacks, also ohne Cheats zu nutzen.

Jäger – der Albtraum von Warlocks und Titanen?

Jäger bekommen immer die kaputtesten Exotics von Bungie:

Ist es Zufall, dass die strahlenden Tanzmaschinen direkt nach dem Start der aktuellen Season 15 gesperrt wurden? Sicher nicht, OP-Jäger Exotic als Liebesbeweis von Bungie halt.

Warlocks und Titanen zittern noch immer vor der Lindwurm-Krone, die das eh unfaire Ausweichen noch unfairer macht. Auch die Maske von Barkis sieht nicht aus wie Scarecrow aus Batman, sie ist auch genauso gruselig.

Vergessen wollen wir auch nicht, dass nur Jäger aktuell Primär-Waffen quasi in Raketenwerfer verwandeln können: Altes Exotic-Duo in Destiny 2 ist jetzt so stark, dass einige Bosse in Sekunden schmelzen

Das sorgt sowieso für Neid: Der größte Faktor ist angeblich das Cape. Jäger können Umhänge wie ein Superheld oder stylishe Kapuzen wie ein Meuchler aus Assassins Creed überwerfen, während die anderen beiden Klassen modisch eher fragwürdig unterwegs sind. Das allein soll Legenden zufolge für die hohe Jäger-Beliebtheit sorgen.

Auch wenn True Vanguard sein Video über den Hass aufzieht, meint er das alles selbstironisch. Denn er ist Jäger-Main und macht einfach Titanen und Warlocks die Nase lang, macht sie neidisch. Warlocks hatten sogar zum Streik aufgerufen, weil sie sich so unfair behandelt fühlten:

Spieler ruft in Destiny 2 zum Streik auf – Warum folgen ihm Tausende?

Sind Warlocks und Titanen wirklich Unschuldslämmer?

Wenn wir mal ehrlich sind und den Neid mal kurz außen vor lassen, haben auch Jäger gute Gründe, eifersüchtig auf Warlocks und Titanen zu sein. Gerade Jäger beschweren sich im PvE, dass Titanen und Warlocks ihnen den Rang ablaufen. Aber auch im PvP haben es die beiden Underdogs faustdick hinter den Ohren.

Das darf man nicht vergessen:

Ihr verfolgt einen Warlock oder Titan im PvP und gerade als ihr um die Ecke biegt, rammt euch ein Schulter-Angriff ins Jenseits oder eine Hand-Supernova zerpflückt euch in einzelne Atome.

So gezielt und wendig der Jäger-Sprung auch ist, die anderen beiden Klassen haben es oft leichter, große Distanzen mit ihrem Segeln/Schweben zu überbrücken.

Bei den Exotics sind wir auch mal ehrlich: Titanen müssen in der Season 15 auch mit einer Sperre leben, weil sie dank der Wurmgott Berührung den höchsten Schaden im Spiel verursachten. Nur Warlocks haben aktuell Grund zum Neid … oder ist kein gesperrtes OP-Exo eine gute Sache?

Als Titan sollte man vor allem Warlocks hassen, denn die haben die exotische Destiny-1-Fähigkeit der Twilight Garrison gestohlen und einfach als Klassen-Skill bekommen.

Der Neid beim Cape ist aber berechtigt. Warlocks zwängen ihre Arme in enge Reife, die man kaum wahrnimmt. Titanen tragen etwas, was man eine halbe Schürze nennen könnte.

Jetzt bitten wir euch, das ganze Thema auszuprügeln. Ist der Jäger-Hass berechtigt oder verdienen Warlocks und Titanen auch ihre Portion Zorn? Sagt uns eure Meinung doch in den Kommentaren, aber bleibt dabei anständig, okay?

