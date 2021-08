Destiny 2 streicht 2 Exotics, weil Raid-Bosse schmelzen und Jäger PvP dominieren

In Destiny 2 ist die neue Season 15 erst wenige Tage alt, da sperrt Bungie schon 2 Exotics. Und die nächste Deaktivierung des 3. Exos steht auch schon fest. Wir sagen euch, welche Items ihr nicht ausrüsten dürft und warum.

Es ist wie verflucht: Eine neue Season ist in Destiny 2 gestartet und schon muss Bungie Exotics deaktivieren. Solche Sperrungen haben leider mittlerweile sowas wie eine traurige Tradition und die setzt sich nun auch in der erst am 28. August gestartet Saison der Vergessenen fort.

Bungie zückt die Deaktivierungs-Karte sehr schnell, wenn man entweder im Kampf gegen echte Menschen massive Vorteile erhält, sich durch aktuellen Endgame-Content trickst oder wenn es um schnelleren Fortschritt im Echtgeld-Shop geht – zwei der Gründe sind in Season 15 dabei.

Diese Exotics wurden deaktiviert:

Strahlende Tanzmaschinen: die exotischen Stiefel für den Jäger sind brandneu in Season 15 zu Destiny 2 gekommen – wurden für den Schmelztiegel (PvP) und Gambit (PvEvP) deaktiviert.

Wurmgott-Berührung: die exotischen Handschuhe für den Titan sind schon seit 2018 im Spiel und sind komplett gesperrt.

Das bedeutet, ihr könnt die Exo-Rüstungen derzeit nicht ausrüsten; sie sind dann einfach ausgegraut. Ihr erhaltet dann ingame die Meldung: “Dieser Gegenstand ist zurzeit nicht verfügbar”.

Das sagt Bungie dazu: Die Sperrung der beiden Exos verkündete Bungie in der Nacht auf den 28. August via Twitter. Beide Sperrungen sind temporär, bis Bungie einen Fix für die Probleme der Items gefunden hat.

Die “Radiant Dance Machines” (Strahlenden Tanzmaschinen) ermöglichen, dass Jäger durch einen Fehler ungewollt oft in Folge ausweichen können (via Twitter). Bei den Titanen-Handschuhen “Wormgod Caress” (Wurmgott-Berührung) bestünde der Fehler in ungewollt hohem Schaden mit dem Wurfhammer (via Twitter).

Jäger mit einer Super alle paar Sekunden mag Bungie gar nicht

Deswegen wurde das neue Jäger-Exo deaktiviert: Das “Strahlende Tanzmaschinen”-Exo erlaubt dem Jäger sein Ausweichen locker bis zu 5 Mal in Folge zu nutzen, sollte er sich in einem 15 Meter Radius zum Gegner befinden. Gut, so ein rollender Assassine ist schwer zu treffen, aber kein Grund für die Sperrung des Items.

Der Grund ist, dass die Schuhe dem Jäger nebenher seine Super unnatürlich schnell geben. Hier ein Beispiel aus Gambit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Schon bevor die Gambit-Runde startet, gönnt sich Zachary Chafe die Hälfte seiner Super, weil sich beide Teams gegenüberstehen – eigentlich getrennt durch eine Barriere, aber wohl im Radius von 15 Metern. Als das Match startet, weicht er dann nochmal in der Nähe der ersten Gegnerwelle aus und hat seine Super voll … das könnten alle Jäger alle paar Sekunden so durchziehen.

Beide Clips zeigen, dass durch den Einsatz von den Mods “Verteilung” (eng. Distribution) und “Dynamo” das Ausweichen einen Batzen Super-Energie gibt. Normalerweise hat die Fähigkeit einen Cooldown, das Exo hebelt diesen aber aus. Das Problem sind also eigentlich die Mods, die aber in Kombination mit Strahlende Tanzmaschinen dem Jäger einen richtig unfairen Vorteil verschaffen.

Titanen, die Raid-Bosse mit einem Hieb umboxen, mag Bungie auch nicht

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Deswegen wurde das alte Titan-Exo deaktiviert: Das “Wurmgott-Berühung”-Exo ist zwar schon aus 2018, sorgt aber immer wieder für Probleme. So gab es beispielsweise 2020 eine Sperrung der Handschuhe. Grund ist auch jetzt wieder, dass Titanen damit ihren Nahkampf-Schaden steigern, je mehr sie im Nahkampf umhauen.

Der mittlere Sonnenbezwinger-Baum kann einen brennenden Hammer werfen, der seinerseits in Season 15 gebufft wurde. Zusammen mit dem Exotic ist jetzt aber unnatürlich viel Schaden möglich, der selbst Raid-Bosse wie Atheon und Riven mit einem Wurf umhaut:

Wurde der Schaden des Wurfhammer und der Effekt von Wurmgott-Berührung in kurzer Zeit gestapelt und dann mit sowas wie der Traktorkanone (Debuff für einen Boss) und einer Schrotflinte mit Doppel-Punch kombiniert, erzielt man den derzeit höchsten Schaden im Spiel. Man sieht dann, dass der Lebensbalken des Bosses sofort von voll auf null springt.

Die nächste Sperrung eines neuen Exotics in Season 15 ist schon geplant

Okay, 2 Exotics wurden direkt nach dem Start der Saison der Vergessenen deaktiviert, doch damit nicht genug. Bungie teilte schon mit, welches Exo als Nächstes auf der Abschussliste steht.

Dieses Exo wird bald deaktiviert: Das Linear-Fusionsgewehr Lorentzantrieb wird bald teilweise deaktiviert. Das teilte der Community Manager Dylan “dmg04” Gaffer mit (via Twitter).

Das neue Linear-Fusionsgewehr Lorentzantrieb funktioniert etwas zu gut

Die neue exotische Waffe aus dem Season Pass markiert unter anderem zufällige Feinde und man sieht sie dann auch durch Wände.

Im PvE cool, da man die markierten Ziele jagen soll, um Extra-Schaden anzurichten.

Im PvP aber eher uncool, da man, ohne was zu machen, genau sieht, wo sich Gegner befinden – auch durch Wände.

Weil sich die Hüter darüber eifrig beschwerten, so Gaffner, wird dieses Tracking nur im PvP bald deaktiviert. Einen Termin für diesen Hotfix gibt es derzeit aber noch nicht.

Was haltet ihr von den Sperrungen in Season 15 – völlig gerechtfertigt, da die Exos das Spiel kaputtmachen? Oder ärgert ihr euch eher über Bungie, die sowas ja hätten testen können und nicht einfach so auf die Hüter loslassen dürften? Sagt es uns doch in den Kommentaren.